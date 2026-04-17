Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο

Τα τμήματα συναλλαγών που έχουν οι τρεις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ευρώπης έχουν αποκομίσει δισεκατομμύρια δολάρια από την κρίση εφοδιασμού ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, ξεπερνώντας τους πιο επιφυλακτικούς ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ και συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων της σύγκρουσης στις παραγωγικές τους δραστηριότητες.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου και τα αντίποινα της Τεχεράνης εναντίον των γειτόνων της έχουν προκαλέσει ζημιές στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οδήγησαν σε πολυήμερη διακοπή της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ – η οποία αποκαταστάθηκε για τουλάχιστον 10 μέρες- και έχουν κρατήσει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του Κόλπου εκτός αγοράς.

Ωστόσο, η διακύμανση των τιμών της ενέργειας που προέκυψε αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για τους εμπόρους.

Συνολικά, τα τμήματα συναλλαγών των βρετανικών κολοσσών BP και Shell καθώς και της γαλλικής TotalEnergies απέφεραν κέρδη τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε πληροφορίες από πηγές σε κάθε εταιρεία.

Όλες οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστεί το όνομά τους, καθώς οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν δημοσιοποιούν λεπτομερή αποτελέσματα συναλλαγών, τα οποία θεωρούν στρατηγικά ευαίσθητα.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν αφιερώσει δεκαετίες στην ανάπτυξη τμημάτων συναλλαγών, απασχολώντας εκατοντάδες άτομα που αγοράζουν και πωλούν αργό πετρέλαιο, καύσιμα και φυσικό αέριο για να εκμεταλλευτούν τις διαφορές τιμών μεταξύ περιοχών και χρονικών περιόδων, ενώ παράλληλα λαμβάνουν θέσεις στις αγορές παραγώγων.

Οι εταιρείες με εκτεταμένες εμπορικές δραστηριότητες μπορούν να μετατρέψουν τη μεταβλητότητα σε κέρδη – ένα μοντέλο που απέδωσε καρπούς εν μέσω της ιρανικής κρίσης, η οποία προκάλεσε τη μεγαλύτερη παγκόσμια διαταραχή στην αγορά πετρελαίου στην ιστορία.

Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες Exxon Mobil και Chevron, αντίθετα, χρησιμοποιούν κυρίως traders για να βελτιστοποιήσουν τις ροές εντός των δικών τους δικτύων παραγωγής, διυλιστηρίων και σημείων λιανικής πώλησης καυσίμων. Η προσέγγιση αυτή δίνει προτεραιότητα στην προβλεψιμότητα, αλλά περιορίζει τις ευκαιρίες για κέρδη από ακραίες κινήσεις της αγοράς.

Οι ευρωπαϊκές πετρελαϊκές κερδίζουν στις συναλλαγές, οι μετοχές ανεβαίνουν

Αυτές οι αποκλίνουσες στρατηγικές είχαν την αντανάκλασή τους τις τελευταίες εβδομάδες στην απόδοση των μετοχών των εταιρειών, με τις μετοχές της BP, της TotalEnergies και της Shell να σημειώνουν σημαντική άνοδο από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ η Exxon και η Chevron σημείωσαν πτώση.

Χωρίς να αποκαλύψουν λεπτομέρειες, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετρελαίου έχουν επισημάνει τα έκτακτα κέρδη από τις εμπορικές συναλλαγές τους σε πρόσφατες ενημερώσεις των προοπτικών τους.

Η «εξαιρετική» απόδοση της ΒΡ

Η BP ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι η απόδοση των εμπορικών συναλλαγών πετρελαίου της κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν «εξαιρετική» – μια διατύπωση που δεν είχε χρησιμοποιήσει για τις συναλλαγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στις συγκρίσεις της από τρίμηνο σε τρίμηνο από την κορύφωση της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2023, περιορίζοντας συνήθως τα σχόλιά της σε «αδύναμη», «μέτρια» ή «ισχυρή».

«Η BP δεν έχει την τάση να υπερβάλλει. Επομένως, το να χαρακτηρίζει τα αποτελέσματά της ως «εξαιρετικά» είναι ενδεικτικό», δήλωσε ο David Hewitt, ανώτερος σύμβουλος της Hewitt Energy Perspectives.

Η BP, η οποία παρήγαγε 2,3 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου από πετρέλαιο και φυσικό αέριο την ημέρα πέρυσι, έχει δηλώσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαπραγματευτεί περίπου 10 φορές την παραγωγή πετρελαίου της και οκτώ φορές την παραγωγική της ικανότητα σε διυλισμένα προϊόντα, ή περίπου 9 δισεκατομμύρια βαρέλια ετησίως.

«Ισχυρή» εμπορία πετρελαίου για τη Shell

Η Shell, ο μεγαλύτερος έμπορος υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, δήλωσε ότι η ισχυρή εμπορία πετρελαίου κατά το πρώτο τρίμηνο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα κέρδη της από τις διακοπές παραγωγής που συνδέονται με τον πόλεμο.

Πέρυσι, παρήγαγε περίπου 2,8 εκατομμύρια boed πετρελαίου και φυσικού αερίου και διύλιζε περίπου 1,2 εκατομμύρια bpd. Διακίνησε περίπου 12 εκατομμύρια bpd.

Η TotalEnergies αναμένει σημαντική αύξηση των κερδών του πρώτου τριμήνου από τις εμπορικές συναλλαγές, ακόμη και αν ο πόλεμος έχει σταματήσει περίπου το 15% της παραγωγής της. Η εταιρεία, η οποία παρήγαγε 2,5 εκατομμύρια boed πέρυσι, δήλωσε ότι διακίνησε 8 εκατομμύρια bpd φυσικού πετρελαίου και 85 εκατομμύρια bpd σε παράγωγα.

Η νορβηγική Equinor ανακοίνωσε επίσης ότι οι εμπορικές συναλλαγές θα ενισχύσουν τα κέρδη, με τη βοήθεια της μεταβλητότητας των τιμών του πετρελαίου που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και των απότομων αυξήσεων των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ αναμένουν σημαντική αύξηση κερδών τριμήνου

Η Exxon, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου των ΗΠΑ, ιστορικά έχει προσεγγίσει τις εμπορικές συναλλαγές με προσοχή.

Αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος Darren Woods ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017, η εταιρεία προσπάθησε να επεκτείνει το τμήμα συναλλαγών της, αλλά στη συνέχεια μείωσε αυτές τις προσπάθειες κατά τη διάρκεια της ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, σύμφωνα με πηγές της εποχής.

«Οι μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παραδοσιακά τις συναλλαγές ως ένα εργαλείο βελτιστοποίησης για την αποφυγή μεγάλων διακυμάνσεων στα τριμηνιαία κέρδη», δήλωσε ο Hewitt, ο οποίος εργάστηκε κάποτε για τη Chevron.

Ούτε η Exxon ούτε η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου των ΗΠΑ, η Chevron, αναφέρθηκαν σε κέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές στις δηλώσεις τους σχετικά με τις προοπτικές πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.

Αντίθετα, η Exxon προειδοποίησε ότι τα κέρδη της για το πρώτο τρίμηνο ενδέχεται να υποστούν πτώση της τάξης των 5,3 δισ. δολαρίων, κυρίως λόγω χρονικών επιδράσεων από παράγωγα και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω μη παραδοθέντων φορτίων που συνδέονται με τον πόλεμο.

Η Chevron επισήμανε επίσης ότι παρόμοιες επιπτώσεις χρονισμού από την αντιστάθμιση κινδύνου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα κέρδη μετά από φόρους κατά 2,7 έως 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Και οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι αναμένουν οι επιπτώσεις χρονισμού να εξαλειφθούν και να οδηγήσουν σε κερδοφορία στα επόμενα τρίμηνα.

Η BP θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της στις 28 Απριλίου, ακολουθούμενη από την TotalEnergies στις 29 Απριλίου, την Exxon και τη Chevron την 1η Μαΐου και τη Shell στις 7 Μαΐου.