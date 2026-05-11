ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν «εντελώς απαράδεκτη», με αποτέλεσμα το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου να παραμένει.

Το Al Jazeera, παραθέτει τα κύρια σημεία διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει από τους προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων.

Την ανάρτηση Τραμπ για την απόρριψη της απάντησης της Τεχεράνης αναδημοσίευσε και ο Λευκός Οίκος:

“I have just read the response from Iran’s so-called ‘Representatives.’ I don’t like it — TOTALLY UNACCEPTABLE! Thank you for your attention to this matter.” -President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/MIQDS9Ujjy — The White House (@WhiteHouse) May 10, 2026

Τι θέλουν οι ΗΠΑ, τι προτείνει το Ιράν

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν το Ιράν να σταματήσει εντελώς το πρόγραμμα, αλλά η Τεχεράνη λέει ότι οι όποιοι περιορισμοί πρέπει να ισχύουν για περιορισμένο αριθμό ετών.

Τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να πάρουν υπό την επιτήρησή τους τα αποθέματα του Ιράν, που ανέρχονται σε 400 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Η Τεχεράνη έχει απορρίψει το αίτημα.

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιθυμεί να επισημοποιήσει τον έλεγχό του επί της ναυτιλίας στη θαλάσσια οδό, μεταξύ άλλων επιβάλλοντας τέλος διέλευσης, και απαιτεί από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων. Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί συμφωνία.

Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία: Ιρανοί αξιωματούχοι απαιτούν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως μέρος οποιασδήποτε μακροπρόθεσμης συμφωνίας.

Πολεμικές αποζημιώσεις: Το Ιράν απαιτεί αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ύψους περίπου 270 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Περιφερειακή επιρροή του Ιράν: Οι ΗΠΑ επιθυμούν να περιορίσουν τη στήριξη της Τεχεράνης προς τους περιφερειακούς συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της Χαμάς στη Γάζα, και να περιορίσουν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της.

Πηγή: in.gr