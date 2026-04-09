Στεγαστικά δάνεια: Η καλύτερη αρχή από το 2014 – Άλμα 56% στις νέες χορηγήσεις το 2026

Με το δεξί έκανε ποδαρικό στο 2026 η στεγαστική πίστη, σε συνέχεια του υψηλού 12 ετών σε επίπεδο εκταμιεύσεων που καταγράφηκε την περυσινή χρονιά και της ταυτόχρονης επιστροφής της σε θετικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης για πρώτη φορά από το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Τράπεζα της Ελλάδος, τους πρώτους δύο μήνες της εφετινής χρονιάς, συμβασιοποιήθηκαν χορηγήσεις της κατηγορίας ύψους 314 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το 2014, σε επίπεδο α΄ διμήνου. Σε σχέση με πέρυσι δε, η άνοδος των μεγεθών διαμορφώνεται στο 56% ή 113 εκατ. ευρώ.

Επιβεβαιώνονται με τον τρόπο αυτό οι εκτιμήσεις των τραπεζικών διοικήσεων, όπως είχαν διατυπωθεί πριν το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, για ταχύτερη ανάπτυξη του τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την περυσινή χρονιά τα νέα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν σε 2,15 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια άνοδο της τάξης του 50%.

Η άνοδος των πιστώσεων σχετίζεται και με το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ»

Σε θετικό έδαφος τα στεγαστικά δάνεια

Με τον τρόπο αυτό οι νέες εκταμιεύσεις ξεπέρασαν τις αποπληρωμές υφιστάμενων δανείων και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής γύρισε μετά από 14 χρόνια ξανά σε θετικό έδαφος.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μέση μηνιαία καθαρή ροή διαμορφώθηκε σε 15 εκατ. ευρώ έναντι – 61 εκατ. ευρώ το 2024.

Αυτή η βελτίωση, κατά την νομισματική αρχή, συνδέεται τόσο με τη συνεχιζόμενη άνοδο του δείκτη τιμών κατοικιών, όσο και με τη μείωση των επιτοκίων.

Εξάλλου, τονίζει ότι η άνοδος των πιστώσεων σχετίζεται και με το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ» που ξεκίνησε να τρέχει πέρυσι την άνοιξη.

Όπως επισημαίνεται σχετικά στην Έκθεση του Διοικητή, οι καθαρές ροές χορηγήσεων μέσω της κρατικής επιδοτούμενης δράσης αντιπροσωπεύουν περίπου το 35% της συνολικής πίτας του 2025.

Η στρατηγική

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες προχώρησαν από τα τέλη της περυσινής χρονιάς έως και σήμερα σε νέες βελτιώσεις της επιτοκιακής τους πολιτικής, με στόχο να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στα δάνεια λιανικής.

Αυτές οι κινήσεις περιλάμβαναν περικοπές κυρίως στα σταθερά επιτόκια και δευτερευόντως στα spreads των κυμαινόμενων επιτοκίων, μιας και τα τελευταία υποχωρούν αυτόματα μέσω των συνδεδεμένων δεικτών euribor.

Ταυτόχρονα, τα πιστωτικά ιδρύματα λάνσαραν νέα προγράμματα που απευθύνονται στους δικαιούχους του «Σπίτι Μου» που θέλουν να προχωρήσουν σε αγορά πρώτης κατοικίας.

Κι αυτό διότι ένας μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων δεν κατάφερε να βρει σπίτι που να πληροί τις προδιαγραφές του συγχρηματοδούμενου προγράμματος (πχ. όρος παλαιότητας, εμβαδού, κτλ) και ταυτόχρονα να μπορεί να το αντέξει το εισόδημά του.

Οι τράπεζες λοιπόν τους προσφέρουν ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για την απόκτηση οποιουδήποτε ακινήτου, χωρίς τους δεσμευτικούς όρους της επιδοτούμενης δράσης.

Οι επιπτώσεις του πολέμου

Σημειώνεται πως πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι διοικήσεις τους δεν απέκλεισαν η αγορά σε επίπεδο εκταμιεύσεων να κινηθεί προς τη ζώνη των 3 δισ. ευρώ εφέτος.

Σε αυτή τη φάση τηρούν στάσης αναμονής, μιας και η κλιμάκωση της έντασης διεθνώς μπορεί να έχει αρνητικές μακροικονομικές επιδράσεις που θα περιορίσουν τη ζήτηση για δανεισμό.

Επιπλέον, εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφασίσει να αυξήσει το κόστος του χρήματος για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, τα πράγματα ενδεχομένως να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση.

Στις τράπεζες πάντως εμφανίζονται αυτήν τη στιγμή αποφασισμένοι να διατηρήσουν την τιμολογιακή πολιτική όσο πιο ελκυστική γίνεται, ακόμη και με την απορρόφηση ενδεχόμενης αύξησης των ευρωπαϊκών επιτοκίων.

Κι αυτό διότι η επιτυχία του προγράμματος «Σπίτι Μου», όπως αποτυπώθηκε στον πολύ μεγάλο αριθμό των αιτήσεων, κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η τιμολόγηση για τις πωλήσεις στεγαστικών δανείων.