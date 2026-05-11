Ευάγγελος Χρυσάφης: Η METLEN στον πυρήνα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας

Την ανάγκη η Ευρώπη να χτίσει τη δική της αμυντική βιομηχανία καλύπτοντας ένα κρίσιμο παραγωγικό κενό, τονίζει με συνέντευξη του στην έντυπη έκδοση του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Βήμα της Κυριακής, ο Ευάγγελος Χρυσάφης Executive Vice Chairman της METLEN.

Ο κ. Χρυσάφης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, υπογραμμίζει τη σημασία της παραγωγής αμιγώς ευρωπαϊκών αμυντικών προϊόντων και την ανάπτυξη κοινών βιομηχανικών υποδομών.

Ο ίδιος επισημαίνει πώς για την Ελλάδα είναι η τελευταία ευκαιρία για τη δημιουργία της δικής της στρατηγικής αυτονομίας μέσα από την αμυντική βιομηχανία και αναγγέλλει τη λειτουργία της 4ης παραγωγικής μονάδας στο M Technologies Hub της METLEN στο Βόλο.

ΕΡ.: Κύριε Χρυσάφη, η METLEN ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές εταιρείες που τόνισε την ανάγκη της επανασύστασης της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Διαπιστώνετε βήματα προόδου ως προς το πλαίσιο στήριξης μίας τέτοιας προοπτικής;

ΑΠ.:Οι πρόσφατες γεωπολιτικές κρίσεις και διαταράξεις -από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή – οι οποίες διαμορφώνουν μια νέα ισορροπία συμμαχιών και διπλωματικών σχέσεων κατέδειξαν ότι η Ευρώπη είναι ανάγκη να φροντίσει την στρατηγική της αυτάρκεια.

Ως εκ τούτου, καλείται σήμερα να καλύψει, μεταξύ άλλων, ένα κρίσιμο παραγωγικό κενό, αναπτύσσοντας ανθεκτικές και ευέλικτες εφοδιαστικές αλυσίδες και κυρίως κρίσιμες βιομηχανικές υποδομές, επιταχύνοντας τη μετάβαση από τη ζήτηση στην πραγματική παραγωγική ικανότητα. Αυτό δεν είναι θεωρητικό ζήτημα. Απαιτεί τεχνογνωσία, ταχύτητα εκτέλεσης, κλίμακα και ισχυρή επιχειρησιακή οργάνωση.

Αντίστοιχα, και για την Ελλάδα ισχύουν παρόμοιοι παράγοντες που υπαγορεύουν την ανάγκη να διαμορφώσει τη δική της στρατηγική αυτονομία μέσα από την αμυντική της βιομηχανία. Πιστεύω μάλιστα ότι αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία ως χώρα, να το πετύχουμε. Η METLEN βρίσκεται σε αυτή τη συζήτηση με σαφές πλεονέκτημα, καθώς διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε σύνθετες και υψηλής ακρίβειας αμυντικές κατασκευές, και μια ισχυρή βιομηχανική υποδομή που έχει διατηρηθεί και εξελιχθεί ακόμη και σε περιόδους υποχώρησης του κλάδου. Η στρατηγική μας τοποθέτηση στην άμυνα είναι συνειδητή και μακροπρόθεσμη. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βάσης, με ουσιαστική παραγωγή εντός Ευρώπης και απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις της χώρας που μας έχουν φέρει σε μειονεκτική θέση έναντι των Ευρωπαίων συμμάχων μας.

ΕΡ.: Η σημασία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών – μελών τονίστηκε και με την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν, Πρόεδρου της Γαλλίας. Η METLEN συμμετείχε με τον Πρόεδρο της εταιρείας Ευάγγελο Μυτιληναίο στο φόρουμ που διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ. Ποια είναι τα συμπεράσματα που αποκομίσατε από την επίσκεψη και τις επαφές σας;

ΑΠ.: Η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν και οι συζητήσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι η Ευρώπη μπαίνει σε μια νέα φάση. Το κρίσιμο πλέον δεν είναι τι επιλέγει να αγοράσει η Ευρώπη, αλλά αν μπορεί να το παράγει η ίδια. Αυτό αποτελεί μια εκ βάθρων αλλαγή τόσο στην επιχειρηματική όσο και στην επιχειρησιακή μας δράση. Έτσι, η συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών αποκτά διαφορετικό βάθος, με έμφαση τόσο σε συνεργασία για την ανάπτυξη αμιγώς Ευρωπαϊκών προϊόντων όσο και σε κοινές βιομηχανικές υποδομές και παραγωγή. Η Ευρώπη καλείται να αναπτύξει μεγαλύτερη αυτονομία και η ανάγκη για ισχυρές, αξιόπιστες ευρωπαϊκές συμπράξεις είναι επιτακτική.

Η σχέση Ελλάδας–Γαλλίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας μακράς ιστορικής και στρατηγικής σύμπλευσης που εξελίσσεται σήμερα σε σύγχρονη βιομηχανική συνεργασία, με απτό αποτύπωμα προγράμματα όπως αυτά με τη Naval Group και την KNDS.

Η METLEN, με την επένδυση στο M Technologies Hub στον Βόλο και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία της, είναι σε θέση να υποστηρίξει έμπρακτα τη Ευρωπαική αμυντική βιομηχανία σε αυτή τη μετάβαση. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο βιομηχανικό εταίρο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βάσης και της στρατηγικής αυτονομίας.

Πάντως, όπως τόνισε και ο κ. Μυτιληναίος στο forum, η συνεργασία αυτή αφορούσε κυρίως έργα για τρίτες χώρες. Είναι σημαντικό πλέον η συνεργασία αυτή να εξελιχθεί με τρόπο ωφέλιμο για τη χώρα μας και την ελληνική βιομηχανία, μέσα από τη συμμετοχή και των ελληνικών εταιρειών στην παραγωγή. Ήδη ο Υπουργός Άμυνας έχει διατυπώσει ρητά την ανάγκη ελληνικής συμμετοχής σε τέτοια έργα κατά 25%. Είναι σημαντικό αυτό να αποτελέσει πάγια πολιτική, για τις εταιρείες ελληνικών συμφερόντων.

ΕΡ.: Ανάμεσα στις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η METLEN με ευρωπαϊκές βιομηχανίες είναι με τις KNDS και Naval Group. Ποια είναι η εξέλιξη τους και υπάρχουν προοπτικές για συνεργασία και σε νέα projects;

Η METLEN προσεγγίζει τις συνεργασίες της στον αμυντικό τομέα ως μακροπρόθεσμες βιομηχανικές συμπράξεις με βάθος και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό.

ΑΠ.: Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνεργασίες μας με την KNDS και τη Naval Group εξελίσσονται σταθερά και εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης ενός ισχυρού και ανθεκτικού ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος. Η METLEN φέρνει σε αυτές τις συνεργασίες μια ώριμη βιομηχανική βάση, βαθιά εξειδίκευση σε σύνθετες μεταλλικές κατασκευές και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης απαιτητικών έργων σε κλίμακα — από χερσαία συστήματα έως σύνθετα ναυτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών σε σύγχρονες πλατφόρμες επιφανείας και υποβρύχια συστήματα.

Με την KNDS συνεργαζόμαστε για πάνω από 20 χρόνια και έχουμε αναπτύξει μια πολύ δυνατή και σταθερή σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Με την Raytheon το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό εταιρίες τέτοιου βεληνεκούς να εμπιστεύονται Ελληνικές εταιρίες με δραστηριότητα στην Ελληνική περιφέρεια για προγράμματα που αφορούν τρίτες χώρες.

Ομοίως με τη Naval Group, έχουμε χτίσει μια συνεργασία για την οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς αποδεικνύει ότι ελληνικές βιομηχανικές δυνάμεις μπορούν να συμμετέχουν σε απαιτητικά, υψηλής προστιθέμενης αξίας προγράμματα. Είναι σαφές ότι η χώρα θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο, όπως στην περίπτωση των φρεγατών Belharra.

Υπάρχουν συγκεκριμένες προοπτικές διεύρυνσης των συνεργασιών αυτών, τόσο σε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα όσο και σε έργα που ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η METLEN θα είναι παρούσα, ως αξιόπιστος βιομηχανικός εταίρος.

Παράλληλα, το SAFE και το πρόγραμμα των 3,6 δις της Ασπίδας του Αχιλλέα, που έχει εξαγγείλει η ελληνική πλευρά δίνει σημαντικές προοπτικές για την χώρα και τις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να ενισχύσουν την άμυνά τους με τον βέλτιστο τρόπο. Είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά απαιτείται και συνέχεια.

ΕΡ.: Μία από τις μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιεί η ΜΕΤLEN είναι το M Technologies Hub στο Βόλο. Σε τι φάση βρίσκεται η ανάπτυξη του και πότε θα είναι σε πλήρη λειτουργία οι έξι παραγωγικές μονάδες του;

ΑΠ.: Το M Technologies Hub στον Βόλο αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές βιομηχανικές επενδύσεις της METLEN και ταυτόχρονα στρατηγικό πυλώνα της ευρύτερης στόχευσής μας για ισχυροποίηση της παρουσίας μας στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη.

Tο Hub δεν είναι απλώς ένα παραγωγικό συγκρότημα, αλλά η βάση για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου βιομηχανικού cluster που τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής αμυντικής. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης, η ανάπτυξη και μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας καθώς και η ουσιαστική συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα όχι ως παρατηρητή, αλλά ως ισότιμου βιομηχανικού εταίρου. Παράλληλα, συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας και στην ευρύτερη επαναβιομηχάνιση της χώρας, δημιουργώντας ένα νέο κόμβο καινοτομίας και παραγωγής με υψηλή εξειδίκευση, ποιοτικές θέσεις εργασίας και μετρήσιμο αποτύπωμα στην τοπική και εθνική οικονομία.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το έργο προχωρά με ταχείς ρυθμούς, απολύτως ευθυγραμμισμένο με τον σχεδιασμό μας. Υπάρχει ήδη ένα πρώτο, απτό ορόσημο, καθώς στο αμέσως επόμενο διάστημα, η 4η παραγωγική μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στη ζωντανή παραγωγή.

Για εμάς, ως εταιρεία, αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στην οποία έχουμε επενδύσει αντίστοιχα σημαντικούς πόρους, καθώς γνωρίζουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε εξοπλισμό που χρειάζεται η χώρα μας, αλλά και εξοπλισμό για άλλες χώρες και πελάτες, όπως κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Άλλωστε, τα έργα αυτά ήταν που, κατά την περίοδο των παρατεταμένων κρίσεων, είχαν σημαντικό αποτύπωμα στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο ΑΕΠ και ενισχύοντας τη συνολική ανθεκτικότητα της οικονομίας.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ