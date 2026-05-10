Πετρέλαιο: Εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπέρασαν το 6%

Με εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπέρασαν το 6% έκλεισε την εβδομάδα το πετρέλαιο καθώς οι επενδυτές ευελπιστούν στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο οι εξελίξεις χθες Παρασκευή οδήγησαν το futures του Brent να κλείσουν ανοδικά κατά περίπου 1% στα 101,29 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate έκλεισαν οριακά υψηλότερα στα 95,42 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η αεράμυνά τους αντιμετώπισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Είναι τουλάχιστον η δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα που το Ιράν πυροδοτεί τα ΗΑΕ.

Εν τω μεταξύ, οι αμερικανικές δυνάμεις πυροβόλησαν την Παρασκευή δύο άδεια ιρανικά δεξαμενόπλοια, το M/T Sea Star III και το M/T Sevda, που παραβίασαν τον αποκλεισμό, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Ένα πολεμικό αεροσκάφος του Ναυτικού πυροβόλησε στις καμινάδες των πλοίων και τα απενεργοποίησε, σύμφωνα με την CENTCOM.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά την Πέμπτη στα Στενά του Ορμούζ. Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχτηκαν επίθεση από ιρανικούς πυραύλους, drones και μικρά σκάφη καθώς διέσχιζαν το Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τα πολεμικά πλοία δεν επλήγησαν και οι αμερικανικές δυνάμεις εξάλειψαν τις απειλές, δήλωσε η CENTCOM.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι η εκεχειρία με το Ιράν παρέμεινε σε ισχύ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με δημοσιογράφο του ABC News αργότερα την Πέμπτη. Είπε ότι τα χτυπήματα ήταν «απλώς ένα ερωτικό άγγιγμα».

Οι επιθέσεις έγιναν καθώς το Ιράν εξετάζει μια πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν απάντηση την Παρασκευή.

«Φλερτάρουν» με την αστάθεια η αγορά πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν περάσει από μια περίοδο έξαρσης καθώς αναδύονται αμφιβολίες για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, έγραψε σε σημείωμα η ANZ Research.

«Ο κίνδυνος κατάρρευσης μιας προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ πιθανότατα θα διατηρήσει τις αγορές πετρελαίου ασταθείς», ανέφεραν οι ειδικοί της ANZ.

Οι αναλυτές της Citi δήλωσαν ότι αναμένουν σταθεροποίηση των ευρύτερων χρηματοπιστωτικών αγορών παρά την πρόσφατη αστάθεια που συνδέεται με τη Μέση Ανατολή, αν και η τράπεζα προειδοποίησε ότι η πορεία προς την ομαλοποίηση είναι απίθανο να είναι ομαλή και θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλές τους επόμενους μήνες.