Alphabet: Άλμα μετοχής 160% σε ένα χρόνο, κλειδί η θέση της στον τομέα της ΑΙ

H Alphabet ξεπέρασε προσωρινά την Nvidia σε κεφαλαιοποίηση κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μετά το κλείσιμο της αγοράς αυτή την εβδομάδα, ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα για μια εταιρεία που θεωρούνταν ιδιαίτερα ευάλωτη στις αρχές της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Wall Street θεωρεί ότι η Google βρίσκεται σε καλή θέση στο τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης

Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο περίπου 160% τον τελευταίο χρόνο, ωθούμενη προς τα πάνω από την αναδυόμενη άποψη στη Wall Street ότι η Google βρίσκεται σε καλή θέση στο τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης, είτε πρόκειται για τα μοντέλα που έχει αναπτύξει η ίδια η εταιρεία, είτε για το τεράστιο δίκτυο διανομής της, είτε για τη μονάδα cloud της που αποκομίζει κέρδη από άλλες ακμάζουσες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των επτά άλλων εταιρειών τεχνολογίας αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ, η εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Broadcom είναι η δεύτερη εταιρεία με την καλύτερη απόδοση τους τελευταίους 12 μήνες, με την μετοχή της να έχει σημειώσει άνοδο 107%.

«Η Google είναι μία από τις δύο εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται στην καλύτερη θέση, επειδή κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της αλυσίδας», δήλωσε ο Gene Munster, διευθύνων εταίρος της Deepwater Asset Management. «Μικροτσίπ, μοντέλα, υποδομή και διανομή. Επιπλέον, είναι αρκετά κερδοφόρα.»

Η άλλη εταιρεία που κατέταξε στην ίδια κατηγορία είναι η SpaceX του Ίλον Μασκ, η οποία συγχωνεύθηκε με την xAI τον Φεβρουάριο, σε μια συμφωνία αξίας 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Alphabet την περασμένη εβδομάδα, οι αναλυτές της JPMorgan χαρακτήρισαν τη μετοχή ως την «κορυφαία συνολική επιλογή» στον τομέα της τεχνολογίας, επισημαίνοντας ένα «εξαιρετικό τρίμηνο», την επιτάχυνση της ανάπτυξης και ένα χαρτοφυλάκιο παραγγελιών για υπηρεσίες cloud που σχεδόν διπλασιάστηκε στα 462 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές της Mizuho αύξησαν τον στόχο τιμής τους, γράφοντας ότι οι εκτιμήσεις της αγοράς εξακολουθούν να υποτιμούν σημαντικά τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη του Google Cloud για τα επόμενα δύο χρόνια.

Κεφαλαιοποίηση 4,8 τρισ. για την Alphabet

Η Alphabet έκλεισε την εβδομάδα με κεφαλαιοποίηση 4,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, πίσω μόνο από την Nvidia με 5,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Οι δύο εταιρείες αντάλλαξαν θέσεις για λίγο μετά το κλείσιμο των αγορών την Τρίτη, μετά από μια αναφορά ότι η Anthropic, εταιρεία ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, δεσμεύτηκε να δαπανήσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια στο Google Cloud σε διάστημα πέντε ετών για υπολογιστική ισχύ 5 γιγαβάτ.

Για τους επενδυτές, αυτό ήταν το πιο πρόσφατο σημάδι ότι η Google διαθέτει πολλούς τρόπους να κερδίζει χρήματα και να ανταγωνίζεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Υπάρχουν τα Gemini και DeepMind για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και έρευνα, το Google Cloud για υπολογιστική ισχύ, οι μονάδες επεξεργασίας τανυστών (TPU) ως εναλλακτική λύση της Nvidia, καθώς και η δυνατότητα προσθήκης λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στην αναζήτηση, στο YouTube και στο Android.

Ωστόσο, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, υπάρχουν λόγοι για σκεπτικισμό.

Ένα βασικό σημείο ανησυχίας είναι το πόσο από το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών μπορεί να προέρχεται από την Anthropic, μια startup που καταναλώνει ταμειακά διαθέσιμα και αποτιμάται σε υψηλές τιμές, η οποία συγκεντρώνει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από την Google και, με τη σειρά της, δαπανά μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων στην Google για υπηρεσίες cloud και TPU.

Εάν η αναφερόμενη δέσμευση της Anthropic ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων συγκριθεί με το αναφερόμενο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών cloud της Alphabet, θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% των μελλοντικών συμβολαιακών εσόδων.

Η περίπτωση της Oracle

Ο Gil Luria, αναλυτής της D.A. Davidson, δήλωσε ότι η κατάσταση θυμίζει αυτό που συνέβη στην Oracle, η οποία είδε τις μετοχές της να εκτοξεύονται τον Σεπτέμβριο, αφού η εταιρεία ανέφερε αύξηση των εκκρεμών παραγγελιών κατά σχεδόν 360%. Σύντομα κατέστη σαφές ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης προήλθε από την OpenAI.

«Το έκαναν με τον ίδιο τρόπο που το έκανε η Oracle», δήλωσε ο Luria, ο οποίος συνιστά τη διατήρηση των μετοχών της Alphabet. «Μας είπαν ότι οι εκκρεμείς παραγγελίες τους σχεδόν διπλασιάστηκαν, χωρίς να μας πουν ότι σχεδόν το σύνολο της αύξησης προήλθε από μία συμφωνία με την Anthropic.»

Η Google δεν προέβη σε σχόλιο σχετικά με το θέμα αυτό, παραπέμποντας απλώς στις δηλώσεις της οικονομικής διευθύντριας Anat Ashkenazi κατά την τελευταία τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα.

Η Oracle υπέστη πτώση, αφού οι επενδυτές συνειδητοποίησαν ότι σημαντικό μέρος της αύξησης του χαρτοφυλακίου παραγγελιών της συνδέονταν με την OpenAI, με τη μετοχή της να χάνει περίπου το ήμισυ της αξίας της σε διάστημα πέντε μηνών.

Η Microsoft έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με την έκθεσή της στην OpenAI.

Ο Luria διαβλέπει κίνδυνο συγκέντρωσης στους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud. Η Microsoft, η Oracle, η Amazon και η Google έχουν συνολικά σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αναφερόμενο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών για υπηρεσίες cloud. Σχεδόν το ήμισυ αυτού του ποσού, σύμφωνα με τον Luria, προέρχεται από δεσμεύσεις της OpenAI και της Anthropic, οι οποίες και οι δύο προσφεύγουν στις ίδιες εταιρείες για χρηματοδότηση.

Ο Munster κατανοεί την ανησυχία, αλλά δεν τη συμμερίζεται, τουλάχιστον όσον αφορά τη Google και την Anthropic.

«Η συμφωνία υπογραμμίζει πόσο νωρίς βρισκόμαστε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Munster. «Παρόλο που οι περιπτώσεις χρήσης είναι περιορισμένες σήμερα, η ανάγκη για υπολογιστική ισχύ είναι εκθετική. Η Google θα εκμεταλλευτεί αυτό το κύμα.»

Αν η Anthropic αποτύχει, λέει ο Munster, άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα την αντικαταστήσουν τελικά.