Απεργούν στις 24 Απριλίου οι εργαζόμενοι στους δήμους – Τι ζητούν

Μεταξύ των αιτημάτων της  ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι η μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται με αλλεπάλληλες επαναλαμβανόμενες συμβάσεις επί σειρά ετών

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 09.04.2026, 08:12
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στους Δήμους την Παρασκευή 24 Απριλίου ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην Αθήνα στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Μεταξύ των αιτημάτων της  ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι η μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται με αλλεπάλληλες επαναλαμβανόμενες συμβάσεις επί σειρά ετών, στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων (Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).

Αναλυτικά το διεκδικητικό πλαίσιο της απεργίας είναι:

-«Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων Ε.Σ.Π.Α. που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων (Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., Κέντρα Κοινότητας κ.α.).

-Κατάργηση, της «διάταξης Βορίδη» τώρα και της πρόβλεψης στον υπό σύνταξη νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη άσκηση εφέσεων από τις Νομικές Υπηρεσίες «απαλλάσσοντας» από κάθε ευθύνη τις Διοικήσεις των Δήμων, ενώ οδηγούνται χιλιάδες εργαζόμενοι στην ανεργία.

-Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Η υποστελέχωση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μεθοδευμένα οδηγεί στο ξεπούλημα των υπηρεσιών σε ιδιωτικά και εργολαβικά συμφέροντα.

-Πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις τώρα στους εργαζόμενους. Άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού».

