Ιράν: Έστειλε την απάντησή του στις ΗΠΑ, από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία

Σιγή ιχθύος επικρατεί προς το παρόν από την πλευρά της Ουάσιγκτον, αφότου το κρατικό πρακτορείο του Ιράν, IRNA, ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη έχει στείλει την απάντησή της στις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον περίμενε μια απάντηση ήδη από την περασμένη Πέμπτη, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους να απειλούν για σφοδρές στρατιωτικές επιχειρήσεις, στην περίπτωση που το Ιράν δεν αποδεχθεί τις προτάσεις τους.

Σύμφωνα με το IRNA, «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έστειλε σήμερα μέσω Πακιστανών μεσολαβητών την απάντησή της στο τελευταίο κείμενο που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου». Στην ενημέρωση δεν υπήρχαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το IRNA πρόσθεσε μόνο ότι σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου.

Πρώτα τα συμφέροντα του Ιράν

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, επίσης, δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματεύσεις δεν σημαίνουν παράδοση. Και επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης για την υπεράσπιση των ιρανικών εθνικών συμφερόντων και των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού.

«Ο στόχος είναι να υλοποιηθούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα με κύρος», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε συνάντηση για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση.

Επίσης, όλες τις προηγούμενες ημέρες το Ιράν επισήμαινε ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και το ειρηνικό πυρηνικό του πρόγραμμα ήταν αδιαπραγμάτευτα. Το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ ορίζει ότι το Ιράν θα επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση μέσω της πλωτής οδού. Επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα τερματίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων τον επόμενο μήνα.

Απειλές εν μέσω εκεχειρίας

Όλο αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση Τραμπ επέμενε να δηλώνει ότι η εκεχειρία είναι σε ισχύ. Παρά τις αψιμαχίες με επίκεντρο τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και μια επίθεση σε ιρανικές παράλιες πόλεις από τις ΗΠΑ και τα ΗΑΕ. Ταυτόχρονα, η Ουάσιγκτον έστελνε το σήμα ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι βομβαρδισμοί του Ιράν θα επαναληφθούν.

Τέλος του πολέμου;

Το σχέδιο των ΗΠΑ, εάν υπάρξει συμφωνία, θα τερματίσει επίσημα τον πόλεμο. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν συνομιλίες για περισσότερο δύσκολα ζητήματα. Όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η ασταθής εκεχειρία δοκιμάστηκε ξανά σήμερα, Κυριακή. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έβαλε μια μικρή φωτιά σε ένα πλοίο στα ανοικτά των ακτών του Κατάρ. Επίσης, ΗΑΕ και Κουβέιτ ανέφεραν ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στους εναέριους χώρους τους.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν για την τελευταία επίθεση στο πλοίο, για την οποία πάντως κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα..

Το Ιράν και οι ένοπλες συμμαχικές του ομάδες διαθέτουν έναν μεγάλο στόλο μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα έχουν χρησιμοποιήσει για να πραγματοποιήσουν εκατοντάδες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή In.gr