Αλέξανδρος Εξάρχου: Η Atlantic SEE ετοιμάζει νέες συμφωνίες για LNG

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει μια «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου

Φυσικό αέριο 09.04.2026, 12:19
Σχολιάστε
Newsroom

Η Atlantic SEE LNG Trade αναμένει να ολοκληρώσει τους επόμενους μήνες αρκετές συμφωνίες προμήθειας LNG με αγοραστές σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες θα της επιτρέψουν να προχωρήσει στα σχέδια για την ανάπτυξη μιας ακόμη εγκατάστασης εισαγωγής LNG στην Ελλάδα έως το τέλος της δεκαετίας, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης εταιρείας Αλέξανδρος Εξάρχου σε συνέντευξή του στο Platts.

«Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, πιστεύω ότι θα έχουμε καλύψει πλήρως την αρχική ποσότητα που είχαμε στο μυαλό μας — περίπου 5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως», δήλωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου στις 7 Απριλίου.

Ο κ. Εξάρχου είναι επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας υποδομών AKTOR Group, η οποία κατέχει μερίδιο 60% στην Atlantic SEE. Η ελληνική εταιρεία εισαγωγής φυσικού αερίου και LNG, ΔΕΠΑ κατέχει το υπόλοιπο μερίδιο 40%.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στα τέλη του 2025, υπέγραψε τον περασμένο Νοέμβριο μια 20ετή συμφωνία πώλησης και αγοράς LNG με την Venture Global, η οποία επιτρέπει στην Atlantic SEE να αγοράζει υγροποιημένο φυσικό αέριο ίσο με έως και 4 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τον μεγάλο εξαγωγέα των ΗΠΑ από το 2030, σύμφωνα με τον κ.Εξάρχου. Η Venture Global δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η Atlantic SEE έχει υπογράψει έκτοτε διάφορα μνημόνια κατανόησης για την προμήθεια LNG σε αγοραστές σε χώρες γύρω από τον λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου» της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Ουκρανίας, της Αλβανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Εξάρχου: Έρχονται και άλλες συμφωνίες

Ο κ. Εξάρχου δήλωσε στις 7 Απριλίου ότι η εταιρεία αναμένει να υπογράψει ένα ακόμη μνημόνιο κατανόησης τον Απρίλιο, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Atlantic SEE αναμένει να ολοκληρώσει πρώτα τις συμφωνίες με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Ρουμανία, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου.

Η συμφωνία με τη Βοσνία αντιμετωπίζει νομική αβεβαιότητα. Η κυβέρνηση της Βοσνίας έχει εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε με τον παραγωγό αλουμινίου Aluminij Industries και τον ιδιοκτήτη του, τον όμιλο MT Abraham, υποστηρίζοντας ότι μόνο η βοσνιακή εταιρεία Energoinvest έχει το δικαίωμα να εισάγει φυσικό αέριο στη χώρα. Ο κ. Εξάρχου δήλωσε ότι το νομικό ζήτημα δεν εμπνέει ανησυχία στην Atlantic SEE.

Νέα σχέδια για FSRU

Εκτός από την πώληση του LNG, η Atlantic SEE πρέπει επίσης να αναπτύξει μια «κρίσιμη» υποδομή για τη διευκόλυνση των παραδόσεων, ανέφερε ο κ. Εξάρχου. Ενώ η εταιρεία ελπίζει να κλείσει περαιτέρω συμφωνίες προμήθειας για την πώληση έως και 10 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η εξασφάλιση της αγοράς για τα 4 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως από την Venture Global θα αρκούσε για να προχωρήσουν τα έργα υποδομής.

«Αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την απόσβεση της συμφωνίας με την Venture Global, αυτό αρκεί για να προχωρήσουμε με τις επενδύσεις», είπε.

Η εταιρεία επιθυμεί να επεκτείνει τη δυναμικότητα εισαγωγής LNG της Ελλάδας αναπτύσσοντας μια ακόμη πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης. Ελπίζει να διαθέτει μια FSRU δυναμικότητας 4,5-5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως προς τα τέλη του 2028 ή τις αρχές του 2029 και «το αργότερο» στις αρχές του 2030, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου.

Αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η τοποθεσία, ο κ. Εξάρχου δήλωσε ότι η Atlantic SEE εξετάζει δύο σημεία και επί του παρόντος «εστιάζει» στην Αλεξανδρούπολη, όπου βρίσκεται ήδη η μοναδική υπάρχουσα μονάδα FSRU της Ελλάδας. Ο δεύτερος από τους δύο υφιστάμενους τερματικούς σταθμούς εισαγωγής LNG της Ελλάδας είναι η χερσαία εγκατάσταση της Ρεβυθούσσας.

Η Atlantic SEE σχεδιάζει να ξεκινήσει τις εργασίες για την παραγγελία του FSRU το φθινόπωρο του 2026 και έχει ήδη αρχίσει συζητήσεις με την κυβέρνηση για την έκδοση αδειών, σύμφωνα με τον κ.Εξάρχου.

Οι εργασίες υποδομής θα περιλαμβάνουν επίσης την τροποποίηση των υφιστάμενων αγωγών για την ενίσχυση της χωρητικότητας ροής φυσικού αερίου από νότο προς βορρά, ανέφερε.

Η αντίδραση στον πόλεμο του Ιράν

Ενώ η Atlantic SEE προωθεί μακροπρόθεσμα σχέδια που εκτείνονται μέχρι τα μέσα του αιώνα, προσαρμόζεται βραχυπρόθεσμα στον πόλεμο του Ιράν που έχει ταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

«Αρχικά, σκοπεύαμε απλώς να ξεκινήσουμε σοβαρές εργασίες το 2030», δήλωσε ο κ. Εξάρχου, ενώ σημείωσε: «Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή μας ώθησαν να εξασφαλίσουμε ποσότητες νωρίτερα από το προβλεπόμενο.»

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κ. Εξάρχου θεωρεί ότι το πλήγμα που υπέστησαν οι εξαγωγές LNG του Κατάρ από τον πόλεμο θα εντείνει την εξάρτηση της Ευρώπης από τα φορτία των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το πότε θα τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

«Η αγορά του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη θα εκτοξευτεί, όπως προβλέπω, αυτόν τον χειμώνα και φυσικά και τον επόμενο», είπε.

Ως εκ τούτου, η Atlantic SEE επιδιώκει να αξιοποιήσει την υπάρχουσα μακροπρόθεσμη θέση της για την αγορά αμερικανικού LNG, προκειμένου να «μεγιστοποιήσει» την ικανότητά της να εξασφαλίσει αποστολές το 2027 και το 2028, δήλωσε ο κ. Εξάρχου. Ωστόσο, είπε ότι παραμένει αβέβαιος ως προς το αν οι ΗΠΑ διαθέτουν αρκετό LNG για να εγγυηθούν την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων της Ευρώπης.

«Δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες ή μεγάλες ποσότητες διαθέσιμες στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσουν να δεσμευτούν», είπε, ενώ τόνισε: «Αυτά τα δύο χρόνια [2027 και 2028], η Ευρώπη θα χρειαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο αμερικανικό LNG.».

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης

Ο κ. Εξάρχου δεν πτοείται από τις εντεινόμενες διατλαντικές εντάσεις που έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες.

Αν και δήλωσε ότι δεν έχει συνομιλήσει με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη δέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης για τη διατήρηση των εξαγωγών LNG, είναι «βέβαιος» ότι οι αμερικανοί παραγωγοί θα τηρήσουν τις συμφωνίες προμήθειας.

Παράλληλα, η Atlantic SEE διερευνά και άλλες πηγές εφοδιασμού που βρίσκονται πιο κοντά στους αγοραστές-στόχους της εταιρείας, με σκοπό να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της.

«Εξετάζουμε ήδη ορισμένες μικρότερες —αλλά όχι ασήμαντες— προμήθειες ευρωπαϊκού φυσικού αερίου», δήλωσε ο κ.Εξάρχου.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies