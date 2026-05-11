Ευάγγελος Χρυσάφης: Η METLEN στον πυρήνα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης, Vice Chairman της METLEN αναγγέλει στον ΟΤ τη λειτουργία της 4ης παραγωγικής μονάδας στο M Technologies Hub στο Βόλο

Συνεντεύξεις 11.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ευάγγελος Χρυσάφης: Η METLEN στον πυρήνα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
Ο Ευάγγελος Χρυσάφης, Vice Chairman της METLEN
Συνέντευξη Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ανάγκη η Ευρώπη να χτίσει τη δική της αμυντική βιομηχανία καλύπτοντας ένα κρίσιμο παραγωγικό κενό, τονίζει με συνέντευξη του στην έντυπη έκδοση του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Βήμα της Κυριακής, ο Ευάγγελος Χρυσάφης Executive Vice Chairman της METLEN.

Ο κ. Χρυσάφης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, υπογραμμίζει τη σημασία της παραγωγής αμιγώς ευρωπαϊκών αμυντικών προϊόντων και την ανάπτυξη κοινών βιομηχανικών υποδομών.

Ο ίδιος επισημαίνει πώς για την Ελλάδα είναι η τελευταία ευκαιρία για τη δημιουργία της δικής της στρατηγικής αυτονομίας μέσα από την αμυντική βιομηχανία και αναγγέλλει τη λειτουργία της 4ης παραγωγικής μονάδας στο M Technologies Hub της METLEN στο Βόλο.

Και για την Ελλάδα ισχύουν παρόμοιοι παράγοντες που υπαγορεύουν την ανάγκη να διαμορφώσει τη δική της στρατηγική αυτονομία μέσα από την αμυντική της βιομηχανία. Πιστεύω μάλιστα ότι αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία ως χώρα, να το πετύχουμε.

ΕΡ.: Κύριε Χρυσάφη, η METLEN ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές εταιρείες που τόνισε την ανάγκη της επανασύστασης της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Διαπιστώνετε βήματα προόδου ως προς το πλαίσιο στήριξης μίας τέτοιας προοπτικής;

ΑΠ.:Οι πρόσφατες γεωπολιτικές κρίσεις και διαταράξεις -από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή – οι οποίες διαμορφώνουν μια νέα ισορροπία συμμαχιών και διπλωματικών σχέσεων κατέδειξαν ότι η Ευρώπη είναι ανάγκη να φροντίσει την στρατηγική της αυτάρκεια.

Ως εκ τούτου, καλείται σήμερα να καλύψει, μεταξύ άλλων, ένα κρίσιμο παραγωγικό κενό, αναπτύσσοντας ανθεκτικές και ευέλικτες εφοδιαστικές αλυσίδες και κυρίως κρίσιμες βιομηχανικές υποδομές, επιταχύνοντας τη μετάβαση από τη ζήτηση στην πραγματική παραγωγική ικανότητα. Αυτό δεν είναι θεωρητικό ζήτημα.  Απαιτεί τεχνογνωσία, ταχύτητα εκτέλεσης, κλίμακα και ισχυρή επιχειρησιακή οργάνωση.

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βάσης, με ουσιαστική παραγωγή εντός Ευρώπης και απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις της χώρας που μας έχουν φέρει σε μειονεκτική θέση έναντι των Ευρωπαίων συμμάχων μας

Αντίστοιχα, και για την Ελλάδα ισχύουν παρόμοιοι παράγοντες που υπαγορεύουν την ανάγκη να διαμορφώσει τη δική της στρατηγική αυτονομία μέσα από την αμυντική της βιομηχανία. Πιστεύω μάλιστα ότι αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία ως χώρα, να το πετύχουμε. Η METLEN βρίσκεται σε αυτή τη συζήτηση με σαφές πλεονέκτημα, καθώς διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία σε σύνθετες και υψηλής ακρίβειας αμυντικές κατασκευές, και μια ισχυρή βιομηχανική υποδομή που έχει διατηρηθεί και εξελιχθεί ακόμη και σε περιόδους υποχώρησης του κλάδου. Η στρατηγική μας τοποθέτηση στην άμυνα είναι συνειδητή και μακροπρόθεσμη. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βάσης, με ουσιαστική παραγωγή εντός Ευρώπης και απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις της χώρας που μας έχουν φέρει σε μειονεκτική θέση έναντι των Ευρωπαίων συμμάχων μας.

ΕΡ.: Η σημασία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών – μελών τονίστηκε και με την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν, Πρόεδρου της Γαλλίας. Η METLEN  συμμετείχε με τον Πρόεδρο της εταιρείας Ευάγγελο Μυτιληναίο στο φόρουμ που διοργανώθηκε από τον ΣΕΒ. Ποια είναι τα συμπεράσματα που αποκομίσατε από την επίσκεψη και τις επαφές σας;

ΑΠ.: Η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν και οι συζητήσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι η Ευρώπη μπαίνει σε μια νέα φάση. Το κρίσιμο πλέον δεν είναι τι επιλέγει να αγοράσει η Ευρώπη, αλλά αν μπορεί να το παράγει η ίδια. Αυτό αποτελεί μια εκ βάθρων αλλαγή τόσο στην επιχειρηματική όσο και στην επιχειρησιακή μας δράση.  Έτσι, η συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών αποκτά διαφορετικό βάθος, με έμφαση τόσο σε συνεργασία για την ανάπτυξη αμιγώς Ευρωπαϊκών προϊόντων όσο και σε κοινές βιομηχανικές υποδομές και παραγωγή. Η Ευρώπη καλείται να αναπτύξει μεγαλύτερη αυτονομία και η ανάγκη για ισχυρές, αξιόπιστες ευρωπαϊκές συμπράξεις είναι επιτακτική.

Η METLEN, με την επένδυση στο M Technologies Hub στον Βόλο και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία της, είναι σε θέση να υποστηρίξει έμπρακτα τη Ευρωπαική αμυντική βιομηχανία  σε αυτή τη μετάβαση

Η σχέση Ελλάδας–Γαλλίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας μακράς ιστορικής και στρατηγικής σύμπλευσης που εξελίσσεται σήμερα σε σύγχρονη βιομηχανική συνεργασία, με απτό αποτύπωμα προγράμματα όπως αυτά με τη Naval Group και την KNDS.

METLEN

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη συμμετοχή στο ελληνογαλλικό επιχειρηματικό forum στο πλαίσιο της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα

Η METLEN, με την επένδυση στο M Technologies Hub στον Βόλο και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία της, είναι σε θέση να υποστηρίξει έμπρακτα τη Ευρωπαική αμυντική βιομηχανία  σε αυτή τη μετάβαση. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο βιομηχανικό εταίρο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βάσης και της στρατηγικής αυτονομίας.

Οι συνεργασίες μας με την KNDS και τη Naval Group εξελίσσονται σταθερά και εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης ενός ισχυρού και ανθεκτικού ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος

Πάντως, όπως τόνισε και ο κ. Μυτιληναίος στο forum, η συνεργασία αυτή αφορούσε κυρίως έργα για  τρίτες χώρες. Είναι σημαντικό πλέον η συνεργασία αυτή να εξελιχθεί με τρόπο  ωφέλιμο  για τη χώρα μας και την ελληνική βιομηχανία, μέσα από τη συμμετοχή και των ελληνικών εταιρειών στην παραγωγή. Ήδη ο Υπουργός Άμυνας έχει διατυπώσει ρητά την ανάγκη ελληνικής συμμετοχής σε τέτοια έργα κατά 25%.  Είναι σημαντικό αυτό να αποτελέσει πάγια πολιτική, για τις εταιρείες ελληνικών συμφερόντων.

ΕΡ.: Ανάμεσα στις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η METLEN με ευρωπαϊκές βιομηχανίες είναι με τις KNDS και Naval Group. Ποια είναι η εξέλιξη τους και υπάρχουν προοπτικές για συνεργασία και σε νέα projects;
Η METLEN προσεγγίζει τις συνεργασίες της στον αμυντικό τομέα ως μακροπρόθεσμες βιομηχανικές συμπράξεις με βάθος και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό.  

ΑΠ.: Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνεργασίες μας με την KNDS και τη Naval Group εξελίσσονται σταθερά και εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης ενός ισχυρού και ανθεκτικού ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος. Η METLEN φέρνει σε αυτές τις συνεργασίες μια ώριμη βιομηχανική βάση, βαθιά εξειδίκευση σε σύνθετες μεταλλικές κατασκευές και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης απαιτητικών έργων σε κλίμακα — από χερσαία συστήματα έως σύνθετα ναυτικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών σε σύγχρονες πλατφόρμες επιφανείας και υποβρύχια συστήματα.

Παράλληλα, το SAFE και το πρόγραμμα των 3,6 δις της Ασπίδας του Αχιλλέα, που έχει εξαγγείλει η ελληνική πλευρά δίνει σημαντικές προοπτικές για την χώρα και τις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να ενισχύσουν την άμυνά τους με τον βέλτιστο τρόπο

Με την KNDS συνεργαζόμαστε για πάνω από 20 χρόνια και έχουμε αναπτύξει μια πολύ δυνατή και σταθερή σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας.  Με την Raytheon το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό εταιρίες τέτοιου βεληνεκούς να εμπιστεύονται Ελληνικές εταιρίες με δραστηριότητα στην Ελληνική περιφέρεια για προγράμματα που αφορούν τρίτες χώρες.

Ομοίως  με τη Naval Group, έχουμε χτίσει μια συνεργασία για την οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς αποδεικνύει ότι ελληνικές βιομηχανικές δυνάμεις μπορούν να συμμετέχουν σε απαιτητικά, υψηλής προστιθέμενης αξίας προγράμματα. Είναι σαφές ότι η χώρα θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο, όπως στην περίπτωση των φρεγατών Belharra.

METLEN

Κατά την υπογραφή MoU της Metlen με τη Naval Group για τη διεύρυνση μελλοντικής συνεργασίας σε projects υποβρυχίων και πλοίων επιφανείας

Υπάρχουν συγκεκριμένες προοπτικές διεύρυνσης των συνεργασιών αυτών, τόσο σε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα όσο και σε έργα που ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η METLEN θα είναι παρούσα, ως αξιόπιστος βιομηχανικός εταίρος.

Το M Technologies Hub στον Βόλο αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές βιομηχανικές επενδύσεις της METLEN και ταυτόχρονα στρατηγικό πυλώνα της ευρύτερης στόχευσής μας για ισχυροποίηση της παρουσίας μας στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη

Παράλληλα, το SAFE και το πρόγραμμα των 3,6 δις της Ασπίδας του Αχιλλέα, που έχει εξαγγείλει η ελληνική πλευρά δίνει σημαντικές προοπτικές για την χώρα και τις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να ενισχύσουν την άμυνά τους με τον βέλτιστο τρόπο.  Είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά απαιτείται και συνέχεια.

ΕΡ.: Μία από τις μεγάλες επενδύσεις που πραγματοποιεί η ΜΕΤLEN είναι το M Technologies Hub στο Βόλο. Σε τι φάση βρίσκεται η ανάπτυξη του και πότε θα είναι σε πλήρη λειτουργία οι έξι παραγωγικές μονάδες του;

ΑΠ.: Το M Technologies Hub στον Βόλο αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές βιομηχανικές επενδύσεις της METLEN και ταυτόχρονα στρατηγικό πυλώνα της ευρύτερης στόχευσής μας για ισχυροποίηση της παρουσίας μας στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη.

Υπάρχει ήδη ένα πρώτο, απτό ορόσημο, καθώς στο αμέσως επόμενο διάστημα, η 4η παραγωγική μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στη ζωντανή παραγωγή

Tο Hub δεν είναι απλώς ένα παραγωγικό συγκρότημα, αλλά η βάση για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου βιομηχανικού cluster που τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής αμυντικής.  Στόχος μας είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης, η ανάπτυξη  και μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας καθώς και η ουσιαστική συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα όχι ως παρατηρητή, αλλά ως ισότιμου βιομηχανικού εταίρου. Παράλληλα, συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας και στην ευρύτερη επαναβιομηχάνιση της χώρας, δημιουργώντας ένα νέο κόμβο καινοτομίας και παραγωγής με υψηλή εξειδίκευση, ποιοτικές θέσεις εργασίας και μετρήσιμο αποτύπωμα στην τοπική και εθνική οικονομία.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το έργο προχωρά με ταχείς ρυθμούς, απολύτως ευθυγραμμισμένο με τον σχεδιασμό μας. Υπάρχει ήδη ένα πρώτο, απτό ορόσημο, καθώς στο αμέσως επόμενο διάστημα, η 4η παραγωγική μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στη ζωντανή παραγωγή.

Για εμάς, ως εταιρεία, αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στην οποία έχουμε επενδύσει αντίστοιχα σημαντικούς πόρους, καθώς γνωρίζουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε εξοπλισμό που χρειάζεται η χώρα μας, αλλά και εξοπλισμό για άλλες χώρες και πελάτες, όπως κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Άλλωστε, τα έργα αυτά ήταν που, κατά την περίοδο των παρατεταμένων κρίσεων, είχαν σημαντικό αποτύπωμα στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο ΑΕΠ και ενισχύοντας τη συνολική ανθεκτικότητα της οικονομίας.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Skroutz: Η Blackstone έρχεται, η CVC φεύγει
Business

Skroutz: Η Blackstone έρχεται, η CVC φεύγει
ΟΝΥΞ Τουριστική: Ομολογιακό δάνειο ως 229,5 εκατ. ευρώ με Credia
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Ομολογιακό δάνειο ως 229,5 εκατ. ευρώ με Credia
Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια
Eurimac: Η ελληνο-ιταλική σύμπραξη περνάει από το PL στο χτίσιμο του brand «Μάκβελ»
Business

Eurimac - ΜΑΚΒΕΛ: Το success story που ξεκίνησε από μια χαρτοπετσέτα 

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από Συνεντεύξεις
Skroutz: Η Blackstone έρχεται, η CVC φεύγει
Business

Skroutz: Η Blackstone έρχεται, η CVC φεύγει

Ανακοινώθηκε επισήμως από τη Blackstone η εξαγορά της ψηφιακής πλατφόρμας αγοράς Skroutz

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Eurimac: Η ελληνο-ιταλική σύμπραξη περνάει από το PL στο χτίσιμο του brand «Μάκβελ»
Business

Eurimac - ΜΑΚΒΕΛ: Το success story που ξεκίνησε από μια χαρτοπετσέτα 

Η εταιρεία Eurimac από το Κιλκίς παράγει το 50% των ελληνικών εξαγωγών ζυμαρικών – Το επενδυτικό πλάνο, ο μηδενικός δανεισμός και ο στόχος για παραγωγή 85.000 τόνων

Δημήτρης Χαροντάκης
Ευάγγελος Χρυσάφης: Η METLEN στον πυρήνα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
Συνεντεύξεις

Η METLEN στον πυρήνα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης, Vice Chairman της METLEN αναγγέλει στον ΟΤ τη λειτουργία της 4ης παραγωγικής μονάδας στο M Technologies Hub στο Βόλο

Χρήστος Κολώνας
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Skroutz: Η Blackstone έρχεται, η CVC φεύγει
Business

Skroutz: Η Blackstone έρχεται, η CVC φεύγει

Ανακοινώθηκε επισήμως από τη Blackstone η εξαγορά της ψηφιακής πλατφόρμας αγοράς Skroutz

Μόντι: Καλεί σε εξοικονόμηση καυσίμων και συναλλάγματος
World

Μόντι προς Ινδούς: «Σφίξτε το ζωνάρι»

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πίεσης στα συναλλάγματα, ο Ναρέντρα Μόντι κάλεσε τους Ινδούς να μειώσουν ταξίδια και κατανάλωση καυσίμων

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και νευρικότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα και νευρικότητα στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή

ΟΝΥΞ Τουριστική: Ομολογιακό δάνειο ως 229,5 εκατ. ευρώ με Credia
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Ομολογιακό δάνειο ως 229,5 εκατ. ευρώ με Credia

Το ομολογιακό δάνειο αφορά στο επενδυτικό σχέδιο με τίτλο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής»

ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies