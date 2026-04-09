ΤτΕ: Τα …«ναι μεν αλλά» της αγοράς εργασίας

Με ένα «ναι μεν αλλά…» , περιγράφει την αγορά εργασίας, η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Στουρνάρα καταγράφοντας την βελτίωση των ποσοστών της απασχόλησης και της ανεργίας, αλλά επισημαίνοντας και τις υπάρχουσες παθογένειες, «οι οποίες χρήζουν αντιμετώπισης».

Σύμφωνα με την έκθεση η αγορά εργασίας συνέχισε να αναπτύσσεται και το 2025, με την απασχόληση να αυξάνεται – αλλά με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με το 2024 – και το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί σε 8,9%. Αντίστοιχη εικόνα δείχνουν και τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, όπου το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης για το 2025 ήταν θετικό.

Οι προκλήσεις της αγοράς εργασίας

Ωστόσο παραμένουν οι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας. Αυτές είναι:

1. Το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών και των νέων στο εργατικό δυναμικό.

2. Η υψηλή μακροχρόνια ανεργία.

3. Η αναμενόμενη μείωση του εργατικού δυναμικού λόγω της υπογεννητικότητας και της γήρανσης του πληθυσμού.

4. Το υψηλό ποσοστό υποαξιοποίησης του εργατικού δυναμικού.

Όλα αυτά επισημαίνει ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, χρήζουν αντιμετώπισης μέσω της υλοποίησης περαιτέρω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Η απασχόληση

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ το 2025 δημιουργήθηκαν 77.074 νέες θέσεις εργασίας, έναντι 70.349 το 2024. Οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης (53,5% έναντι 52,0% του συνόλου των προσλήψεων το 2024) υπερτερούν έναντι των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

Ο αριθμός των απασχολουμένων το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσίασε άνοδο κατά 1,5% σε σχέση με το 2024.

Η αύξηση της απασχόλησης την ίδια περίοδο προήλθε από την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων στο εμπόριο (6,3%), στις κατασκευές (8,1%), στην εκπαίδευση (1,4%), στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (11,0%) και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (12,7%). Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στη γεωργία (-14,8%) και στις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (-2,0%).

Η αύξηση της απασχόλησης το 2025 σε σχέση με το 2024 ήταν μεγαλύτερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες (2,6% και 0,6% αντίστοιχα). Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές ανά ηλικιακή ομάδα, στις ηλικίες 45-64 ετών, που έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στη συνολική απασχόληση, σημειώθηκε αύξηση 2,6%, ενώ στις ηλικίες 30-44 ετών, με τη δεύτερη μεγαλύτερη συμβολή στη συνολική απασχόληση, παρατηρήθηκε επίσης θετική ετήσια μεταβολή (0,5%).

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό μερικής απασχόλησης υποχώρησε στο 5,5% του συνόλου των απασχολουμένων (6,6% το 2024).

Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό για την ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών το 2025 αυξήθηκε (70,9%), αντανακλώντας την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των γυναικών. Επίσης, το ποσοστό συμμετοχής των ηλικιακών ομάδων 20-24 ετών και 45-64 ετών αυξήθηκε κατά 2,5 και 1,3 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Αντίθετα, το ποσοστό συμμετοχής στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών μειώθηκε κατά -2,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Η συμμετοχή ανδρών και γυναικών και ιδίως των νέων στο εργατικό δυναμικό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η γήρανση του πληθυσμού ενδέχεται να υπονομεύσει τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, καταλήγει η έκθεση.