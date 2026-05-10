Ρευματοκλοπή: Ακυρώσεις προστίμων μετά από ενστάσεις καταναλωτών

Για μαζικές ακυρώσεις προστίμων που είχαν επιβληθεί σε καταναλωτές με την κατηγορία της ρευματοκλοπής κάνει λόγο το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) με ανακοίνωσή του, υποστηρίζοντας ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει πλέον αρχίσει να εξετάζει επί της ουσίας τις ενστάσεις των πολιτών, έπειτα από έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες που κατατέθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ινστιτούτου, μετά την πρωτοβουλία για ομαδικές αγωγές στις 29 Ιανουαρίου 2026, υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός καταγγελιών από καταναλωτές. Το ΙΝΚΑ αναφέρει ότι, σε συνεργασία με δικηγόρους και τεχνικούς συμβούλους, τεκμηρίωσε περιπτώσεις προστίμων δεν ήταν συμβατές με το εγχειρίδιο της ΡΑΑΕΥ και την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως σημειώνεται, κατά τη διάρκεια συνάντησης του προεδρείου του ΙΝΚΑ με τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι οι αναιρέσεις των καταναλωτών εξετάζονται πλέον ουσιαστικά, γεγονός που -κατά το ΙΝΚΑ- έχει ήδη οδηγήσει σε ακυρώσεις προστίμων.

Το ΙΝΚΑ δηλώνει ότι προκρίνει πλέον την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω ενστάσεων κατά αποφάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να αποφεύγονται πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες για τους καταναλωτές.