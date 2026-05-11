Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του, ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στις παρουσιάσεις του βιβλίου του, «Ιθάκη» και γράφει χαρακτηριστικά: «Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται… Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει».

«Ανακοίνωσέ το!»

Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα βίντεο με πολλά πλάνα από τις εκδηλώσεις – ββλιοπαρουσιάσεις σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Λαμία και Ηράκλειο.

Στο βίντεο εκτός από τα πλάνα από τις βιβλιοπαρουσιάσεις, παρουσιάζονται και τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα που σηματοδοτούν ξεκάθαρα ότι η προσπάθεια συγκρότησης του νέου κόμματος έχει ήδη ξεκινήσει.

«Ανακοίνωσέ το!», ακούγεται να φωνάζει ένας από τους παρευρισκόμενους σε βιβλιοπαρουσίαση.

«Στις επόμενες εκδηλώσεις μας τους ανυπόμονους πρέπει να τους κρατάμε στο φουαγιέ», απαντάει με χιούμορ ο Αλέξης Τσίπρας.

«Πρέπει να δουλέψουμε στο περιεχόμενο, πρέπει να μιλήσουμε για τις πολιτικές, πρέπει να μιλήσουμε για τα προγράμματα, πρέπει να δούμε πού και πώς μπορεί να πάει η χώρα μπροστά», τονίζει.

«Η προσπάθεια, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ανυπόμονοι και μη, η προσπάθεια για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής, προοδευτικής παράταξης που έχει νόημα!», προσθέτει στη συνέχεια.

«Η ιστορία δεν γράφεται ούτε από τους νικητές, ούτε από τους πλαστογράφους, ούτε βέβαια από τους ισολογισμούς των τραπεζιτών ή των τοκογλύφων. Η ιστορία γράφεται από την ανυπακοή, την αντίσταση, τον ηρωισμό και τη θυσία των απλών καθημερινών ανθρώπων», υπογραμμίζει σε άλλη τοποθέτησή του ο πρώην πρωθυπουργός.

«Και θέλουμε και μπορούμε να ονειρευτούμε μια άλλη Ελλάδα, να σχεδιάσουμε μια άλλη Ελλάδα, να ενωθούμε για μια άλλη Ελλάδα, να αγωνιστούμε για μια άλλη Ελλάδα και να νικήσουμε. Να τα καταφέρουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα», προσθέτει.

«Ξέρετε γιατί δεν μπορούν να με κατηγορήσουν; Για ένα πράγμα. Για ανεντιμότητα. Αυτό δεν μπορούν να μας κατηγορήσουν», δηλώνει.

«Να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής, της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, στις επόμενες εθνικές εκλογές όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Μια ηθική επανάσταση είναι υπαρξιακά αναγκαία σήμερα για την πατρίδα μας», σημειώνει με έμφαση.

Σήμερα η εκδήλωση στο Χαλάνδρι

Σήμερα Δευτέρα στις 18:30 το απόγευμα η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας καλεί σε εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής», στην οποία θα παρευρεθεί και ο Αλέξης Τσίπρας.

Η εκδήλωση από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού θα φιλοξενηθεί στο Θέατρο Ρεματιάς και σε αυτή θα μιλήσουν οι: Κωνσταντίνος Αλεξάκος, Σπύρος Δρίτσας, Φωτεινή Κουμαλάτσου, Χάρης Μαυρουδής και Άννα Παπαδοπούλου.

Πηγή: in.gr