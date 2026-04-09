ΕΤΕπ: Στήριξη Ελλάδας για ενίσχυση ενεργειακής ανθεκτικότητας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Δωρεάν τεχνική βοήθεια από ΕΤΕπ Προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ανάπτυξη ενεργειακής αυτονομίας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Τράπεζες 09.04.2026, 10:31
Σχολιάστε
Newsroom

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προκειμένου να συνδράμει τη χώρα μας στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού προγράμματος με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα.

Προετοιμασία ολοκληρωμένου επενδυτικού προγράμματος που καλύπτει τον σχεδιασμό έργων, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και τον προγραμματισμό υλοποίησης

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης των στρατιωτικών υποδομών και αφορά ένα αρχικό σύνολο περίπου 40 εγκαταστάσεων που έχουν προσδιοριστεί ως προτεραιότητα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου επενδύσεων που θα διασφαλίσει την αξιόπιστη και αδιάλειπτη ενεργειακή τροφοδοσία, θα μειώσει το λειτουργικό κόστος και θα περιορίσει την εξάρτηση από εξωτερικές ενεργειακές πηγές, ενισχύοντας παράλληλα τη συνολική ανθεκτικότητα των υποδομών.

Αίτημα ΥΕΑ στην ΕΤΕπ

Η συνεργασία ξεκίνησε κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με στόχο την ενίσχυση της προετοιμασίας και υλοποίησης ενός σύνθετου επενδυτικού προγράμματος μεγάλης κλίμακας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται μοντέλα υλοποίησης με συμμετοχή της αγοράς, στα οποία η ανάπτυξη και λειτουργία των έργων συνδέεται με την επίτευξη μετρήσιμων εξοικονομήσεων, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Μέσω της δωρεάν τεχνικής βοήθεια της ΕΤΕπ, μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα αναπτυχθεί το επενδυτικό πρόγραμμα, θα καθοριστούν οι βασικές προτεραιότητες και θα αξιολογηθούν εναλλακτικές επιλογές για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, θα διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της δομής των έργων και της ομαδοποίησής τους, με στόχο την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων.

Η παροχή τεχνικής βοήθειας θα βοηθήσει επίσης στη διερεύνηση χρηματοδοτικών επιλογών, στην προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και, σε επόμενο στάδιο, στην υποστήριξη για πιθανή χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

«Οι απαιτήσεις για αξιόπιστη ενέργεια σε κρίσιμες υποδομές αυξάνονται διαρκώς, δημιουργώντας την ανάγκη για πιο σύγχρονες και ευέλικτες προσεγγίσεις. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΕΤΕπ στηρίζει την Ελλάδα, στην ανάπτυξη λύσεων που ενισχύουν την αυτονομία και την ανθεκτικότητα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με τρόπο πρακτικό και βιώσιμο. Πρόκειται για μια επένδυση στο μέλλον, που θωρακίζει τις υποδομές και τις καθιστά πιο έτοιμες να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση.», δήλωσε ο Αντιπρόερδος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης.
Δήλωση Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σχετικά με το InvestEU

Το πρόγραμμα InvestEU ενισχύει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, κινητοποιώντας σημαντικούς ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους προς στήριξη μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης. Παράλληλα, συμβάλλει στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή μετάβαση.

Το InvestEU ενοποιεί σε ένα ενιαίο πλαίσιο τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για την υποστήριξη επενδύσεων, καθιστώντας τη χρηματοδότηση έργων στην Ευρώπη απλούστερη, αποτελεσματικότερη και πιο ευέλικτη. Αποτελείται από τρία βασικά σκέλη: το Ταμείο InvestEU, τον Συμβουλευτικό Κόμβο InvestEU και την Πύλη InvestEU.

Το Ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω εταίρων εφαρμογής, οι οποίοι επενδύουν σε έργα αξιοποιώντας την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 26,2 δισ. ευρώ. Η εγγύηση αυτή ενισχύει την ικανότητά τους για ανάληψη κινδύνου και αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies