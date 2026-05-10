ΑΑΔΕ: Στο «στόχαστρο» οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Ποιοι κινδυνεύουν

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 10.05.2026, 12:15
Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει εκτεταμένες διασταυρώσεις με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA.

Οι έλεγχοι για ΦΠΑ  από την ΑΑΔΕ

Πέρυσι στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ, πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διασταύρωσης για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2024 ενώ είχαν δραστηριότητα, εντοπίστηκαν 824 επιχειρήσεις οι οποίες όφειλαν να έχουν συμπεριλάβει ποσά στις υποβληθείσες μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2024.

Μετά τις απαραίτητες επιχειρησιακές και επικοινωνιακές ενέργειες της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, συμμορφώθηκαν 103 επιχειρήσεις υποβάλλοντας 534 τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης δεδομένων του myDΑΤΑ, εντοπίστηκαν 553 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει κενές-μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2023, ενώ είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Από τις 553 επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν οι 251 επιχειρήσεις και δηλώθηκαν επιπλέον 17,5 εκατ. ευρώ φορολογητέες εκροές.

Με τις διασταυρώσεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ολοκλήρωσαν πέρυσι 159 έρευνες απάτης ΦΠΑ, καλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 155 ερευνών, ενώ η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 81,1% (έναντι ετήσιου στόχου 70%). Από τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών προέκυψαν 129 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ (έναντι ετήσιου στόχου 115) και ακολούθησε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού τους ΑΦΜ.

Όσον αφορά στις επιστροφές ΦΠΑ ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει ότι τουλάχιστον το 95% θα είναι άμεσες με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το 2025 τα αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών ανήλθαν σε ποσοστό στο 97,83%, έναντι 97,9% το 2024, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο του 95%.

Το συνολικό πλήθος αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ που διεκπεραιώθηκε το 2025 ανήλθε σε 53.043 από τα οποία 46.535 διεκπεραιώθηκαν αυτοματοποιημένα ενώ τα αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών ανήλθαν σε 49.184 το 2025 έναντι 48.540 το 2024.

Τα ψηφιακά εργαλεία

Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, τα νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως το myDATA, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το Ψηφιακό Πελατολόγιο, έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι φορολογικοί έλεγχοι.

οι συναλλαγές των επιχειρήσεων καταγράφονται ηλεκτρονικά και σε μεγάλο βαθμό σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που επιτρέπει στις Αρχές να έχουν άμεση εικόνα για την οικονομική δραστηριότητα κάθε επιχείρησης. Μέσα από το myDATA, για παράδειγμα, καταχωρίζονται έσοδα και έξοδα, ενώ το ψηφιακό δελτίο αποστολής παρακολουθεί τη διακίνηση αγαθών και το Ψηφιακό Πελατολόγιο βοηθά στον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο συνδυασμός αυτών των συστημάτων, μαζί με την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, δίνει τη δυνατότητα αυτόματων διασταυρώσεων στοιχείων και εντοπισμού αποκλίσεων. Έτσι, όταν υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής ή ασυμφωνίες στα δεδομένα, οι φορολογικές Αρχές μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα και στοχευμένα. Παράλληλα, στις δηλώσεις ΦΠΑ οι στήλες των εσόδων και των εξόδων είναι πλέον «κλειδωμένες», καθώς έχουν καταργηθεί οι αποκλίσεις.

Πλέον, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα στοιχεία που έχουν ανέβει στο myDATA. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δηλώνουν διαφορετικά ποσά από όσα εμφανίζονται στο ψηφιακό σύστημα, αφού οι δηλώσεις ΦΠΑ βασίζονται απευθείας στα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων.

