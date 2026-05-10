Λετονία: Παραίτηση υπουργού Άμυνας μετά το χτύπημα ουκρανικών drones σε δεξαμενές πετρελαίου

Την παραίτησή του υπέβαλε την Κυριακή ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας Άντρις Σπρουτς, μετά την εισβολή δύο ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τη Ρωσία την Πέμπτη και την επίθεσή τους σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Νωρίτερα την Κυριακή, η πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σιλίνα ζήτησε την παραίτησή του, αναφέροντας ότι τα συστήματα αντι-drone αεράμυνας δεν είχαν αναπτυχθεί αρκετά γρήγορα.

Ακολούθως διόρισε τον συνταγματάρχη του λετονικού στρατού Ράιβις Μέλνις ως νέο υπουργό Άμυνας.

Εκκληση σε ΝΑΤΟ για ενίσχυση αεράμυνας σε Λετονία – Λιθουανία

Η Λετονία και η Λιθουανία κάλεσαν την Πέμπτη το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την αεροπορική άμυνα στην περιοχή τους, μετά την εισβολή δύο drones από τα ρωσικά σύνορα και την έκρηξή τους σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στη Λετονία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σίμπιχα, δήλωσε την Κυριακή στο X ότι τα drones ήταν ουκρανικά και εισέβαλαν στη Λετονία ως αποτέλεσμα «ρωσικού ηλεκτρονικού πολέμου που εξέτρεψε σκόπιμα τα ουκρανικά drones από τους στόχους τους στη Ρωσία».

Σε απάντηση στα περιστατικά με τα drones, η Ουκρανία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν στην ενίσχυση της αεροπορικής ασφάλειας πάνω από τις χώρες της Βαλτικής, δήλωσε ο Σίμπιχα την Παρασκευή.