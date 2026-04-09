ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη 1,8% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Ανοδικά κατά 1,8% κινήθηκε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα κατά τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2026, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,8% έναντι αύξησης 6,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,6%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε μείωση 0,9%.

Ο δείκτης του κλάδου παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Φεβρουαρίου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Φεβρουαρίου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Φεβρουαρίου 2026

Ι. Σύγκριση Φεβρουαρίου 2026 με Φεβρουάριο 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,8% τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

– Κατά 2,9% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ειδών ένδυσης, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών.

Από τη μείωση:

– Κατά 1,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.

– Κατά 1,4% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

– Κατά 8,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.