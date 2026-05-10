Συντάξεις: Σε δύο φάσεις η πληρωμή για τον Ιούνιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για τις 26 Μαΐου 2026 προγραμματίζονται οι πρώτες καταβολές των συντάξεων Ιουνίου 2026.

Οι ημερομηνίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, μέσω του ΕΦΚΑ.

Ακολουθεί η δεύτερη φάση πληρωμών την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, κατά την οποία θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών. Συγκεκριμένα, πληρωμές θα πραγματοποιηθούν για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, καθώς και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των λοιπών ταμείων μισθωτών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκείνη την ημέρα θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 μέσω του ΕΦΚΑ, λαμβάνοντας κύρια και επικουρική σύνταξη.