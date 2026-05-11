Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 11.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται, αλλά η παραβατικότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην αγορά εργασίας.

Η εικόνα της αγοράς εργασίας που καταγράφει η Επιθεώρηση Εργασίας αφενός δείχνει κάποια βελτίωση, αφετέρου η παραβατικότητα παραμένει σε υψηλά ποσοστά.

Το ωράριο απασχόλησης και η αδήλωτη εργασία εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή των παραβάσεων, ενώ συγκεκριμένοι κλάδοι παραγωγής μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας για τους επόμενους μήνες.

Την ώρα που η ψηφιακή κάρτα καλύπτει πάνω από δύο εκατομμύρια εργαζομένους και βρίσκεται ένα βήμα πριν την καθολική εφαρμογή της, οι παραβάσεις – κυρίως – στην αποτύπωση του ωραρίου εργασίας, εξακολουθούν να σημειώνουν υψηλά ποσοστά.

Η εικόνα της αγοράς εργασίας που καταγράφει η Επιθεώρηση Εργασίας αφενός δείχνει κάποια βελτίωση, αφετέρου η παραβατικότητα παραμένει σε υψηλά ποσοστά. Πάντως κατά τους πρώτους μήνες του έτους οι έλεγχοι έχουν ενταθεί, με την Επιθεώρηση Εργασίας να σχεδιάζει πάνω από 72.000 ελέγχους εντός του έτους.

Ενδεικτικά της πορείας που ακολουθεί η παραβατικότητα είναι τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας: το ποσοστό παραβατικότητας το 2023 διαμορφώθηκε στο 29,1%. Αυξήθηκε οριακά στο 29,98% το 2024 και υποχώρησε στο 26,97% το 2025. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία για το 2026 δείχνουν ότι η τάση σταθεροποιείται, με την παραβατικότητα να διατηρείται στο 27,15% κατά το πρώτο δίμηνο του έτους.

Ετσι ο προγραμματισμός για το τρέχον έτος περιλαμβάνει αυξημένη παρουσία των ελεγκτών σε «ευαίσθητους» τομείς της ελληνικής οικονομίας. Παρότι ο συνολικός αριθμός των ελέγχων είναι μειωμένος σε σχέση με το 2025, η στρατηγική μετατοπίζεται σαφώς προς πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και των παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Κεντρικό στοιχείο του φετινού προγραμματισμού αποτελεί η αύξηση των ελέγχων σε συγκεκριμένους κλάδους όπου διαχρονικά καταγράφονται υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα καταλύματα και η εστίαση, δύο τομείς που συνδέονται άμεσα με την εποχικότητα της ελληνικής οικονομίας και την έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Νέες προκλήσεις

Αντίστοιχη στόχευση καταγράφεται και στον κλάδο των διανομών και των ταχυμεταφορών, όπου η ραγδαία ανάπτυξη των τελευταίων ετών έχει αναδείξει νέες προκλήσεις ως προς τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες απασχόλησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί τόσο στο σκέλος των εργασιακών σχέσεων όσο και στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Συνολικά στο στόχαστρο της Επιθεώρησης Εργασίας μπαίνουν οι κλάδοι παραγωγής με αυξημένη παραβατικότητα, ιδιαιτέρως αυτοί στους οποίους παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά αδήλωτης εργασίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ανεξάρτητης αρχής, τίθενται σε προτεραιότητα οι έλεγχοι συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας με στόχο την αντιμετώπιση της αδήλωτης απασχόλησης.

Πρόκειται για παραγωγικούς κλάδους όπως ο επισιτισμός, τα βιοτεχνικά πάρκα, οι βιομηχανικές ζώνες, τα κομμωτήρια, τα πρατήρια βενζίνης, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι μεταφορικές επιχειρήσεις, το λιανικό εμπόριο, η καθαριότητα, οι κατασκευές, η φιλοξενία, οι υπηρεσίες ασφάλειας αλλά και οι επιχειρήσεις φασόν, όπου διαπιστώνεται ιδιαιτέρως υψηλός δείκτης παραβατικότητας.

Κάρτα εργασίας και παραβάσεις

Στην κορυφή βρίσκονται σταθερά οι παραβάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν συνοδεύεται πάντα από ορθή χρήση.

Μόνο τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 278 παραβάσεις που αφορούσαν τη μη σωστή καταγραφή του ωραρίου, με πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 1,2 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν οι παραβάσεις που σχετίζονται με τη μη καταβολή δεδουλευμένων και επιδομάτων, οι ελλείψεις στους πίνακες προσωπικού (που συχνά υποκρύπτουν αδήλωτες υπερωρίες) καθώς και η αδήλωτη εργασία. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παρουσία παραβάσεων που αφορούν άρνηση συνεργασίας με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στοιχείο που καταδεικνύει τις δυσκολίες στην επιτόπια εποπτεία.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά κλάδο, με αυξημένη παραβατικότητα να εντοπίζεται σε δραστηριότητες όπως η ιδιωτική υγεία, οι υπηρεσίες καθαρισμού, οι εταιρείες εύρεσης εργασίας, οι τηλεπικοινωνίες και μια σειρά προσωπικών υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής.

Πρόκειται για κλάδους στους οποίους ακόμη δεν έχει επεκταθεί στο σύνολό τους η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο καταγραφής και ελέγχου του χρόνου απασχόλησης.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Skroutz: Η Blackstone έρχεται, η CVC φεύγει
Business

Skroutz: Η Blackstone έρχεται, η CVC φεύγει
Μόντι: Καλεί σε εξοικονόμηση καυσίμων και συναλλάγματος
World

Μόντι προς Ινδούς: «Σφίξτε το ζωνάρι»
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και νευρικότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα και νευρικότητα στις ευρωαγορές
ΟΝΥΞ Τουριστική: Ομολογιακό δάνειο ως 229,5 εκατ. ευρώ με Credia
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Ομολογιακό δάνειο ως 229,5 εκατ. ευρώ με Credia
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Επιδόματα: Σφίγγει ο κλοιός – Ποιες αλλαγές έρχονται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σφίγγει ο κλοιός στα επιδόματα - Οι αλλαγές

Ποια κριτήρια θα τροποποιηθούν προκειμένου να λαμβάνονται τα επιδόματα

Συντάξεις: Σε δύο φάσεις η πληρωμή για τον Ιούνιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις: Σε δύο φάσεις η πληρωμή για τον Ιούνιο

Οι ημερομηνίες για τις συντάξεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ασφαλιστικά ταμεία

ΑΑΔΕ: Στο «στόχαστρο» οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Ποιοι κινδυνεύουν
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο «στόχαστρο» οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ - Ποιοι κινδυνεύουν

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει εκτεταμένες διασταυρώσεις με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA

Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για όσους θέλουν έκπτωση 4%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογικές δηλώσεις: Αντίστροφη μέτρηση για την έκπτωση του 4%

Τι ισχύει φέτος για τις φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι δικαιούνται την έκπτωση στην πληρωμή του φόρου εισοδήματος

Επιδόματα: Τι ισχύει για την ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επιδόματα: Τι ισχύει για την ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης – Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Αιτήσεις συνταξιοδότησης: «Τσουνάμι» αποχωρήσεων προς τη σύνταξη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

«Τσουνάμι» αποχωρήσεων προς τη σύνταξη

Στον αριθμό ρεκόρ των 58.213 έφθασαν οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους

Κώστας Παπαδής
Latest News
Skroutz: Η Blackstone έρχεται, η CVC φεύγει
Business

Skroutz: Η Blackstone έρχεται, η CVC φεύγει

Ανακοινώθηκε επισήμως από τη Blackstone η εξαγορά της ψηφιακής πλατφόρμας αγοράς Skroutz

Μόντι: Καλεί σε εξοικονόμηση καυσίμων και συναλλάγματος
World

Μόντι προς Ινδούς: «Σφίξτε το ζωνάρι»

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πίεσης στα συναλλάγματα, ο Ναρέντρα Μόντι κάλεσε τους Ινδούς να μειώσουν ταξίδια και κατανάλωση καυσίμων

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και νευρικότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα και νευρικότητα στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές παρακολουθούν το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή

ΟΝΥΞ Τουριστική: Ομολογιακό δάνειο ως 229,5 εκατ. ευρώ με Credia
Business

ΟΝΥΞ Τουριστική: Ομολογιακό δάνειο ως 229,5 εκατ. ευρώ με Credia

Το ομολογιακό δάνειο αφορά στο επενδυτικό σχέδιο με τίτλο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής»

ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies