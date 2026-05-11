Ακρίβεια: «Φουσκοδεντριές» τον Απρίλιο!

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με πληθωριστικές «φουσκοδεντριές» ήλθε και απήλθε ο Απρίλιος του 2026 υπενθυμίζοντας τις εφιαλτικές ημέρες του 2022 και 2023, που προκάλεσε τότε πάλι η ενεργειακή κρίση και που συνοδεύτηκε από τα γνωστά «υπερέσοδα» που δεν είναι τίποτε άλλο από λάφυρο του κράτους με την άλωση του νοικοκυριού με τη φορολογική καταιγίδα. Από τότε, όπως προκύπτει από τους παρατιθέμενους πίνακες, έστησε η ακρίβεια χορό με την κυβέρνηση, η οποία άρχισε και συνιχίζει να θυσιάζει στον βωμό των εντυπώσεων για το «θεαθήναι» τους Ευρωπαίοις και τοις δανεισταίς τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία έφτασαν πια σε φτώχεια στην τελευταία θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Με ρεκόρ τριετίας, ο πληθωρισμός του περασμένου Απριλίου άγγιξε ξανά τα εφιαλτικά επίπεδα του 2022 και των πρώτων μηνών του 2023, τα οποία συνοδεύτηκαν από υψηλούς ρυθμούς ονομαστικής και πραγματικής ανάπτυξης, υψηλή (σχεδόν ανάλογη με τον πληθωρισμό) αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και καταιγιστική αύξηση των φόρων κατανάλωσης και ιδιαίτερα του ΦΠΑ. Ρίξτε, παρακαλώ, μια ματιά στον παρατιθέμενο πίνακα 2. Οι φόροι κατανάλωσης μετά το 2021 αυξάνονται με ρυθμούς έως 22,1% και τα έσοδα από ΦΠΑ έως 23%.

Έτσι, στήνεται ο χορός με τα γνωστά αφηγήματα ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα «σημαντικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων» και «συνετής δημοσιονομικής πολιτικής», με τη γνωστή επωδό ότι η χώρα μας είναι «πρωταθλήτρια» σε ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και αποκλιμάκωσης του χρέους, ενώ το χάσμα μεταξύ των ελληνικών και κοινοτικών κοινωνικών δεικτών συνεχώς διευρύνεται από τη… «συνετή δημοσιονομική διαχείριση»!

Αλλά όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο σχεδόν αποτελέσματα του υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος μαζί με το ονομαστικό ΑΕΠ (αποπληθωριστής) συμβάλλει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κι όχι σε ονομαστικούς όρους, καθώς από το 2021 έως το 2025 μειώθηκε μόνο κατά 1,2 δις. ευρώ (από 364,1 δις. ευρώ το 2021 σε 362,9 δις. ευρώ το 2015.

Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (σελίδα 177) αναφέρει τα εξής (βλέπε και παρατιθέμενο πίνακας 2): «Σημειώνεται ότι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ονομαστικής οικονομικής μεγέθυνσης έχει επιδράσει καθοριστικά στην αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ την περίοδο 2021-25 λόγω της μειωτικής επίδρασης του παρονομαστή (κατά 70,5 ποσ. μον.). Σε αυτό έχουν συμβάλει τόσο η αύξηση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ (κατά 34,3 ποσ. μον.) στο πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης όσο και οι θετικοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης (κατά 36,1 ποσ. μον.) μετά την πανδημία και την επανεκκίνηση της οικονομίας, με την υποστήριξη της συνεχιζόμενης απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων NGEU».

Τα μηνύματα – προειδοποιήσεις του πληθωρισμού του Απριλίου

Αυτά τα μηνύματα – προειδοποιήσεις προκύπτουν από την ανατομία και του πληθωρισμού τον περασμένο Απρίλιο, ο οποίος «φούσκωσε» πάλι με το παραμικρό αεράκι. Μόνο τέσσερις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών και μάλιστα ελάχιστες υποομάδες τους, επηρεάζουν οδυνηρά τον οικογενειακό προϋπολογισμό άλλοτε μαζί, άλλοτε εναλλάξ, και είναι μονίμως αυτές που προκαλούν και διατηρούν τις πληθωριστικές πιέσεις σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%! Ειδικότερα:

Πρώτον, ο πληθωρισμός στέγασης σημειώνει ρεκόρ συμμετοχής, τόσο σε μονάδες, όσο και ποσοστό στον συνολικό πληθωρισμό., καθώς τον Απρίλιο στον μόνιμο υψηλό πληθωρισμό ενοικίων (0,31 μονάδες) μετά το 2022, προστέθηκαν το πετρέλαιο θέρμανσης (0,82 μονάδες) , ο ηλεκτρισμός (0,45 μονάδες), με συμβολή στον πληθωρισμό κατά δύο περίπου μονάδες ή 36% περίπου (ρεκόρ μετά το 2022). Σημειώνεται ότι το 2023 και 2024 η συμβολή του ηλεκτρικού, του φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης ήταν αρνητική (κατά -10,73 μονάδες και -0,20 μονάδες αντίστοιχα!).

Δεύτερον, οι μεταφορές εμφανίζουν τον Απρίλιο πληθωρισμό ρεκόρ με συμμετοχή κατά 1,44 μονάδες ή κατά 26,7%, με μόνο τρεις υποομάδες (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη, αεροπλάνο) να αντιπροσωπεύουν ποσοστό 93% στο συνολικό πληθωρισμό της παραπάνω ομάδας ή να έχουν συμβολή κατά 1,34 μονάδες! Ας όψεται η ενεργειακή κρίση, θα πείτε. Αμ δε! Φταίει η συνειδητή πολιτική επιλογή άρνησης μείωσης των σχετικών φόρων κατανάλωσης για να μη … μειωθούν τα «υπερέσοδα»!

Τρίτον, ο πληθωρισμός διατροφής εξακολουθεί, είτε σε περίοδο ενεργειακής κρίσης είτε όχι, να προικοδοτεί τον πληθωρισμό με ρεκόρ μονάδων (0,93 μονάδες) μάλιστα τον Απρίλιο, με ρεκόρ συμμετοχής του μοσχαριού (0,34 μονάδες) και των λαχανικών (0,1 μονάδες) σαν να τρέφονται να ποτίζονται με … πετρέλαιο.

Τέταρτον, ο πληθωρισμός των ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφενείων είναι πάντα ασταμάτητος με συμμετοχή στον πληθωρισμό του Απριλίου κατά 0,73 μονάδες κυρίως από μια και μόνο υποομάδα, τα «εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία!

Τί τέξεται η επιούσα; Υπερέσοδα!