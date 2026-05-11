Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα

Ισχυρή κερδοφορία, αύξηση νέου δανεισμού στα 829 εκατ. ευρώ και περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου το α’ τρίμηνο, καταγράφοντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους 121 εκατ. ευρώ.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Αναλυτικότερα, τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας Κύπρου προβλέπουν:

Σημαντική αύξηση δανείων

• Ισχυρός νέος δανεισμός ύψους €829 εκατ., αυξημένος κατά 9% σε τριμηνιαία βάση

• Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €11.1 δις, αυξημένο κατά 2% σε τριμηνιαία βάση

• Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €22.3 δις, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση

Ελκυστική κερδοφορία

• Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €1211 εκατ.

• Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.0% για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026

• Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0.28

• Δείκτης κόστος προς έσοδα2 στο 37%

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.1%

• H xρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ανήλθε σε καθαρή πίστωση ύψους 17 μ.β., λόγω αναστροφής που αφορά συγκεκριμένο πελάτη Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και διανομή στους μετόχους

• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 20.7%3 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 25.5%3

• Οργανική δημιουργία κεφαλαίων4 ύψους 114 μ.β.

Ελκυστικές μικρές εξαγορές

• Συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (‘CDB’) για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων ύψους περίπου €150 εκατ. και περίπου €500 εκατ. αντίστοιχα

• Συμφωνία για επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της Wealthyhood, μιας πανευρωπαϊκής εταιρείας τεχνολογίας η οποία παρέχει ψηφιακά πρόσβαση σε πελάτες του τομέα ιδιωτών σε εύρος μετοχών και ETFs, με ποσοστό συμμετοχής 26%.

Το μήνυμα του CEO Πανίκου Νικολάου

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο CEO της τράπεζας Πανίκος Νικολάου δήλωσε: «Ξεκινήσαμε τη χρονιά δυναμικά, σημειώνοντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €121 εκατ. και Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.0% βασισμένη σε υψηλή κεφαλαιακή βάση, πιο πάνω από τον στόχο που θέσαμε για το 2026 για επίπεδα mid-teens. Η απόδοση μας υποστηρίχθηκε από την σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους και την συνεχή πειθαρχημένη διαχείριση των εξόδων μας. Η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παραμένει ισχυρή, με το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να μειώνεται περαιτέρω σε περίπου 1%.

Ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €829 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2026, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Ως αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων μας αυξήθηκε κατά 2% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο από ζήτηση για δάνεια τόσο από την εγχώρια όσο και από τον τομέα διεθνών εργασιών. Η καταθετική μας βάση, που στην πλειονότητα της είναι λιανική παρέμεινε σταθερή στα €22.3 δις στις 31 Μαρτίου 2026.

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο συνεχίζει να αποφέρει ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων και να ενισχύει τον ισολογισμό μας. Κατά το α’ τρίμηνο 2026 πετύχαμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 114 μ.β. Αναγνωρίζοντας πρόβλεψη για διανομή μερισμάτων στο 70% (payout ratio), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής μας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθαν σε 20.7% και 25.5% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την στρατηγική μας, κατά το α΄ τρίμηνο 2026 ανακοινώσαμε δύο στοχευμένες εξαγορές για περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου και ανάπτυξη του ισολογισμού μας: την απόκτηση συμμετοχής 26% στη Wealthyhood για να προσφέρουμε ψηφιακά πρόσβαση στους πελάτες του τομέα ιδιωτών σε ένα εύρος μετοχών και ETFs και την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων ύψους περίπου €150 εκατ. και περίπου €500 εκατ. αντίστοιχα από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (‘CDB’).

Η κυπριακή οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα και σταθερή ανάπτυξη παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι πρόσφατες επίσημες προβλέψεις εκτιμούν ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 2.7%1 και 2.9%1 για το 2026 που αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Κατά την εκδήλωση ενημέρωσης επενδυτών τον Μάρτιο 2026, παρουσιάσαμε τις στρατηγικές προτεραιότητες για συνεχή δημιουργία σταθερής και ανθεκτικής κερδοφορίας και παροχή ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους μας. Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι για την περίοδο 2026-2028 περιλαμβάνουν την επίτευξη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) σε επίπεδα mid-teens ετησίως, η οποία αντιστοιχεί σε ROTE άνω του 20% υπολογισμένη σε δείκτη CET1 ύψους 15%. Παραμένουμε δεσμευμένοι για ουσιαστική διανομή, με συνολικό ποσοστό (payout ratio) ύψους μέχρι 90%2 της κερδοφορίας του 2026 και μέχρι 100%2 της ετήσιας κερδοφορίας για το 2027-2028.

Παρά την παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια και τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία να παραμένουν αβέβαιες, η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σε θέση ισχύος για να διαχειριστεί την περίοδο αυτή, συνεχίζοντας να επιτυγχάνουμε πρόοδο στους τομείς υπό τον έλεγχο μας. Το αποδοτικό επιχειρηματικό μας μοντέλο, η συνεχιζόμενη ισχυρή ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση και ρευστότητα καθώς και η αποδεδειγμένη ικανότητα της υλοποίησης της στρατηγική μας, μας τοποθετούν σε θέση ισχύος για να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις στους μετόχους μας.

Η δέσμευση μας παραμένει σταθερή: να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ευρύτερη κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας.»