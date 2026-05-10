Εισηγμένες: Ρεκόρ κερδοφορίας και μερισμάτων

Οι περισσότερες εισηγμένες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη

Xρηματιστήριο Αθηνών 10.05.2026, 09:30
Σχολιάστε
Εισηγμένες: Ρεκόρ κερδοφορίας και μερισμάτων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ρεκόρ κατέγραψε η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στην οικονομική χρήση του 2025 καθώς και τα μερίσματα που θα διανείμουν στους μετόχους τους, τα οποία ανέρχονται σε 6,1 δισ. ευρώ, αποτελούν το υψηλότερο ποσό από το 2007 (5,4 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με την Beta Χρηματιστηριακή, τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων το 2025 ανήλθαν σε 12,1 δισ. ευρώ έναντι 11,48 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη χρήση, του 2024 και τα λειτουργικά κέρδη έφθασαν τα 16,02 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 3,8%.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,5% σε σχέση με την οικονομική χρήση του 2024 και διαμορφώθηκε στα 102,2 δισ. ευρώ. Ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε κέρδη ύψους 5,5 δισ. ευρώ.

Ανθεκτικές οι εισηγμένες

Παρά τις αβεβαιότητες του οικονομικού περιβάλλοντος, οι περισσότερες εισηγμένες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη και διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για τη φετινή χρήση, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι συνολικές διανομές από τους μετόχους αυξήθηκαν κατά 42% (επιπλέον 1,9 δισ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2024 που ήταν στα 4,2 δισ, υποστηριζόμενες από την εταιρική κερδοφορία ρεκόρ και την πειθαρχημένο μέσο δείκτη διανομής μερισμάτων που ευθυγραμμίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών με τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Ανεπτυγμένων Αγορών.

Οι συνολικές διανομές μετρητών, κάθε είδους, που υπερβαίνουν τα 15,6 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχουν λειτουργήσει ως ισχυρός καταλύτης για τη ρευστότητα της αγοράς, ενισχύοντας άμεσα την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Το ρεκόρ του 2025

Το 2025 αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χρηματικών διανομών από τις Συστημικές Τράπεζες, σηματοδοτώντας την «πλήρη εξομάλυνση» του κλάδου. Χρειάστηκαν 15 χρόνιά για να επανέλθουν ως κανονικές εισηγμένες εταιρίες.

Ξεκίνησαν να διανέμουν μέρισμα από τα κέρδη του 2023, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, με ένα ποσό της τάξης των 875 εκατ. ευρώ .

Την αμέσως επόμενη χρονιά η διανομή υπερδιπλασιάστηκε, ξεπερνώντας τα 1,9 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η αγορά είδε τις πρώτες πληρωμές ενδιάμεσων μερισμάτων για τον κύκλο του 2026, παρέχοντας στους επενδυτές σταθερή ορατότητα ταμειακών ροών όλο το χρόνο.

Η μερισματική απόδοση της αγοράς διαμορφώθηκε στο 4,4% το 2025 και ξεπερνά την απόδοση των 10ετών ομολόγων (3,39%) και είναι σχεδόν 3 φορές υψηλότερη από τη μέση απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων των τραπεζών.

Η μεγαλύτερη μερισματική απόδοση σημειώθηκε το 2008 στο 7,1%,το 2011 στο 6,8% και το 2009 στο 6,7%. Το 2024 η μερισματική απόδοση ήταν στο 4,4%, το 2023 στο 5,2%, το 2022 στο 5,1%, το 2021 στο 3,8% και το 2020 4,5%.

Όσον αφορά την κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών, τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων ανήλθαν το 2024 σε 11,3 δισ. ευρώ το, το 2023 στα 10,8 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων το 2022 ανήλθαν σε10,3 δισ. το 2021 σε 4,08 δισ. ευρώ, το 2020 στα 0,67 δισ. ευρώ, το 2019 στα 0,84 δισ. ευρώ, το 2018 στα 1,59 δισ., το 2017 στα 2,38 δισ. ευρώ, το 2016 στα 1,71 δισ. ευρώ και το 2015 στα 0,86 δισ. ευρώ. To 2014 οι εισηγμένες παρουσίασαν ζημίες 3,05 δισ., το 2013 κέρδη 2,49 δισ.. το 2012 ζημίες 6,6 δισ. ευρώ, το 2011 ζημίες 7,4 δισ. ευρώ, το 2010 ζημιές 3,1 δισ. ευρώ, το 2009 κέρδη 3,8 δισ. ευρώ, το 2008 κέρδη 5,7 δισ. ευρώ, το 2007 κέρδη 11,3 δισ. και το 2006 κέρδη 8,3 δισ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια
Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων
Markets

Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων
Πετρέλαιο: Εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπέρασαν το 6%
Commodities

Πετρέλαιο: Εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπέρασαν το 6%
Εισηγμένες: Ρεκόρ κερδοφορίας και μερισμάτων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ρεκόρ κερδοφορίας και μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες
Wall Street: Τι μπορούν να μάθουν οι επενδυτές από 100 χρόνια επενδύσεων
Wall Street

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων
Markets

Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων

Οι εξελίξεις στο πόλεμο στο Ιράν, η συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ και ο πληθωρισμός στο επίκεντρο της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Πετρέλαιο: Εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπέρασαν το 6%
Commodities

Πετρέλαιο: Εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπέρασαν το 6%

Το πετρέλαιο κινείται στο ρυθμό των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Εισηγμένες: Ρεκόρ κερδοφορίας και μερισμάτων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ρεκόρ κερδοφορίας και μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες

Οι περισσότερες εισηγμένες επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα βασικά τους μεγέθη

Wall Street: Τι μπορούν να μάθουν οι επενδυτές από 100 χρόνια επενδύσεων
Wall Street

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν
Commodities

Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διμήνου στις αγορές πραγματοποιήθηκαν στοιχήματα στην πτώση των τιμών του πετρελαίου, συνολικού ύψους έως και 7 δισ. δολ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το μήνυμα της ανθεκτικότητας οι «μεγάλοι»
Business

Έστειλαν μήνυμα ανθεκτικότητας οι «μεγάλοι» του ΧΑ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point
English Edition

Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point

Infrastructure failures push the Greek island of Astypalaia into a three-month state of emergency over water supply.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, τα ποσά οι δικαιούχοι
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 15 Μαΐου - Τα ποσά, οι δικαιούχοι

Οι καταβολές για επιδόματα, εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα αναλυτικά ανά ημέρα και ταμείο

6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται
Τεχνολογία

Μάχη για δύο στην κούρσα του 6G - Ποιοι ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies