Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Ο Απρίλιος έκλεισε με επίπεδα ρεκόρ για χρηματιστηριακούς δείκτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Πού θα εστιάσουν οι επενδυτές

Markets 03.05.2026, 23:00
Τζούλη Καλημέρη

«Πούλησε τον Μάιο και φύγε»  “sell in May and go away” στα αγγλικά είναι μια γνωστή φράση στους διαδρόμους της Wall Street που βασίζεται στην υποτιθέμενη υποαπόδοση των μετοχών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου.

Το ερώτημα βέβαια είναι αν οι επενδυτές θα ακολουθήσουν το παλιό εγχειρίδιο ή θα κινηθούν διαφορετικά εστιάζοντας σε μια εβδομάδα που χαρακτηρίζεται από τις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στην Ευρώπη, η Deutsche Bank ανέλυσε τα στοιχεία για να διαπιστώσει πώς αποδίδει η στρατηγική «sell in May» σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού. Όσον αφορά τον δείκτη Stoxx 600, η Deutsche Bank αναφέρει ότι «σε 25 από τα 39 χρόνια, η στρατηγική «sell in May» είχε χειρότερη απόδοση σε σχέση με μια απλή στρατηγική «Buy and Hold»… χωρίς να προσφέρει κανένα στατιστικό πλεονέκτημα».

Πώς ξεκινάει ο Μάιος για τις αγορές

Ο ευρωπαϊκός STOXX 600 και ο γερμανικός DAX  έκλεισαν τον καλύτερο μήνα τους από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε ακόμη καλύτερη απόδοση, με ράλι σχεδόν 9%, που σηματοδοτεί τον ισχυρότερο μήνα από τον Ιανουάριο του 2023.

Στις ΗΠΑ, ο S&P 500 και ο Nasdaq έχουν καταγράψει τις καλύτερες μηνιαίες επιδόσεις τους εδώ και περίπου έξι χρόνια, ενώ έκλεισαν την Παρασκευή σε νέα υψηλά ρεκόρ. Μια εξαιρετική σεζόν για τα εταιρικά κέρδη στηρίζει την ανοδική πορεία των αμερικανικών μετοχών και αντιμετωπίζει άλλες αντιξοότητες της αγοράς.

«Από τη μία πλευρά έχουμε αυτά τα ταχέως αυξανόμενα κέρδη και από την άλλη έχουμε ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και στις αποδόσεις των ομολόγων» εξηγεί στο Reuters  ο Άγγελος Κουρκαφάς, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων επενδύσεων στην Edward Jones. «Έχουμε ανακάμψει πολύ τον Απρίλιο, οπότε ενδεχομένως να εισέλθουμε σε κάποια περίοδο ενοποίησης καθώς αυτή η τάση έλξης και ώθησης εξελίσσεται».

Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου

Οι μετοχές αυτή την εβδομάδα σε μεγάλο βαθμό απέφυγαν μια νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς εστιάζουν στην εξέλιξη των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 120 δολάρια το βαρέλι φτάνοντας σε υψηλό τετραετίας προτού υποχωρήσει.

«Με κάθε μέρα που περνά, ο οικονομικός κίνδυνος αυξάνεται» τονίζει ο Τζεφ Μπούχμπιντερ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της LPL Financial.

«Αν σε ένα ή δύο μήνες βρισκόμαστε ακόμα στην ίδια κατάσταση, με το πετρέλαιο Brent να παραμένει πάνω από τα 120 δολάρια, τον αποκλεισμό να συνεχίζεται και ίσως να πέφτουν ακόμα βόμβες, αυτό θα είναι ένα σενάριο πολύ διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.»

Μια ακόμα εβδομάδα εταιρικών αποτελεσμάτων

Περισσότερες από 100 εταιρείες στον S&P 500 πρόκειται να ανακοινώσουν αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα, με τις αγορές να χωνεύουν την καρδιά της περιόδου των ανακοινώσεων. Συνολικά, μέχρι την Παρασκευή τα κέρδη του S&P 500 οδεύουν για να έχουν αυξηθεί κατά 27,8% στο πρώτο τρίμηνο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τον Tajinder Dhillon, επικεφαλής έρευνας κερδών και μετοχών στην LSEG Data & Analytics. Αυτός αναμένεται να είναι ο υψηλότερος ρυθμός αύξησης κερδών από το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Αυτή την εβδομάδα, εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που επενδύουν σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσαν αποτελέσματα που προκάλεσαν ανάμεικτες αντιδράσεις στην αγορά. Οι μετοχές της Alphabet  σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, αφού η μητρική εταιρεία της Google εμφάνισε εκρηκτική ανάπτυξη στον τομέα του cloud computing, ενώ οι μετοχές της Microsoft και της Meta Platforms  υποχώρησαν μετά από λιγότερο καλά αποτελέσματα.

Wall Street

Η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir, η εταιρεία ψυχαγωγίας Walt Disney  και η αλυσίδα εστιατορίων McDonald’s είναι μεταξύ των εταιρειών υψηλού προφίλ που αναμένεται να δημοσιοποιήσουν τις οικονομικές επιδόσεις τους την επόμενη εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα της κατασκευάστριας τσιπ Advanced Micro Devices είναι επίσης στο επίκεντρο, δεδομένων των πρόσφατων εντυπωσιακών κερδών για τις μετοχές της, καθώς και για εκείνες άλλων εταιρειών ημιαγωγών, αναφέρει ο Michael O’Rourke, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην JonesTrading. Από τα τέλη Μαρτίου, οι μετοχές της AMD έχουν εκτοξευθεί περισσότερο από 80% και ο δείκτης Philadelphia SE Semiconductor έχει αυξηθεί κατά περίπου 48%.

Στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα αναμένεται μια σειρά από ανακοινώσεις κερδών. Μεγάλα τραπεζικά ονόματα όπως η Unicredit, η HSBC και η Commerzbank θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους τις επόμενες ημέρες, ενώ ο ενεργειακός γίγαντας Shell και ο φαρμακευτικός όμιλος Novo Nordisk θα κυριαρχήσουν επίσης στα πρωτοσέλιδα.

Η αμερικανική αγορά εργασίας

Τα στοιχεία για τις προσλήψεις τον Απρίλιο στις ΗΠΑ, που θα ανακοινωθούν στις 8 Μαΐου, αναμένεται να δείξουν αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 60.000, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters μέχρι την Παρασκευή.  Λιγότερες από τις 178.000 που προστέθηκαν τον Μάρτιο, αλλά μια βελτίωση σε σχέση με την απότομη μείωση της απασχόλησης τον Φεβρουάριο.

Τα νέα στοιχεία για την απασχόληση ίσως ενισχύσουν περαιτέρω τα σενάρια απομάκρυνσης των μειώσεων των επιτοκίων.

Οι προειδοποιήσεις των κεντρικών τραπεζιτών

Η συνεδρίαση της Fed αυτής της εβδομάδας αποκάλυψε μια εκπληκτικά διχασμένη κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαφώνησαν με τη διατύπωση στη δήλωση πολιτικής της Fed που θεώρησαν ότι δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τους κινδύνους πληθωρισμού που μπορεί να απαιτήσουν αύξηση των επιτοκίων.

Αυτή η γερακίσια στροφή, σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ώθησε τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αναφοράς σε υψηλά ενός μήνα. Η απόδοση του ευρέως διαδεδομένου 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου ήταν περίπου 4,38% αργά την Παρασκευή.

ομόλογα

Οι υψηλότερες αποδόσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα για τις μετοχές, μεταξύ άλλων μεταφραζόμενες σε υψηλότερο κόστος δανεισμού για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

«Το 10ετές ομόλογο άνω του 4,5% σίγουρα θα τραβήξει την προσοχή περισσότερων επενδυτών» υπογραμμίζειο Κουρκάφας. «Σε εκείνο το σημείο, οι επενδυτές μπορεί να αρχίσουν να επανεξετάζουν τις αποτιμήσεις και να ανησυχούν λίγο περισσότερο».

Τέλος προειδοποιήσεις για τον πληθωρισμό απεύθυναν και οι Ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες. Η Κριστίν Λαγκάρντ αποκάλυψε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συζήτησαν διάφορες επιλογές συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής αύξησης των επιτοκίων, στέλνοντας σήμα ότι υπάρχει υποστήριξη για σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Υπογράμμισε ότι οι αξιωματούχοι έχουν στην διάθεση τους τις επόμενες έξι εβδομάδες για να αξιολογήσουν όλα τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν για να αξιολογήσουν το αποτύπωμα του πολέμου του Ιράν και να αποφασίσουν τη νομισματική πολιτική.

Η υψηλή αβεβαιότητα οδήγησε την Τράπεζα της Αγγλίας να εκπονήσει τρία διαφορετικά σενάρια αντί της καθιερωμένης ενιαίας οικονομικής πρόβλεψης που βασίζονται σε διαφορετικές πορείες για τις τιμές της ενέργειας και τις δευτερογενείς επιπτώσεις του πληθωρισμού.

Και τα τρία σενάρια προβλέπουν  ότι τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν, με το χειρότερο να προβλέπει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν κοντά στα 130 δολάρια το βαρέλι.

