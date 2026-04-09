e-ΕΦΚΑ: Ποιοι λαμβάνουν σήμερα αναδρομικά λόγω προσμέτρησης χρόνου απασχόλησης

Καταβολή αναδρομικών ποσών που αφορούν στην προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Η καταβολή αφορά συνολικά 1.068 συνταξιούχους ενώ η συνολική δαπάνη της πληρωμής ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ.

Προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών

Τα εν λόγω ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει με συνέπεια τις ενέργειες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.