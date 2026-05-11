Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενίσχυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον για διαφοροποίηση.

Ωστόσο, η απόρριψη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, της τελευταίας πρότασης της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης ενέτεινε τις ανησυχίες για παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η Τεχεράνη υπέβαλε νέα πρόταση στους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ζητώντας τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και την άρση των κυρώσεων εις βάρος του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε άμεσα την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη» σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Κυριακή ότι «ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει», υπογραμμίζοντας ότι ΗΠΑ και Ισραήλ εξακολουθούν να επιδιώκουν τον περιορισμό των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου έρχονται λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Ζινπίνγκ. Η πολεμική ένταση και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έχουν προκαλέσει άλμα στο παγκόσμιο ενεργειακό κόστος και σημαντική αύξηση στις τιμές των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 3,67%, φτάνοντας τα 99,09 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κατέγραψε άνοδο 3,42%, στα 104,71 δολάρια το βαρέλι.

Οι δείκτες

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi έκλεισε με άνοδο 4,32% στις 7.822,24 μονάδες, αφού προηγουμένως είχε αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρέμεινε αμετάβλητος στις 1.207,34 μονάδες. Ισχυρή άνοδο σημείωσε η SK Hynix, με κέρδη άνω του 11%, ακολουθώντας το ράλι των αμερικανικών μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών την Παρασκευή.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,47%, κλείνοντας στις 62.417,88 μονάδες, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 0,3%. Οι μετοχές της Nintendo υποχώρησαν πάνω από 8%, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα αυξήσει τις τιμές του Switch 2, ενώ παράλληλα προβλέπει μείωση των πωλήσεων της κονσόλας.

Απώλειες κατέγραψε και η αγορά της Αυστραλίας, με τον δείκτη S&P/ASX 200 να υποχωρεί κατά 0,49% στις 8.701,80 μονάδες.

Αντίθετα, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 1,62%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Οι επενδυτές αξιολόγησαν παράλληλα τα νέα στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός καταναλωτή και παραγωγού στην Κίνα αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών των εμπορευμάτων εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.