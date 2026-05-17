Τραμπ: Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν με ανάρτησή του στο Truth Social.

Η εκεχειρία συνεχίζει να κρέμεται σε μια κλωστή

«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και θα πρέπει να κινηθούν, ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος (σ.σ. τα κεφαλαία όπως στο πρωτότυπο).

Επικοινωνία Τραμπ και Νετανιάχου

Σύμφωνα με το ισραηλινό Kan, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία που κράτησε περισσότερο από μισή ώρα.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο της επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, ενώ ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν ελπίζει να «ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις» ΗΠΑ και Ιράν

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πραγματοποίησε συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, και συζήτησε εν συντομία τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Ο Γκαλιμπάφ επέκρινε τις «κυβερνήσεις της περιοχής που πίστευαν ότι η παρουσία της Αμερικής θα τους εξασφάλιζε ασφάλεια, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα έδειξαν ότι αυτή η παρουσία όχι μόνο δεν εξασφαλίζει ασφάλεια, αλλά δημιουργεί και ανασφάλεια», όπως ανέφερε το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο Νακβί δήλωσε ότι το Ιράν και το Πακιστάν «ήταν κοντά μεταξύ τους και πριν, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο κοντά».

Αναφέρθηκε στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ, λέγοντας ότι ο Γκαλιμπάφ «υπερασπίστηκε τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν στις διαπραγματεύσεις και ταυτόχρονα εργάστηκε για την επίλυση των προβλημάτων».

Εξέφρασε την ελπίδα ότι το Πακιστάν θα μπορέσει να «ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις».

Πηγή: in.gr