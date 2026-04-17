Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Πετρέλαιο 17.04.2026, 20:15
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Τα τμήματα συναλλαγών που έχουν οι τρεις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ευρώπης έχουν αποκομίσει δισεκατομμύρια δολάρια από την κρίση εφοδιασμού ενέργειας που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, ξεπερνώντας τους πιο επιφυλακτικούς ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ και συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων της σύγκρουσης στις παραγωγικές τους δραστηριότητες.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου και τα αντίποινα της Τεχεράνης εναντίον των γειτόνων της έχουν προκαλέσει ζημιές στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οδήγησαν σε πολυήμερη διακοπή της ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ – η οποία αποκαταστάθηκε για τουλάχιστον 10 μέρες- και έχουν κρατήσει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του Κόλπου εκτός αγοράς.

Ωστόσο, η διακύμανση των τιμών της ενέργειας που προέκυψε αποτέλεσε επίσης ευκαιρία για τους εμπόρους.

Συνολικά, τα τμήματα συναλλαγών των βρετανικών κολοσσών BP και Shell καθώς και της γαλλικής TotalEnergies απέφεραν κέρδη τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε πληροφορίες από πηγές σε κάθε εταιρεία.

Όλες οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστεί το όνομά τους, καθώς οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν δημοσιοποιούν λεπτομερή αποτελέσματα συναλλαγών, τα οποία θεωρούν στρατηγικά ευαίσθητα.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν αφιερώσει δεκαετίες στην ανάπτυξη τμημάτων συναλλαγών, απασχολώντας εκατοντάδες άτομα που αγοράζουν και πωλούν αργό πετρέλαιο, καύσιμα και φυσικό αέριο για να εκμεταλλευτούν τις διαφορές τιμών μεταξύ περιοχών και χρονικών περιόδων, ενώ παράλληλα λαμβάνουν θέσεις στις αγορές παραγώγων.

Οι εταιρείες με εκτεταμένες εμπορικές δραστηριότητες μπορούν να μετατρέψουν τη μεταβλητότητα σε κέρδη – ένα μοντέλο που απέδωσε καρπούς εν μέσω της ιρανικής κρίσης, η οποία προκάλεσε τη μεγαλύτερη παγκόσμια διαταραχή στην αγορά πετρελαίου στην ιστορία.

Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες Exxon Mobil και Chevron, αντίθετα, χρησιμοποιούν κυρίως traders για να βελτιστοποιήσουν τις ροές εντός των δικών τους δικτύων παραγωγής, διυλιστηρίων και σημείων λιανικής πώλησης καυσίμων. Η προσέγγιση αυτή δίνει προτεραιότητα στην προβλεψιμότητα, αλλά περιορίζει τις ευκαιρίες για κέρδη από ακραίες κινήσεις της αγοράς.

Οι ευρωπαϊκές πετρελαϊκές κερδίζουν στις συναλλαγές, οι μετοχές ανεβαίνουν

Αυτές οι αποκλίνουσες στρατηγικές είχαν την αντανάκλασή τους τις τελευταίες εβδομάδες στην απόδοση των μετοχών των εταιρειών, με τις μετοχές της BP, της TotalEnergies και της Shell να σημειώνουν σημαντική άνοδο από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ η Exxon και η Chevron σημείωσαν πτώση.

Διάγραμμα παρουσιάζει την πορεία των μετοχών των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών από τις 27 Φεβρουαρίου

Χωρίς να αποκαλύψουν λεπτομέρειες, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετρελαίου έχουν επισημάνει τα έκτακτα κέρδη από τις εμπορικές συναλλαγές τους σε πρόσφατες ενημερώσεις των προοπτικών τους.

Η «εξαιρετική» απόδοση της ΒΡ

Η BP ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι η απόδοση των εμπορικών συναλλαγών πετρελαίου της κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν «εξαιρετική» – μια διατύπωση που δεν είχε χρησιμοποιήσει για τις συναλλαγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στις συγκρίσεις της από τρίμηνο σε τρίμηνο από την κορύφωση της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2023, περιορίζοντας συνήθως τα σχόλιά της σε «αδύναμη», «μέτρια» ή «ισχυρή».

«Η BP δεν έχει την τάση να υπερβάλλει. Επομένως, το να χαρακτηρίζει τα αποτελέσματά της ως «εξαιρετικά» είναι ενδεικτικό», δήλωσε ο David Hewitt, ανώτερος σύμβουλος της Hewitt Energy Perspectives.

Η BP, η οποία παρήγαγε 2,3 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου από πετρέλαιο και φυσικό αέριο την ημέρα πέρυσι, έχει δηλώσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαπραγματευτεί περίπου 10 φορές την παραγωγή πετρελαίου της και οκτώ φορές την παραγωγική της ικανότητα σε διυλισμένα προϊόντα, ή περίπου 9 δισεκατομμύρια βαρέλια ετησίως.

«Ισχυρή» εμπορία πετρελαίου για τη Shell

Η Shell, ο μεγαλύτερος έμπορος υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, δήλωσε ότι η ισχυρή εμπορία πετρελαίου κατά το πρώτο τρίμηνο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα κέρδη της από τις διακοπές παραγωγής που συνδέονται με τον πόλεμο.

Πέρυσι, παρήγαγε περίπου 2,8 εκατομμύρια boed πετρελαίου και φυσικού αερίου και διύλιζε περίπου 1,2 εκατομμύρια bpd. Διακίνησε περίπου 12 εκατομμύρια bpd.

Η TotalEnergies αναμένει σημαντική αύξηση των κερδών του πρώτου τριμήνου από τις εμπορικές συναλλαγές, ακόμη και αν ο πόλεμος έχει σταματήσει περίπου το 15% της παραγωγής της. Η εταιρεία, η οποία παρήγαγε 2,5 εκατομμύρια boed πέρυσι, δήλωσε ότι διακίνησε 8 εκατομμύρια bpd φυσικού πετρελαίου και 85 εκατομμύρια bpd σε παράγωγα.

Η νορβηγική Equinor ανακοίνωσε επίσης ότι οι εμπορικές συναλλαγές θα ενισχύσουν τα κέρδη, με τη βοήθεια της μεταβλητότητας των τιμών του πετρελαίου που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και των απότομων αυξήσεων των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ αναμένουν σημαντική αύξηση κερδών τριμήνου

Η Exxon, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου των ΗΠΑ, ιστορικά έχει προσεγγίσει τις εμπορικές συναλλαγές με προσοχή.

Αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος Darren Woods ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017, η εταιρεία προσπάθησε να επεκτείνει το τμήμα συναλλαγών της, αλλά στη συνέχεια μείωσε αυτές τις προσπάθειες κατά τη διάρκεια της ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, σύμφωνα με πηγές της εποχής.

«Οι μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παραδοσιακά τις συναλλαγές ως ένα εργαλείο βελτιστοποίησης για την αποφυγή μεγάλων διακυμάνσεων στα τριμηνιαία κέρδη», δήλωσε ο Hewitt, ο οποίος εργάστηκε κάποτε για τη Chevron.

Ούτε η Exxon ούτε η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου των ΗΠΑ, η Chevron, αναφέρθηκαν σε κέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές στις δηλώσεις τους σχετικά με τις προοπτικές πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.

Αντίθετα, η Exxon προειδοποίησε ότι τα κέρδη της για το πρώτο τρίμηνο ενδέχεται να υποστούν πτώση της τάξης των 5,3 δισ. δολαρίων, κυρίως λόγω χρονικών επιδράσεων από παράγωγα και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω μη παραδοθέντων φορτίων που συνδέονται με τον πόλεμο.

Η Chevron επισήμανε επίσης ότι παρόμοιες επιπτώσεις χρονισμού από την αντιστάθμιση κινδύνου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα κέρδη μετά από φόρους κατά 2,7 έως 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Και οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι αναμένουν οι επιπτώσεις χρονισμού να εξαλειφθούν και να οδηγήσουν σε κερδοφορία στα επόμενα τρίμηνα.

Η BP θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της στις 28 Απριλίου, ακολουθούμενη από την TotalEnergies στις 29 Απριλίου, την Exxon και τη Chevron την 1η Μαΐου και τη Shell στις 7 Μαΐου.

Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις
Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων
Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο
Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλουμίνιο: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά αλουμινίου
World

Ο πόλεμος... πρεσάρει την προσφορά αλουμινίου - Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Η επακόλουθη διαταραχή στην προσφορά αλουμινίου απειλεί να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της αγοράς

Δημήτρης Σταμούλης
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026
Economy

Το κρυφό κόστος του πολέμου: Ξαναγράφοντας τα budget

Η ενεργειακή κρίση και η γεωπολιτική αστάθεια ξαναγράφουν τους προϋπολογισμούς του 2026 - Επανεξετάζονται οι στόχοι για ανάπτυξη, πληθωρισμό και έλλειμμα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σούπερ Μάρκετ: Τι ισχύει για επάρκεια αγαθών και τιμές εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης
Business

Επάρκεια στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα... 4-6 εβδομάδων

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς μιλώντας στην εκπομπή του OT στο meganews προειδοποιεί για ανατιμήσεις λόγω υψηλού κόστους ενέργειας

Αθανασία Ακρίβου
Celestyal Discovery: Αποχωρεί το κρουαζιερόπλοιο από τον Περσικό Κόλπο
Ναυτιλία

Αποχωρεί από τον Κόλπο το Celestyal Discovery

Το Celestyal Discovery, με σημαία Μάλτας, είχε αγκυροβολήσει και παρέμενε ακινητοποιημένο για περίπου 47 ημέρες

Λάμπρος Καραγεώργος
Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν
Ομόλογα

Πορτογαλία: Άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων σε γιουάν

Η Πορτογαλία επιδιώκει να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης χρέους

Τζούλη Καλημέρη
Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Πετρέλαιο
Πετρελαϊκές: Κέρδη 2,5 δισ. για τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τα trading desk το α΄ τρίμηνο
Πετρέλαιο

«Νίκη» των big oil της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ - Κέρδη 2,5 δισ. από τα trading desk

Μεγάλα κέρδη απέφεραν τα τμήματα συναλλαγών για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες BP, Shell και TotalEnergies

Δημήτρης Σταμούλης
ΔΟΕ: Η Ευρώπη έχει αεροπορικά καύσιμα για έξι εβδομάδες
World

Καμπανάκι ΔΟΕ: Η Ευρώπη έχει αεροπορικά καύσιμα για έξι εβδομάδες

Δραματική προειδοποίηση από τον επικεφαλής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ

Alpha Bank: Καθοριστικής σημασίας ο Κάθετος Διάδρομος για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ
Ενέργεια

O Κάθετος Διάδρομος καταλύτης για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ

Για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε χρόνια, στην Ευρώπη ανακύπτει το πρόβλημα του επαρκούς εφοδιασμού ενέργειας λόγω της δομικής της αδυναμίας, επισημαίνει η Alpha Bank

Σταύρος Παπασταύρου: 14 με 24 Φεβρουαρίου 2027 «τρυπάμε» στο Ιόνιο
Πετρέλαιο

Παπασταύρου: 14 με 24 Φεβρουαρίου 2027 «τρυπάμε» στο Ιόνιο

«Έχουμε προδιαγεγραμμένη την ημερομηνία 14 με 24 Φεβρουαρίου του 2027 ότι θα γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από σχεδόν μισό αιώνα», δήλωσε στο MEGA ο Σταύρος Παπασταύρου

Παπασταύρου: Ιστορική στιγμή για τη χώρα η γεώτρηση στο Block 2 στο Ιόνιο
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου: Ιστορική στιγμή για τη χώρα η γεώτρηση στο Block 2

Ενισχύεται η θέση της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και δημιουργούνται προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις στο μέλλον, τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου

Τραμπ… καλεί Βρετανία: «Drill, baby, drill» για πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα
Πετρέλαιο

Τραμπ... καλεί Βρετανία: «Drill, baby, drill» στη Βόρεια Θάλασσα

Νέα σφοδρή κριτική για την ενεργειακή πολιτική της Βρετανίας εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ
Φυσικό αέριο

Στις «ράγες» ξανά το FSRU της MOH - Η λύση με ΔΕΣΦΑ

Το FSRU της Motor Oil στον Κορινθιακό Κόλπο εντάσσεται ξανά στα κρίσιμα έργα του ΔΕΣΦΑ - Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή και ο Κάθετος Διάδρομος

Χρήστος Κολώνας
Latest News
Κυβέρνηση Τραμπ: Προτρέπει τον πετρελαϊκό κλάδο των ΗΠΑ να αυξήσει τις γεωτρήσεις
World

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει και άλλες γεωτρήσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με στελέχη για να ενθαρρύνουν την αύξηση της παραγωγής

Τραμπ: Η διπλωματία των δεξαμενόπλοιων και οι δοκιμασίες από Αβάνα έως Ορμούζ
Ναυτιλία

Διπλωματία των τάνκερ: Οι δοκιμασίες Τραμπ από Αβάνα έως Ορμούζ

ΗΠΑ και Τραμπ επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση τόσο στην Κούβα όσο και στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ: Επενδυτικό «παιχνίδι» με τα εισιτήρια
Business of Sport

To Μουντιάλ και το «χρυσό» παιχνίδι των εισιτηρίων

Επενδυτικά κεφάλαια ποντάρουν στα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ, μετατρέποντας τη ζήτηση των φιλάθλων σε υψηλά κέρδη

Wall Street: Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε το ράλι
Wall Street

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έφερε ράλι στις αγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο

«Πάρτι» στη Wall Street μετά την ανακοίνωση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά - Άνοδος στις ευρωαγορές - «Βουτιά» για το πετρέλαιο - Παραμένει η δυσπιστία για τα αντιφατικά μηνύματα ΗΠΑ-Ιράν

Μαμντάνι: Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο δεύτερης κατοικίας
World

Οι υπερπλούσιοι της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονται για το φόρο Μαμντάνι

Δισεκατομμυριούχοι διαχειριστές hedge funds λένε ότι ο προτεινόμενος φόρος του δημάρχου «δαιμονοποιεί τους φιλάνθρωπους»

Safra group: Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας;
World

Ποιος διαχείριζεται τα 28 δισ. της δυναστείας Safra;

Πώς επεκτείνεται η δράση του family office του ομίλου Safra, Emerald Gestão de Investimentos

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κύπρος: Ελπίζει ότι η Σύνοδος της ΕΕ θα… αναστήσει τον τουρισμό
World

Η Λευκωσία ποντάρει στη Σύνοδο της ΕΕ για άνοδο του τουρισμού

Η Κύπρος θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία των 27 ηγετών της ΕΕ στη Λευκωσία - Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού

Τραπεζίτες: Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024
World

Διπλασιάστηκαν οι εκατομμυριούχοι τραπεζίτες στη Γαλλία την πενταετία 2019-2024

Ρεκόρ αμοιβών και στην ΕΕ ια τους τραπεζίτες – Το μήνυμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027

Αλέξανδρος Καψύλης
Deutsche Bank: Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»
World

Τέλος η υπεροχή του δολαρίου – Ανοίγει ο δρόμος για «petroyuan»

Η σταδιακή αποκλιμάκωση των κινδύνων γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν σηματοδοτεί ότι «τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Cerebras: Η εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ υποβάλει αίτηση για ΙPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Προ των πυλών η IPO για την εταιρεία κατασκευής chip ΑΙ Cerebras

Η OpenAI έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την Cerebras με μια συμφωνία αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων

The “Hidden Cost” of the Green Transition
English Edition

The “Hidden Cost” of the Green Transition

The increase in renewable sources requires large-scale accumulators. The management cost of these products, which have a lifespan of more than 15 years, is high and reaches approximately 10%–15% of the investment, driving up recycling contributions as well

Τραμπ: Σχέδιο για ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου με «ήπιο ρυθμό»
World

Στο τραπέζι συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για το ουράνιο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ΗΠΑ και Ιράν θα συνεργαστούν για την ανάκτηση εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης

Πόλεμος των άστρων: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
Κόσμος

Οι ΗΠΑ «βλέπουν» ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για σχέδιο της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά στο διάστημα, ικανά να καταστρέψουν χιλιάδες δορυφόρους και να προκαλέσουν παγκόσμιο χάος.

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge
English Edition

Europe Rethinks 2026 Budgets as Energy Costs Surge

Rising energy costs are driving budget revisions across Europe, with Greece already adjusting growth forecasts while households face mounting pressures

Aegean Airlines: Δωρεάν διάθεση 136.138 ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ.
Business

Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του Δ.Σ. της Aegean

Η Aegean Airlines προχώρησε στην εφαρμογή των προγραμμάτων stock awards, με μετοχές συνολικής αξίας άνω των 1,8 εκατ. ευρώ και υποχρέωση διακράτησης 24 μηνών για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

