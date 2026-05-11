Ακρίβεια: «Φουσκοδεντριές» τον Απρίλιο!

Υπερέσοδα για τα κρατικά ταμεία από την αφαίμαξη των οικογενειακών προϋπολογισμών

Opinion 11.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ακρίβεια: «Φουσκοδεντριές» τον Απρίλιο!
Άποψη Δημήτρης Στεργίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με πληθωριστικές «φουσκοδεντριές» ήλθε και απήλθε ο Απρίλιος του 2026 υπενθυμίζοντας  τις εφιαλτικές ημέρες του 2022 και 2023, που προκάλεσε τότε πάλι η ενεργειακή κρίση και που συνοδεύτηκε από τα γνωστά «υπερέσοδα» που δεν είναι τίποτε άλλο από λάφυρο του κράτους με την άλωση του νοικοκυριού με τη φορολογική καταιγίδα. Από τότε, όπως προκύπτει από τους παρατιθέμενους πίνακες, έστησε η ακρίβεια χορό με την κυβέρνηση, η οποία άρχισε και συνιχίζει να θυσιάζει στον βωμό των εντυπώσεων για το «θεαθήναι» τους Ευρωπαίοις και τοις δανεισταίς τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία έφτασαν πια σε φτώχεια στην τελευταία θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Με ρεκόρ τριετίας, ο πληθωρισμός του περασμένου Απριλίου άγγιξε ξανά τα εφιαλτικά επίπεδα του 2022 και των πρώτων μηνών του 2023, τα οποία συνοδεύτηκαν από υψηλούς ρυθμούς ονομαστικής και πραγματικής ανάπτυξης, υψηλή (σχεδόν ανάλογη με τον πληθωρισμό) αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και καταιγιστική αύξηση των φόρων κατανάλωσης και ιδιαίτερα του ΦΠΑ. Ρίξτε, παρακαλώ, μια ματιά στον παρατιθέμενο πίνακα 2. Οι φόροι κατανάλωσης  μετά το 2021  αυξάνονται με ρυθμούς  έως 22,1% και τα έσοδα από ΦΠΑ έως  23%.

υπερέσοδα

Έτσι, στήνεται ο χορός με τα γνωστά αφηγήματα ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα «σημαντικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων» και «συνετής δημοσιονομικής πολιτικής», με τη γνωστή επωδό ότι η χώρα μας είναι «πρωταθλήτρια» σε  ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και αποκλιμάκωσης του χρέους, ενώ το χάσμα μεταξύ των ελληνικών και κοινοτικών κοινωνικών δεικτών συνεχώς διευρύνεται από τη… «συνετή δημοσιονομική διαχείριση»!

Αλλά όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο σχεδόν αποτελέσματα του υψηλού πληθωρισμού, ο οποίος μαζί με το ονομαστικό ΑΕΠ (αποπληθωριστής) συμβάλλει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κι όχι σε ονομαστικούς όρους,  καθώς από το 2021 έως το 2025  μειώθηκε μόνο κατά  1,2 δις. ευρώ (από  364,1 δις. ευρώ το 2021 σε 362,9 δις. ευρώ το 2015.

Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (σελίδα 177) αναφέρει τα εξής (βλέπε και παρατιθέμενο πίνακας 2):  «Σημειώνεται ότι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ονομαστικής οικονομικής μεγέθυνσης έχει επιδράσει καθοριστικά στην αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ την περίοδο 2021-25 λόγω της μειωτικής επίδρασης του παρονομαστή (κατά 70,5 ποσ. μον.). Σε αυτό έχουν συμβάλει τόσο η αύξηση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ (κατά 34,3 ποσ. μον.) στο πλαίσιο της ενεργειακής κρίσης όσο και οι θετικοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης (κατά 36,1 ποσ. μον.) μετά την πανδημία και την επανεκκίνηση της οικονομίας, με την υποστήριξη της συνεχιζόμενης απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων NGEU».

υπερέσοδα

Τα μηνύματα – προειδοποιήσεις του πληθωρισμού του Απριλίου

Αυτά τα μηνύματα – προειδοποιήσεις προκύπτουν από την ανατομία και του πληθωρισμού τον περασμένο Απρίλιο, ο οποίος «φούσκωσε» πάλι με το παραμικρό αεράκι. Μόνο τέσσερις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών και μάλιστα  ελάχιστες υποομάδες  τους, επηρεάζουν  οδυνηρά τον οικογενειακό προϋπολογισμό άλλοτε μαζί, άλλοτε εναλλάξ, και είναι μονίμως  αυτές που  προκαλούν και διατηρούν  τις πληθωριστικές πιέσεις σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%! Ειδικότερα:

Πρώτον, ο πληθωρισμός στέγασης σημειώνει  ρεκόρ συμμετοχής, τόσο σε μονάδες, όσο και ποσοστό στον συνολικό πληθωρισμό., καθώς τον Απρίλιο στον μόνιμο υψηλό πληθωρισμό ενοικίων (0,31 μονάδες) μετά το 2022, προστέθηκαν το πετρέλαιο θέρμανσης (0,82 μονάδες) , ο ηλεκτρισμός (0,45 μονάδες), με συμβολή στον πληθωρισμό κατά δύο περίπου μονάδες ή  36% περίπου (ρεκόρ μετά το 2022). Σημειώνεται ότι το 2023 και 2024 η συμβολή του ηλεκτρικού, του φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης ήταν αρνητική (κατά -10,73 μονάδες και -0,20 μονάδες αντίστοιχα!).

Δεύτερον, οι μεταφορές εμφανίζουν  τον Απρίλιο πληθωρισμό ρεκόρ με συμμετοχή κατά 1,44 μονάδες ή  κατά 26,7%, με μόνο τρεις υποομάδες (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη, αεροπλάνο) να αντιπροσωπεύουν ποσοστό 93% στο συνολικό πληθωρισμό της  παραπάνω ομάδας ή να έχουν συμβολή κατά 1,34 μονάδες! Ας όψεται η ενεργειακή κρίση, θα πείτε. Αμ δε! Φταίει η συνειδητή πολιτική επιλογή άρνησης μείωσης των  σχετικών φόρων κατανάλωσης για να μη … μειωθούν τα «υπερέσοδα»!

Τρίτον, ο πληθωρισμός διατροφής  εξακολουθεί, είτε σε περίοδο ενεργειακής κρίσης είτε όχι, να  προικοδοτεί τον πληθωρισμό  με ρεκόρ μονάδων (0,93 μονάδες) μάλιστα τον Απρίλιο, με ρεκόρ συμμετοχής του μοσχαριού (0,34 μονάδες) και των λαχανικών (0,1 μονάδες)  σαν να τρέφονται να ποτίζονται με … πετρέλαιο.

Τέταρτον, ο πληθωρισμός των ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφενείων είναι πάντα ασταμάτητος με συμμετοχή στον πληθωρισμό του Απριλίου κατά 0,73 μονάδες κυρίως από μια και μόνο υποομάδα, τα «εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία!

Τί τέξεται η επιούσα; Υπερέσοδα!

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία
Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά
Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από Opinion
Ακρίβεια: «Φουσκοδεντριές» τον Απρίλιο!
Opinion

Ακρίβεια και κρατικά υπερέσοδα

Υπερέσοδα για τα κρατικά ταμεία από την αφαίμαξη των οικογενειακών προϋπολογισμών

Δημήτρης Στεργίου
Οι αγορές περνούν σε εποχή στρατηγικών μετασχηματισμών
Opinion

Πώς αλλάζουν οι αγορές

Η τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια, η γεωπολιτική και οι υποδομές αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον

Συμεών Μαυρουδής
Ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στο 5,4%, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια
Opinion

Ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στο 5,4%, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια

Η έκρηξη της ακρίβειας συγκεφαλαιώνει το πρόβλημα με τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ωρα για άλμα παραγωγικότητας
Opinion

Ωρα για άλμα παραγωγικότητας

Η παραγωγικότητα δεν είναι τεχνικός δείκτης. Είναι η αντανάκλαση του τρόπου που εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε και ηγούμαστε

Γιάννης Παπαχρήστου
Το πολύ της «προόδου» γεννά φτώχεια!
Opinion

Το πολύ της «προόδου» γεννά φτώχεια!

Οι ίδιοι διεθνείς οργανισμοί που πριν από την κρίση, κατέστρεψαν την Ελλάδα ως «μαύρο πρόβατο», σήμερα απεικονίζουν, με ωραία χρώματα τη «δυναμική πρόοδο»

Δημήτρης Στεργίου
Η οικονομία είναι η πραγματική αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Opinion

Η οικονομία είναι η πραγματική αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Πλανάται πλάνην οικτράν η κυβέρνηση εάν πιστεύει ότι η δυσαρέσκεια είναι χειρίσιμη επειδή αφετηρία έχει τα ζητήματα των θεσμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ουγγαρία-Πολωνία: Μια νέα συμμαχία;
Opinion

Ουγγαρία-Πολωνία: Μια νέα συμμαχία;

Μετά τη νίκη του, ο νέος Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέτερ Μαγκυάρ, είναι έτοιμος να κάνει το πρώτο του ταξίδι στην Πολωνία, όπου θα μπορούσε να ενισχύσει τους δεσμούς του με τον Πολωνό ομόλογό του Ντόναλντ Τούσκ

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Latest News
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point
English Edition

Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point

Infrastructure failures push the Greek island of Astypalaia into a three-month state of emergency over water supply.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, τα ποσά οι δικαιούχοι
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 15 Μαΐου - Τα ποσά, οι δικαιούχοι

Οι καταβολές για επιδόματα, εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα αναλυτικά ανά ημέρα και ταμείο

6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται
Τεχνολογία

Μάχη για δύο στην κούρσα του 6G - Ποιοι ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies