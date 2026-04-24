OT Delphi Economic Forum XI – Ξηρουχάκη (Ελληνικός Χρυσός): Η επένδυση στις Σκουριές επανατοποθετεί την Ελλάδα στον στρατηγικό χάρτη της Ευρώπης

Στο πλαίσιο του OT Delphi Economic Forum XI, η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της «Ελληνικός Χρυσός», κυρία Έρικα Ξηρουχάκη, ανέλυσε τη βαρύτητα της επένδυσης στις Σκουριές, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα έργο με ισχυρό γεωπολιτικό πρόσημο.

Με τη συνολική επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας να αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, η χώρα μας εισέρχεται δυναμικά στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα κρίσιμων πρώτων υλών, την ώρα που η Γηραιά Ήπειρος αναζητά απεγνωσμένα τη στρατηγική της αυτονομία. Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε έναν αγώνα δρόμου για τη διασφάλιση ορυκτών πρώτων υλών, καθώς η εξάρτησή της από τρίτες χώρες παραμένει σε οριακά επίπεδα.

Όπως επεσήμανε η κυρία Ξηρουχάκη στον διευθυντή σύνταξη του ΟΤ Χρήστο Κολώνα, ο χαλκός αποτελεί πλέον ένα μέταλλο στρατηγικής σημασίας, όντας απαραίτητος για την ηλεκτροκίνηση, τα κέντρα δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τις αμυντικές δαπάνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η Ευρώπη καταναλώνει σήμερα το 25% των στρατηγικών μετάλλων παγκοσμίως, αλλά παράγει μόλις το 3%. Σε αυτό το πλαίσιο, η έναρξη λειτουργίας των Σκουριών προς τα τέλη του έτους αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες.

«Το έργο αυτό τοποθετεί πραγματικά τη χώρα μας πολύ ψηλά στον ευρωπαϊκό χάρτη. Την βάζει στη συζήτηση πολύ ενεργά και έρχεται ακριβώς στην πολύ καίρια στιγμή που όλη αυτή η κουβέντα είναι σε ένα πολύ υψηλό σημείο», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Ξηρουχάκη, υπογραμμίζοντας πως η επένδυση ενισχύει την ευρωπαϊκή αυτοπεποίθηση για την παραγωγή κρίσιμων υλικών εντός συνόρων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εξορυκτικής δραστηριότητας

Η μετάβαση σε μια σύγχρονη μορφή μεταλλευτικής δραστηριότητας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας. Η κυρία Ξηρουχάκη υπογράμμισε ότι η εικόνα της «σκοτεινής» εξόρυξης ανήκει στο παρελθόν, καθώς η χρήση τεχνολογιών αιχμής αλλάζει ριζικά το τοπίο. Μέσω της μητρικής εταιρείας Eldorado Gold, έχουν εισαχθεί διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, όπως η απομακρυσμένη εξόρυξη από σύγχρονα κέντρα ελέγχου στην επιφάνεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εγκατάσταση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 4G εντός των μεταλλείων σε συνεργασία με την Cosmote, γεγονός που επιτρέπει την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. «Πλέον και το AI στη ζωή μας βοηθάει όλα αυτά να γίνονται με τρόπο πολύ πιο παραγωγικό και σαφώς πολύ πιο ασφαλή», ανέφερε, εξηγώντας ότι η καινοτομία δεν αφορά μόνο την παραγωγικότητα, αλλά και την ασφάλεια των εργαζομένων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Περιβαλλοντική υπευθυνότητα και βιώσιμη διαχείριση Στο κρίσιμο ερώτημα της περιβαλλοντικής προστασίας, η κυρία Ξηρουχάκη εξήγησε πως η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της επίδρασης στο τοπικό οικοσύστημα. Η εταιρεία εφαρμόζει τη μέθοδο της ξηρής απόθεσης για τα μεταλλευτικά απόβλητα, καταλαμβάνοντας τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια με απόλυτη ασφάλεια. Παράλληλα, η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού διασφαλίζει ότι δεν επιβαρύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής. Η δέσμευση για το περιβάλλον αποδεικνύεται και από το πρόγραμμα παράλληλης αποκατάστασης. Η «Ελληνικός Χρυσός» διατηρεί φυτώριο με ενδημικά φυτά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάπλαση των περιοχών αμέσως μόλις ολοκληρώνεται ένα τμήμα της εξόρυξης. Όπως δήλωσε η κυρία Ξηρουχάκη, πρόκειται για μια «διαρκή προσπάθεια να τηρούμε τα υψηλότερα στάνταρ που μπορούμε στον τρόπο με τον οποίο ασκούμε εξόρυξη στην περιοχή». Η κοινωνική ανταποδοτικότητα και το μέλλον της επένδυσης Η αξία που παράγεται από τη δραστηριότητα στις Σκουριές μεταφράζεται σε απτά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία. Πέρα από τις 4.000 συνολικές θέσεις εργασίας, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη. Για το 2025, οι τοπικές προμήθειες αναμένεται να αγγίξουν τα 26 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια δολάρια, καλύπτοντας ανάγκες σε υποδομές, εκπαίδευση και υποτροφίες. Κλείνοντας, η κυρία Ξηρουχάκη εξέφρασε την αισιοδοξία της για τη διάρκεια ζωής της επένδυσης, σημειώνοντας ότι οι συνεχιζόμενες έρευνες δείχνουν σημαντικές προοπτικές επέκτασης πέραν της εικοσαετίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυναμική της Βόρειας Ελλάδας και στο έργο στο Πέραμα Έβρου, τονίζοντας ότι ο ορυκτός πλούτος της χώρας παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητος. «Στόχος μας είναι να επιμηκύνουμε τη διάρκεια ζωής των μεταλλείων μας και άρα να μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια για περισσότερα χρόνια ζωής, για μεγαλύτερο μάκρος ευημερίας στον τόπο και στους ανθρώπους του», κατέληξε.

