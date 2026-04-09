ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,2% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Πτώση 3,2% σημείωσαν οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 3,2% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,2%

έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του

δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 3,4% έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά την

αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύγκριση σε ετήσιο επίπεδο

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 3,2%, τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, οφείλεται:

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 3,2% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 5,3%

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,2%, τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026, οφείλεται:

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 1,2%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 2,0%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,2%

γ. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης

