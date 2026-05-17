Wall Street: Οι προβολείς στα αποτελέσματα της Nvidia

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα αποτελέσματα τριμήνου της Nvidia θεωρείται το κορυφαίο γεγονός την εβδομάδα που έρχεται καθώς η πιο πολύτιμη με όρους κεφαλαιοποίησης εταιρεία στον κόσμο θα δώσει στη δημοσιότητα τις οικονομικές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα αποτελέσματα του γίγαντα του λιανεμπορίου Wallmart αλλά και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Wall Street.

Η αγορά στρέφει το βλέμμα το ενδιαφέρον της προς τη Nvidia για να κατανοήσει πόσο υγιής είναι η δραστηριότητα των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και των συναφών επιχειρήσεων, από τα εξαρτήματα υπολογιστών έως τα κέντρα δεδομένων και τις πηγές ενέργειας που τροφοδοτούν το σύνολο αυτού του τομέα. Αυτός ο κλάδος του τεχνολογικού τομέα έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς τα τελευταία χρόνια αλλά και τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Wall Street εστιάζει στα αποτελέσματα

Η Nvidia, η οποία σχεδιάζει μικροτσίπ και παρέχει υπηρεσίες για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι η ζήτηση για το υλικό και το λογισμικό της ήταν «εκτός κλίμακας». Ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ διπλασίασε τις προβλέψεις για τα προϊόντα Vera Rubin και Blackwell της Nvidia, αναφέροντας ότι ενδέχεται να αποφέρουν έσοδα άνω του 1 τρισ. δολαρίων, αντί για 500 δισ., έως τα τέλη του 2026. Οι μετοχές της εταιρείας έχουν σημειώσει άνοδο τον τελευταίο καιρό και έχουν ενισχυθεί κατά περίπου 20% από την αρχή της χρονιάς.

Η αγορά θα εστιάσει επίσης στα οικονομικά αποτελέσματα της Walmart, της εταιρείας που θεωρείται βαρόμετρο της κατανάλωσης στις ΗΠΑ. Οι εκτιμήσεις των στελεχών της αλυσίδας λιανεμπορίου έχουν ιδιαίτερα βαρύτητα καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό λιανικής και χονδρικής το μήνα Απρίλιο έδειξαν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν. Το προηγούμενο τρίμηνο, στελέχη της Walmart υποστήριξαν ότι οι καταναλωτές φαινόταν να είναι «ανθεκτικοί».

Ο πληθωρισμός

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,6% τον Απρίλιο, μετά από άνοδο 0,9% τον Μάρτιο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο ΔΤΚ θα αυξηθεί κατά 0,6%. Σε ετήσια βάση ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 3,8% καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από τον Μάιο του 2023.

Ωστόσο η ψυχρολουσία ήλθε από τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού αυξήθηκε εποχικά κατά 1,4% τον Απρίλιο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από τον Μάρτιο του 2022.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) θα ενισχυθεί κατά 0,5%.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 6%, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2022.

Η αγορά ομολόγων

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων αναφοράς αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, καθώς τα στοιχεία για την επιτάχυνση του πληθωρισμού χονδρικής ώθησαν τους traders να ενισχύσουν τα στοιχήματά τους για αύξηση των επιτοκίων το επόμενο έτος.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε σχεδόν δύο μονάδες βάσης και άγγιξε το 4,49%. Η απόδοση του 3οετούς βρέθηκε πάνω από το 5% για πρώτη φορά από το 2007.

Η αγορά ομολόγων που είναι παραδοσιακά προσγειωμένη στην οικονομική πραγματικότητα στέλνει σήματα για τον πληθωρισμό τον κίνδυνο του οποίου η Wall Street δεν τον έχει αποτιμήσει.

Η ισχυρή κερδοφορία και οι προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη έχουν υπερκεράσει την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας αλλά και τις ατελέσφορες μέχρι στιγμής ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν.Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, του τίτλου αναφοράς για την αγορά ομολόγων αλλά και διαφορών μορφών δανείων, ξεπέρασε το 4,5% μέσα στην εβδομάδα. Τα σύννεφα από την αγορά ομολόγων άρχισαν να φτάσουν και στη Wall Street, όπως αποτυπώθηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Οι αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων αναφοράς τείνουν να ασκούν πίεση στις αποτιμήσεις των μετοχών, καθώς οι εταιρείες και οι καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος δανεισμού. Αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη και τα εταιρικά κέρδη, ενώ ενδεχομένως να καταστήσει τις αποδόσεις των ομολόγων πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις μετοχές.

Τα πρακτικά της Fed

Τέλος την Τετάρτη η Fed θα δώσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης υπό την προεδρία του Τζερόμ Πάουελ. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος του 3,5-3,75% σε μια απόφαση που χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη διαφωνία από το 1992.

Τέσσερις αξιωματούχοι ψήφισαν κατά της απόφασης, μεταξύ των οποίων τρεις που διαφώνησαν με τη διατύπωση της δήλωσης που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση, η οποία υπονοούσε ότι η κεντρική τράπεζα θα επανέλθει τελικά σε μειώσεις των επιτοκίων.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Μινεάπολις, Νιλ Κασκάρι, και η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν «υποστήριξαν τη διατήρηση του στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, αλλά δεν τάχθηκαν υπέρ της συμπερίληψης μιας τάσης χαλάρωσης στη δήλωση αυτή τη στιγμή», ανέφερε η επιτροπή.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν στοιχεία για τις εκτιμήσεις των μελών της Επιτροπής για την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό ώστε να εικάσουν τις επόμενες κινήσεις στη νομισματική πολιτική.