Μητσοτάκης: Πανηγυρίζει για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει

O πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση πανηγυρίζει για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους

Πολιτική 10.05.2026, 11:02
Σχολιάστε
Μητσοτάκης: Πανηγυρίζει για πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενώ η ακρίβεια καλπάζει
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με νέο… αφήγημα σταθερότητας εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του πανηγυρίζοντας για την αποπληρωμένη του χρέους.

Όπως ανέφερε, «σημαντική είδηση της εβδομάδας είναι η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες.

Μπορεί αυτά να ακούγονται τεχνικά ή μακρινά από την καθημερινότητα, όμως στην πραγματικότητα αφορούν όλους μας» τόνισε ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να φέρει και πάλι στο προσκήνιο το αφήγημα της κυβέρνησης περί σταθερότητας.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Καλημέρα! Η σημερινή ανασκόπηση συμπίπτει με την Ημέρα της Μητέρας. Την πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της ανιδιοτελούς αγάπης που συνοδεύει για πάντα όλες και όλους μας. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι κι εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα. Την Μαρίκα με την ισχυρή προσωπικότητα, αλλά και με τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Και όσοι δεν τις έχουμε, πια, κοντά μας, ας τις κρατάμε στη μνήμη και στην καρδιά μας. Σε εκείνη την ξεχωριστή θέση που μόνο εκείνες αξίζουν.

Και από τις σκέψεις αυτές, περνώ στα σημαντικότερα γεγονότα και τις παρεμβάσεις της εβδομάδας που πέρασε.
Θα ξεκινήσω με τις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία μέσα στη διεθνή αβεβαιότητα και την κρίση στον Περσικό Κόλπο. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ στα 700 MW μέχρι τέλος του έτους και στο 1 GW το 2027. Ο νέος νόμος προβλέπει περισσότερες ΑΠΕ, καθαρότερη και πιο προσιτή ενέργεια, με προστασία των περιοχών εντός του δικτύου Natura και πιο λειτουργικές λύσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια της συλλογικής μας κατάκτησης η Ελλάδα να αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια, πλέον, χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει.

Σημαντική είδηση της εβδομάδας είναι η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί αυτά να ακούγονται τεχνικά ή μακρινά από την καθημερινότητα, όμως στην πραγματικότητα αφορούν όλους μας. Γιατί όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Σχετικό και το επόμενο θέμα, που αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, όπου τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση 51% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ολοκληρώθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις χρεών για αρχικές οφειλές 588 εκ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται με τις αλλαγές στα κριτήρια ένταξης, αλλά και με τη σημαντική δυνατότητα που θεσπίσαμε, για πρώτη φορά, να διαχωρίζεται η κύρια κατοικία από την υπόλοιπη περιουσία. Για να έχετε μια συνολική εικόνα, από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 18,64 δισ. ευρώ που απομειώνουν σημαντικά το κόκκινο ιδιωτικό χρέος.

Την εβδομάδα αυτή είχα την ευκαιρία να συζητήσω από κοντά με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, και με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’, για τις προκλήσεις για την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και τις ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και ο Κόλπος αποτελούν ένα τόξο ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, αλλά και για την Ελλάδα και την Ευρώπη συνολικά. Έχουμε εκφράσει από την πρώτη στιγμή τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας προς τα κράτη του Κόλπου και καλούμε σε πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητάς τους, θέση που επανέλαβα και στον Πρόεδρο των ΗΑΕ. Συζητήσαμε, επίσης, τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας–ΗΑΕ, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μας με έμφαση στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας που επαναβεβαιώσαμε στο ανώτατο επίπεδο με τη συνάντησή μας στο Αμάν αποτελεί υπόδειγμα συνεννόησης και ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή, ένα μήνυμα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Είμαστε η φυσική γέφυρα ανάμεσα στην Ιορδανία, τη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσα συμβαίνουν στην περιοχή αφορούν άμεσα και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στο Άμπου Ντάμπι, υπογράψαμε και στρατηγική συνεργασία με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών υποδομών. Η συμφωνία προβλέπει επενδύσεις στο πεδίο των αναδυόμενων τεχνολογιών, συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη εργαλείων που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Άλλωστε, στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Ελλάδα εξελίσσεται σε μία από τις πρώτες χώρες που αποκτούν ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εισαγωγή και αξιοποίηση της ΤΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, θέτει τους κανόνες για την υπεύθυνη, ασφαλή και δημιουργική χρήση της ΤΝ στην τάξη. Σε πρόσφατα σχόλιά του, ο Andreas Schleicher, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και αρχιτέκτονας του προγράμματος PISA, εξήρε την Ελλάδα για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Μια ακόμα σημαντική παρέμβαση από τον χώρο της εκπαίδευσης αφορά τα σχολεία μας, καθώς το Πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» μπαίνει στη δεύτερη φάση υλοποίησης, με νέες παρεμβάσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία σε όλη τη χώρα. Θυμίζω ότι οι παρεμβάσεις αφορούν επισκευές, βελτίωση των υποδομών, της προσβασιμότητας και συνολικά του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρίσκονται σε πιο ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους. Ήδη, μέσα από την πρώτη φάση του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με προτεραιότητα σε ειδικά σχολεία, ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και σχολεία που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Νέα από την περιφέρεια, με πρώτο το τρένο από Θεσσαλονίκη για Φλώρινα που σφύριξε ξανά, έπειτα από τρία και πλέον χρόνια. Από την περασμένη Πέμπτη, η όμορφη ακριτική πόλη της Δυτικής Μακεδονίας επανασυνδέεται με το σιδηροδρομικό δίκτυο, μετά τη ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων και των απαραίτητων ελέγχων, κάτι που αποτελούσε εύλογο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Να προσθέσω εδώ, μιας και μιλάμε για μεταφορές, ότι συνεχίζεται η επιχειρησιακή δράση «Καθαρή Γραμμή» για την αποκατάσταση της εικόνας στους σταθμούς και τους συρμούς του Ηλεκτρικού με την απομάκρυνση γκράφιτι και συνθημάτων. Η αλήθεια είναι ότι τα περιστατικά βανδαλισμών έχουν πλέον ελαχιστοποιηθεί σε σχέση με έναν χρόνο πριν, χάρη στους περισσότερους ελέγχους και τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων. Δεν αρκεί φυσικά η βελτίωση της εικόνας γι’ αυτό και δεν αρκούμαστε μόνο σε αυτό, όμως σίγουρα είναι κάτι που χρειάζεται.

Δεύτερο νέο: άλλες 13 περιοχές, από τις μικρές Κυκλάδες και τη Λήμνο έως την Κρήτη και τη Λευκάδα, προστέθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη λίστα με τις «Απάτητες Παραλίες», ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 251. Πρόκειται για παραλίες με ιδιαίτερη οικολογική και γεωμορφολογική αξία, όπου πλέον απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να αλλοιώσει τον χαρακτήρα και το φυσικό τους περιβάλλον. Μπορείτε να τις βρείτε όλες εδώ: https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2026/04/παράρτημα-απάτητες.pdf.

Και πάμε και στα Γιάννενα όπου αναβαθμίζουμε το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, με έργα ύψους 4,1 εκ. ευρώ, πέραν της μόνιμης αύξησης στην ετήσια χρηματοδότηση κατά 81,4% από το 2024. Υπολογίζουμε στο τέλος του 2027 να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις. Για την ιστορία, τα Γιάννενα είναι μια ισχυρή αθλητική περιφέρεια με 125 σωματεία, 8.641 αθλητές/τριες και 198 προπονητές/τριες. Τώρα θα έχουν καλύτερους και ασφαλέστερους χώρους για να προπονούνται και να αγωνίζονται, όπως τους αξίζει.

Τέλος, με ιδιαίτερη συγκίνηση εγκαινίασα χθες το νέο Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», το 29ο νέο μουσείο από το 2019, μια κιβωτό που περικλείει πληθώρα αποτυπωμάτων της μακράς ιστορίας της Θεσσαλονίκης και όλης της Μακεδονίας, με χιλιάδες εξαιρετικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του Μετρό. Το μουσείο στεγάζεται στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και έρχεται να προστεθεί στα νέα πολιτιστικά τοπόσημα της πόλης, μαζί με τους σταθμούς του Μετρό. Πιστεύω ότι τέτοιες υποδομές δεν αφορούν μόνο τον πολιτισμό, αλλά συνολικά την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη μιας περιοχής, ιδιαίτερα σε γειτονιές που για χρόνια αισθάνονταν ότι έμεναν πίσω.

Έχουμε, όμως, και διαστημικά νέα -κυριολεκτικά, με την Ελλάδα να διαθέτει πλέον 17 μικροδορυφόρους σε τροχιά, μετά την πρόσφατη εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων -2 της αποστολής Hellenic Space Dawn και οι άλλοι 4 είναι θερμικοί, ειδικά σχεδιασμένοι για έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Τα δεδομένα τους ενσωματώνονται στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης, προσφέροντας ένα ενιαίο επιχειρησιακό εργαλείο για την Πολιτική Προστασία και τη Δημόσια Διοίκηση, επιτρέποντας την ταχύτερη ανταπόκριση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Παράλληλα, οι μικροδορυφόροι μπορούν να ανιχνεύουν πλοία, πλημμύρες και αλλαγές στο περιβάλλον, δίνοντας στη χώρα δυνατότητες που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν αρκετά μακρινές.

Στην ανασκόπηση της περασμένης Κυριακής είχα αναφερθεί στην ίδρυση Δημόσιας Επαγγελματικής Σχολής Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, μετά την ανάκαμψη του κλάδου και την προσέλκυση μεγάλων διεθνών παραγωγών στη χώρα μας. Αυτό που δεν σας είπα είναι για το δεύτερο πενταετές σχέδιο δράσης «Greece on Screen», ύψους 750 εκ. ευρώ, για να αποκτήσει η χώρα ένα συνεκτικό και πλήρως χρηματοδοτημένο εθνικό σχέδιο για το σύνολο της οπτικοακουστικής δημιουργίας. Ήδη η Ελλάδα έχει μπει δυναμικά στον χάρτη των διεθνών παραγωγών, όμως πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες τα επόμενα χρόνια, προσελκύοντας παραγωγές και από νέες αγορές, όπως η Κίνα ή η Ινδία. Το πακέτο αυτό εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για τις ελληνικές παραγωγές που ποτέ έως σήμερα δεν έλαβαν αντίστοιχη οικονομική στήριξη από την πολιτεία.

Εδώ σας αφήνω. Την επόμενη Κυριακή δεν θα έχουμε την καθιερωμένη ανασκόπηση, καθώς θα βρίσκομαι στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα επανέλθουμε κανονικά την αμέσως επόμενη εβδομάδα, με όλα όσα θα έχουν μεσολαβήσει. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους»!

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΟΝΥΞ Τουριστική: Ομολογιακό δάνειο ως 229,5 εκατ. ευρώ με Credia
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Ομολογιακό δάνειο ως 229,5 εκατ. ευρώ με Credia
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία
Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά
Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από Πολιτική
Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν
Κόσμος
Upd: 09:47

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου

Βούλα Τσιβόλα
Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών
Κοινωνία

Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το κυβερνητικό γήπεδο

Μίνα Μουστάκα
Λετονία: Παραίτηση υπουργού Άμυνας μετά το χτύπημα ουκρανικών drones σε δεξαμενές πετρελαίου
Κόσμος

Ουκρανικά drones έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου στη Λετονία

Η πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σιλίνα ζήτησε την παραίτησή του επειδή τα συστήματα αντι-drone αεράμυνας δεν είχαν αναπτυχθεί αρκετά γρήγορα

Χαργκ: Το Ιράν διαψεύδει τις αναφορές για διαρροή πετρελαίου κοντά στον νησί
Κόσμος

Το Ιράν διαψεύδει τα περί διαρροής πετρελαίου στο νησί Χαργκ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρεία Πετρελαϊκών Τερματικών Σταθμών του Ιράν δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις δεν εντόπισαν ενδείξεις διαρροών

Πούτιν: Πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων
Κόσμος

Πούτιν: Πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων

Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό

Αρχοντία Κάτσουρα
Latest News
ΟΝΥΞ Τουριστική: Ομολογιακό δάνειο ως 229,5 εκατ. ευρώ με Credia
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Ομολογιακό δάνειο ως 229,5 εκατ. ευρώ με Credia

Το ομολογιακό δάνειο αφορά στο επενδυτικό σχέδιο με τίτλο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής»

ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point
English Edition

Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point

Infrastructure failures push the Greek island of Astypalaia into a three-month state of emergency over water supply.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, τα ποσά οι δικαιούχοι
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 15 Μαΐου - Τα ποσά, οι δικαιούχοι

Οι καταβολές για επιδόματα, εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα αναλυτικά ανά ημέρα και ταμείο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies