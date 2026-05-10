Χαργκ: Το Ιράν διαψεύδει τις αναφορές για διαρροή πετρελαίου κοντά στον νησί

Η Εταιρεία Πετρελαϊκών Τερματικών Σταθμών του Ιράν διέψευσε τις αναφορές για διαρροή πετρελαίου κοντά στο νησί Χαργκ την Κυριακή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, αφού δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα φαινόταν να δείχνουν μια μεγάλη πετρελαιοκηλίδα δυτικά του κύριου κόμβου εξαγωγής πετρελαίου της χώρας στον Κόλπο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις δεν εντόπισαν ενδείξεις διαρροών από δεξαμενές αποθήκευσης, αγωγούς, εγκαταστάσεις φόρτωσης ή δεξαμενόπλοια που λειτουργούν κοντά στο νησί. Πρόσθεσε ότι το Κέντρο Αμοιβαίας Βοήθειας για Θαλάσσιες Έκτακτες Ανάγκες (MEMAC), ένας περιφερειακός οργανισμός για τη θαλάσσια ρύπανση, επίσης δεν ανέφερε κανένα σημάδι διαρροής στην περιοχή.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι ιρανικές ομάδες πραγματοποίησαν επιπλέον επιτόπιες επιθεωρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις μετά τη δημοσιοποίηση των αναφορών και δεν εντόπισαν «ούτε το παραμικρό ίχνος» διαρροής.

Γιατί είναι σημαντικό το νησί Χαργκ

Το Χαργκ που είναι ένα κοραλλιογενές νησί περίπου στο ένα τρίτο του μεγέθους του Μανχάταν, βρίσκεται 15 μίλια από την ηπειρωτική χώρα του Ιράν στο Περσικό Κόλπο. Αποτελεί τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου από τη δεκαετία του 1960, όταν ιδρύθηκε από τον αμερικανικό πετρελαϊκό γίγαντα Amoco. Η εγκατάσταση κατασχέθηκε από το ιρανικό κράτος μετά την Ισλαμική Επανάσταση της χώρας το 1979.

Σχεδόν καθημερινά, εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου αναβλύζουν από τα μεγάλα πεδία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Αχβάζ, Μαρούν και Γκατσσαράν,και μέσω αγωγών φθάνουν στο νησί, γνωστό στους Ιρανούς ως το «Απαγορευμένο Νησί» λόγω των αυστηρών στρατιωτικών ελέγχων.

Περίπου εννέα στα δέκα βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου εξάγονται μέσω του νησιού , το μεγαλύτερο μέρος του οποίου κατευθύνεται στην Κίνα. Ο τερματικός σταθμός διαχειρίζεται περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, ένας όγκος που ξεπερνά την παραγωγή των περισσότερων χωρών του ΟΠΕΚ.