Επιδόματα: Τι ισχύει για την ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη χορήγηση της ενίσχυσης των 300 ευρώ στις χήρες από την ηλικία των 60 ετών και όχι από τα 65 έτη που ισχύει για τους υπόλοιπους συνταξιούχους ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε αυτό το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και τα μέτρα για το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά

Η νέα διάταξη η οποία αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης, θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα. «Αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χήρες», είπε ο υπουργός και πρόεδρος του Eurogroup (συνέδριο «Ημερησίας») τονίζοντας ότι «πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και δικαιοσύνη».

Στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται τα περισσότερα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και θα περιληφθεί και συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Οπως είπε, σε αυτό το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται τα μέτρα για το επίδομα των 150 ευρώ για τα παιδιά, η αύξηση του επιδόματος για συνταξιούχους στα 300 ευρώ και του αριθμού των δικαιούχων, το μέτρο για την επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από την κατοικία τους, η απαγόρευση άδειας για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η οποία θα ισχύσει αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου και η ένταξη νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ.

Τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, με μέτρα όπως η άρση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών για όσους οφειλέτες αποπληρώνουν το 25% της οφειλής, τη διεύρυνση της δυνατότητας ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και για οφειλές από 5.000 ευρώ, καθώς και τη δυνατότητα των 72 δόσεων για οφειλές έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Ανέφερε, επίσης, ότι διαχωρίζεται η κύρια κατοικία των οφειλετών από την υπόλοιπη περιουσία τους. Τα μέτρα αυτά, είπε, είναι μέτρα κοινωνικής επανένταξης που δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να σταθούν στα πόδια τους.

Για το 2026, σημείωσε, η κυβέρνηση αναθεώρησε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη στο 2% από 2,4% και ο πληθωρισμός θα αυξηθεί βραχυπρόθεσμα ενώ για το 2027 αναθεωρήθηκε ανοδικά η πρόβλεψη για την ανάπτυξη και καθοδικά για τον πληθωρισμό.

Το δημόσιο χρέος μειώνεται, πρόσθεσε, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το τέλος της 10ετίας και μόνο από την πρόωρη αποπληρωμή του εξοικονομούνται 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Πηγή:Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»