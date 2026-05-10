Alibaba: Κινήσεις-ματ στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Τις επόμενες κινήσεις της ετοιμάζεται να αποκαλύψει η Alibaba προκειμένου να αποκτήσει προβάδισμα στην τεχνική νοημοσύνη και στις ψηφιακές αγορές.

Πρόκειται για την ενσωμάτωση της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης Qwen και της διαδικτυακής αγοράς Taobao, μέσα από τα οποία επιδιώκει να προωθήσει τις αγορές μέσω συνομιλιών και όχι μέσω αναζητήσεων λέξεων-κλειδιών.

Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει στους καταναλωτές να περιηγούνται, να συγκρίνουν και να αγοράζουν προϊόντα μέσω της εφαρμογής Qwen συνομιλώντας με τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, αντί να πλοηγούνται χειροκίνητα στις καταχωρίσεις προϊόντων.

Η Alibaba και οι πράκτορες AI

Η εφαρμογή Qwen θα έχει πρόσβαση σε ολόκληρο τον κατάλογο Taobao και Tmall με πάνω από 4 δισεκατομμύρια προϊόντα, υποστηριζόμενη από μια «βιβλιοθήκη δεξιοτήτων» ικανή να διαχειρίζεται την εφοδιαστική και τις υπηρεσίες μετά την πώληση. Θα προσφέρει επίσης προτάσεις αγορών με βάση το ιστορικό παραγγελιών και τις προτιμήσεις αγορών των χρηστών.

Μέσα στο Taobao, η Alibaba θα λανσάρει έναν βοηθό αγορών με τεχνητή νοημοσύνη που θα βασίζεται στην Qwen, ο οποίος θα περιλαμβάνει εργαλεία για εικονικές δοκιμές και παρακολούθηση τιμών 30 ημερών, όπως επισημαίνει και το Reuters.

Εξάλλου τον Φεβρουάριο η Alibaba κυκλοφόρησε μια σειρά από νεότερα μοντέρα τεχνητής νοημοσύνης, πριν την Κινεζική Πρωτοχρονιά, ώστε να διευκολύνει τις εορταστικές αγορές.

Η τεχνητή νοημοσύνη

Η ώθηση της Alibaba στις αγορές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη υπογραμμίζει ένα χάσμα μεταξύ των κινεζικών και των δυτικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το μοντέλο της Κίνας επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις ζωντανές συναλλαγές.

Στις ΗΠΑ, οι πλατφόρμες είναι πιο κατακερματισμένες: Η Amazon έχει χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσει τις αγορές εντός της αγοράς της, αλλά παραμένει επιφυλακτική ως προς την πλήρη αυτονομία.

Ενώ η Shopify του Καναδά επιτρέπει τη χρήση εξωτερικών πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης αντί να λειτουργεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για καταναλωτές.