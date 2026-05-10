OpenAI: Μασκ εναντίον όλων και η δίκη που θα αλλάξει την AI

Tεχνητή νοημοσύνη 10.05.2026, 22:38
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Την παραμονή της δίκης που θα κρίνει το μέλλον της OpenAI, ο Ίλον Μασκ απείλησε να καταστήσει τον διευθύνοντα σύμβουλο Σαμ Άλτμαν και τον πρόεδρο Γκρεγκ Μπρόκμαν «τους πιο μισητούς άνδρες στην Αμερική».

Δύο εβδομάδες μετά, και οι τρεις έχουν είδαν τη δήμη τους να πληγώνεται,  καθώς ύστερα από καταθέσεις και εκταοντάδες email και μηνύματα αποκαλύφθηκαν οι προσπάθειες ανάληψης εξουσίας και η απληστία κατά τις πρώτες ημέρες της νεοσύστατης επιχείρησης τεχνητής νοημοσύνης.

Προσπαθώντας ταυτόχρονα να δοθεί απάντηση στο πώς η OpenAI από ένα απλό εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης μεταμορφώθηκε σε ένα εμπορικό μεγαθήριο αξίας 852 δισεκατομμυρίων δολαρίων με σχεδόν ένα δισεκατομμύριο χρήστες.

Ο Μασκ και η OpenAI

Ο Μασκ επιδιώκει να αναιρέσει τη μετατροπή της OpenAI σε κερδοσκοπική εταιρεία και να εκδιώξει τους Άλτμαν και Μπρόκμαν. Καθώς η υπόθεση μπαίνει στην τελευταία της εβδομάδα στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, με τον Άλτμαν να μην έχει ακόμη καταθέσει, η έκβαση είναι ασαφής, καθώς συσσωρεύονται δυσοίωνα στοιχεία για τα κίνητρα και των δύο πλευρών.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, η υπόθεση του Μασκ βασίζεται στον ισχυρισμό ότι ο Άλτμαν και ο Μπρόκμαν συνωμότησαν για να «κλέψουν ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα» στο οποίο προίκισε 38 εκατομμύρια δολάρια και είχε ως αποστολή την ανάπτυξη τεχνητής γενικής νοημοσύνης προς όφελος όλης της ανθρωπότητας.

Ο Μπρόκμαν αναγκάστηκε αυτή την εβδομάδα να υπερασπιστεί τις καταχωρίσεις του ημερολογίου του που φαίνεται να δείχνουν ότι ήθελε να μετατρέψει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε εμπορική επιχείρηση και να πλουτίσει, καθώς αποκάλυψε ότι κατέχει μερίδιο 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία.

Ωστόσο, το επιχείρημα του Μασκ βρέθηκε να αιωρείται, καθώς αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τις δικές του φιλοδοξίες σε μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία οι συνιδρυτές Μασκ, Άλτμαν, Μπρόκμαν και Ιλία Σούτσκεβερ πάλευαν για την καλύτερη πορεία για την νεοσύστατη επιχείρηση.

Φιλοδοξίες

Ο Μασκ κάλεσε την ομάδα στο στην έπαυλή του στο Σαν Φρανσίσκο τον Αύγουστο του 2017 για να συζητήσουν πώς η νεοσύστατη επιχείρηση θα μπορούσε να ξεπεράσει την Google, παραμένοντας παράλληλα πιστή στην μη κερδοσκοπική της αποστολή.

Τα μηνύματα μεταξύ του Μασκ και του Ζίλις έδειξαν πως ήταν πρόθυμος να μετατρέψει το φιλανθρωπικό ίδρυμα σε κερδοσκοπικό οργανισμό, εφόσον ήταν ο μέτοχος που είχε την πλειοψηφία ή του επιτρεπόταν να το συγχωνεύσει με την εταιρεία αυτοκινήτων του, την Tesla.

«Είπε ότι χρειαζόταν τα χρήματα για τον Άρη… 80 δισεκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσει μια πόλη εκεί», είπε ο Μπρόκμαν.

Ο Μασκ μάλιστα δώρισε στον καθένα από τους συνιδρυτές του μια ειδική έκδοση Tesla Model 3, κάτι που ο Μπρόκμαν θεώρησε ως μια προσπάθεια να «μας ενισχύσει».

Αργότερα, ο Μπρόκμαν και ο Σάτσκεβερ είπαν στον Μασκ ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν τις προτάσεις του, αν και ο Σάτσκεβερ πρόσφερε μια εικόνα ενός Tesla που είχε σχεδιάσει ο ίδιος σε μια προσπάθεια να επιδείξει καλή θέληση.

«Ο Μασκ σηκώθηκε και όρμησε γύρω από το τραπέζι. Νόμιζα ότι θα με χτυπούσε», τόνισε ο Μπρόκμαν. Αντ’ αυτού, ο Μασκ άρπαξε το σχέδιο του Tesla που είχαν φέρει και έφυγε τρέχοντας.

Η παραίτηση και το Grok

Ο Μασκ παραιτήθηκε στις αρχές του 2018 και έκτοτε ξεκίνησε τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με κερδοσκοπικό σκοπό. Η OpenAI λέει ότι αυτό δείχνει ότι τα κίνητρά του δεν ήταν ποτέ φιλανθρωπικά και ότι η αγωγή του οφείλεται στην απογοήτευση που έχει προκαλέσει το γεγονός ότι το chatbot Grok της xAI δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί το ChatGPT.

Ο Μασκ αποκάλυψε μια συμφωνία με τον μεγαλύτερο αντίπαλο της OpenAI, την Anthropic, δίνοντας στον όμιλο πρόσβαση στα κέντρα δεδομένων της xAI για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων της.

Εάν το δικαστήριο αποφανθεί υπέρ του Μασκ, η δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς θα μπορούσε να διατάξει την OpenAI να μετατραπεί σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο τα σχέδια για μια δημόσια προσφορά αξίας άνω του τρισεκατομμυρίου δολαρίων φέτος.

Ο Μασκ έχει επίσης απαιτήσει την επιστροφή αποζημίωσης ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον μη κερδοσκοπικό βραχίονα της OpenAI και την απομάκρυνση των Άλτμαν και Μπρόκμαν από την εταιρεία.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Άλτμαν έχει επίσης δεχθεί πυρά από τη συνιδρύτρια και πρώην διευθύντρια τεχνολογίας Μίρα Μουράτι.

Τον κατηγόρησε ότι την υπονόμευε, στρέφοντας τα στελέχη το ένα εναντίον του άλλου και δημιουργώντας ένα «χαοτικό» περιβάλλον. Η Τάσα Μακόλεϊ, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου που συμμετείχε στην σύντομη αποπομπή του Άλτμαν από την εταιρεία το 2023, περιέγραψε επίσης την «τοξική κουλτούρα» που προέκυψε από την ανεντιμότητά του.

Ο ρόλος της Microsoft

Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, θα κληθεί επίσης να καταθέσει, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας κατηγορείται για «συνεργασία και υποκίνηση» της OpenAI.

Ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές της νεοσύστατης επιχείρησης και η επένδυσή της, ύψους 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει εξελιχθεί σε ποσοστό 27% αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η μετατροπή της OpenAI σε κερδοσκοπική, εν μέρει για να εξυπηρετήσει εξωτερικές επενδύσεις από τη Microsoft, έχει θέσει υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον η αποστολή της διατηρεί προτεραιότητα έναντι του κέρδους.

