Wall Street: Απροετοίμαστη για μια απότομη αύξηση ομολόγων

Wall Street 17.05.2026, 16:33
Τον κίνδυνο της εκρηκτικής αύξησης του πληθωρισμού δεν έχει αποτιμήσει η Wall Streer καθιστώντας την ευάλωτη σε μια αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων.

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν.

Όμως η αγορά ομολόγων παραδοσιακά είναι προσγειωμένη στην οικονομική πραγματικότητα. Την εβδομάδα που πέρασε το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην έκδοση 30ετών ομολόγων με επιτόκιο 5,046% καθώς την προηγούμενη ημέρα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού που εκτοξεύτηκε στο 6% τον Απρίλιο.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, του τίτλου αναφοράς για την αγορά ομολόγων αλλά και διαφορών μορφών δανείων, ξεπέρασε το 4,5% μέσα στην εβδομάδα. Τα σύννεφα από την αγορά ομολόγων άρχισαν να φτάσουν και στη Wall Street, όπως αποτυπώθηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Ωστόσο, η απότομη αύξηση των αποδόσεων της αγοράς ομολόγων την περασμένη εβδομάδα – η οποία οδήγησε το 30ετές ομόλογο του Δημοσίου πάνω από 5% και τα 10ετή ομόλογα αναφοράς πάνω από 4,5% – θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα για τους επενδυτές. Αυτό προκάλεσε επιφυλακτικότητα στην χρηματιστηριακή αγορά την Παρασκευή.

Οι αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων αναφοράς τείνουν να ασκούν πίεση στις αποτιμήσεις των μετοχών, καθώς οι εταιρείες και οι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος δανεισμού. Αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη και τα εταιρικά κέρδη, ενώ ενδεχομένως να καταστήσει τις αποδόσεις των ομολόγων πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις μετοχές.

Ο Πόλ Κάργκερ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της TwinFocus, ο οποίος διαχειρίζεται χρήματα για οικογένειες με εξαιρετικά υψηλή καθαρή αξία, μιλώντας στο Reuters  εξήγησε ότι οι πελάτες του τον βομβαρδίζουν με ερωτήσεις κάθε φορά που συναντιέται μαζί τους σχετικά με το πώς να κατανοήσει το φαινομενικό παράδοξο της αγοράς.

«Πρωί μεσημέρι βράδυ το ερώτημα είναι πάντα πώς να κατανοήσουμε μια τόσο διχασμένη προοπτική, καθώς τα κέρδη να λένε μια θετική ιστορία ενώ οι τιμές του πετρελαίου και ο πληθωρισμός αποτελούν αρνητικό παράγοντα για τις εταιρείες»

Ο Κάργκερ έχει αυτό που αποκαλεί προσέγγιση «barbell» στα περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζεται. Η επενδυτική προσέγγιση «barbell» είναι μια στρατηγική που συνδυάζει δύο άκρα — εξαιρετικά ασφαλή περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις υψηλού κινδύνου — αποφεύγοντας αυστηρά τις επιλογές μέτριου κινδύνου. Στόχος της είναι να προστατεύσει το κεφάλαιο από σοβαρές πτώσεις της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα το ασύμμετρο περιθώριο ανόδου που προσφέρουν οι επιθετικές επενδύσεις με υψηλή απόδοση. Ο Κάργκερ  συσσωρεύει μεγάλες θέσεις σε μετρητά, χρυσό και άλλα εμπορεύματα, διατηρώντας παράλληλα θέσεις στις κορυφαίες στην αγορά μετοχές ανάπτυξης mega-cap.

Μετά από μια αρχική άνοδο μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ έχουν σημειώσει απότομη ανάκαμψη. Ο δείκτης αναφοράς S&P 500, σημείωσε άνοδο άνω του 17% από το χαμηλότερο επίπεδο του έτους στα τέλη Μαρτίου, δίνοντάς του ένα ετήσιο κέρδος άνω του 8% -ακόμη και με την υποχώρηση της Παρασκευής κατά σχεδόν 1%.

Ο λόγος για τον οποίο οι χρηματιστηριακές αγορές παραμένουν ισχυρές, υποστηρίζουν οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων, είναι τα κέρδη. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες των ΗΠΑ καταγράφουν κέρδη πρώτου τριμήνου που είναι σημαντικά πάνω από τις προσδοκίες και οδεύουν προς περίπου 28% υψηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο, η μεγαλύτερη άνοδος που έχει παρατηρηθεί από τα τέλη του 2021.

«Βλέπουμε τον αντίκτυπο της άνθησης των δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη και (μια σχετική) αύξηση της παραγωγικότητας» υπογραμμίζει ο Τζερεμάια Μπέκλεϊ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Janus Henderson, που θα μπορούσε να επεκταθεί έως το 2027, πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι υψηλές αποτιμήσεις σε τομείς που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλούν επίσης σε ορισμένους να προβλέψουν μια υποχώρηση.

Επίσης, η βάση των αγορών μετοχών είναι ο φόβος μήπως μείνουν στο περιθώριο. «Οι επενδυτές δεν θέλουν να γίνουν πτωτικοί εάν υπάρχει πιθανότητα – όπως πιστεύουν πολλοί – η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ να ξεκαθαρίσει σε λίγες μόνο εβδομάδες» υπογραμμίζει ο Τιμ Μάρει, στρατηγικός αναλυτής κεφαλαιαγορών στην T. Rowe Price.

Παρόλα αυτά οι επενδυτές συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο τους κινδύνους και το πιθανό σοκ για τις μετοχές. Η άνοδος της τιμής του αργού πετρελαίου, που εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από τα 100 δολάρια καθώς η αβεβαιότητα στροβιλίζεται γύρω από την προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, έχει ενισχύσει τους φόβους για τον πληθωρισμό. Οι τιμές παραγωγού επίσης ήταν ένα σοκαριστικό νέο.

«Οι αγορές δεν είναι προετοιμασμένες για ένα «ακραίο» σενάριο στον πόλεμο του Ιράν» ενός παρατεταμένου κλεισίματος του Ορμούζ, προειδοποίησε τους πελάτες του ο Τζον Χίγγινκς, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην εταιρεία συμβούλων Capital Economics, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Ενώ οι αγορές ομολόγων αποτιμούν τον κίνδυνο πληθωρισμού, οι αγορές μετοχών δεν κάνουν το ίδιο με την προοπτική ότι ένα παρατεταμένο κλείσιμο μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη που έχει στηρίξει τα κέρδη.

