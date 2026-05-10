Πετρέλαιο: Εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπέρασαν το 6%

Το πετρέλαιο κινείται στο ρυθμό των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Commodities 10.05.2026, 15:18
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπέρασαν το 6%
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπέρασαν το 6% έκλεισε την εβδομάδα το πετρέλαιο καθώς οι επενδυτές ευελπιστούν στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο οι εξελίξεις χθες Παρασκευή οδήγησαν το futures του Brent να κλείσουν ανοδικά κατά περίπου 1% στα 101,29 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate έκλεισαν οριακά υψηλότερα στα 95,42 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η αεράμυνά τους αντιμετώπισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Είναι τουλάχιστον η δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα που το Ιράν πυροδοτεί τα ΗΑΕ.

Εν τω μεταξύ, οι αμερικανικές δυνάμεις πυροβόλησαν την Παρασκευή δύο άδεια ιρανικά δεξαμενόπλοια, το M/T Sea Star III και το M/T Sevda, που παραβίασαν τον αποκλεισμό, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Ένα πολεμικό αεροσκάφος του Ναυτικού πυροβόλησε στις καμινάδες των πλοίων και τα απενεργοποίησε, σύμφωνα με την CENTCOM.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά την Πέμπτη στα Στενά του Ορμούζ. Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά δέχτηκαν επίθεση από ιρανικούς πυραύλους, drones και μικρά σκάφη καθώς διέσχιζαν το Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τα πολεμικά πλοία δεν επλήγησαν και οι αμερικανικές δυνάμεις εξάλειψαν τις απειλές, δήλωσε η CENTCOM.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι η εκεχειρία με το Ιράν παρέμεινε σε ισχύ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με δημοσιογράφο του ABC News αργότερα την Πέμπτη. Είπε ότι τα χτυπήματα ήταν «απλώς ένα ερωτικό άγγιγμα».

Οι επιθέσεις έγιναν καθώς το Ιράν εξετάζει μια πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν απάντηση την Παρασκευή.

«Φλερτάρουν» με την αστάθεια η αγορά πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν περάσει από μια περίοδο έξαρσης καθώς αναδύονται αμφιβολίες για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, έγραψε σε σημείωμα η ANZ Research.

«Ο κίνδυνος κατάρρευσης μιας προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ πιθανότατα θα διατηρήσει τις αγορές πετρελαίου ασταθείς», ανέφεραν οι ειδικοί της ANZ.

Οι αναλυτές της Citi δήλωσαν ότι αναμένουν σταθεροποίηση των ευρύτερων χρηματοπιστωτικών αγορών παρά την πρόσφατη αστάθεια που συνδέεται με τη Μέση Ανατολή, αν και η τράπεζα προειδοποίησε ότι η πορεία προς την ομαλοποίηση είναι απίθανο να είναι ομαλή και θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλές τους επόμενους μήνες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια
Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων
Markets

Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων
Πετρέλαιο: Εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπέρασαν το 6%
Commodities

Πετρέλαιο: Εβδομαδιαίες απώλειες που ξεπέρασαν το 6%
Εισηγμένες: Ρεκόρ κερδοφορίας και μερισμάτων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ρεκόρ κερδοφορίας και μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες
Wall Street: Τι μπορούν να μάθουν οι επενδυτές από 100 χρόνια επενδύσεων
Wall Street

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Αγορές: Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου – Ποιοι πλούτισαν
Commodities

Το μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διμήνου στις αγορές πραγματοποιήθηκαν στοιχήματα στην πτώση των τιμών του πετρελαίου, συνολικού ύψους έως και 7 δισ. δολ.

Κίνα: «Βουτιά» στην παραγωγή χρυσού το α’ 3μηνο του 2026
Commodities

Γιατί «φρέναρε» η παραγωγή χρυσού στην Κίνα

Πτώση κατέγραψε η παραγωγή χρυσού στην Κίνα – Αύξηση επενδύσεων σε ράβδους και κέρματα

Χυμός πορτοκαλιού: «Τσίμπησαν» ανοδικά τα futures
Commodities

Χυμός πορτοκαλιού: «Τσίμπησαν» ανοδικά τα futures

Το πιο ενεργό συμβόλαιο χυμού πορτοκαλιού αυξήθηκε 5,8%

Χρυσός: Πάνω από τα 4.700 δολάρια
Commodities

Πάνω από τα 4.700 δολάρια ο χρυσός - Προς εβδομαδιαία άνοδο

Ο χρυσός συνολικά ανέβηκε πάνω από 2% στη διάρκεια της εβδομάδας

Πετρέλαιο: Ανοδική ώθηση από την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στο Ορμούζ – Πάνω από τα 101 δολάρια
Commodities

Άλμα για πετρέλαιο μετά τα πλήγματα σε Ιράν - Πάνω από τα 101 δολ.

Οι αγορές επανεξετάζουν τις εκτιμήσεις σχετικά με την πορεία του πολέμου για καθορίσουν τις τοποθετήσεις τους απέναντι στο πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Commodities
Upd: 21:38

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Σε μια ασταθή συνεδρίαση το πετρέλαιο ξαναγύρισε καθώς οι traders αξιολογούν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point
English Edition

Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point

Infrastructure failures push the Greek island of Astypalaia into a three-month state of emergency over water supply.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, τα ποσά οι δικαιούχοι
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 15 Μαΐου - Τα ποσά, οι δικαιούχοι

Οι καταβολές για επιδόματα, εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα αναλυτικά ανά ημέρα και ταμείο

6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται
Τεχνολογία

Μάχη για δύο στην κούρσα του 6G - Ποιοι ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies