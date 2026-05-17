Euronext Athens: Σε ιστορικά υψηλά, κέρδη και μερίσματα των εισηγμένων

Οι εισηγμένες στο Euronext Athens παρουσίασαν για το 2025 καθαρά κέρδη στα 12,1 δισ. ευρώ – Στα 6,2 δισ. ευρώ τα μερίσματα

Xρηματιστήριο Αθηνών 17.05.2026, 19:00
Ρεπορτάζ Τάσος Μαντικίδης

Χρονιά-ορόσημο για τα μεγέθη των εισηγμένων επιχειρήσεων ήταν το 2025, καθώς σύμφωνα με την επεξεργασία των ισολογισμών από τη Euronext Athens, για τις εταιρείας της Κύριας Αγοράς, οι περισσότερες χρηματοοικονομικές επιδόσεις εκτοξεύθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 ετών όπου υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, καθώς το 2006 ήταν η χρονιά της εισαγωγής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – ΔΠΧΑ (IFRS).

Στο σύνολο των εταιρειών τόσο τα καθαρά κέρδη (12,1 δισ. ευρώ) όσο και τα μερίσματα (6,2 δισ. ευρώ) βρέθηκαν σε ιστορικά υψηλά ξεπερνώντας ακόμη και τις καλές εποχές πριν από την χρεοκοπία της χώρας και παρά το γεγονός ότι τότε οι εισηγμένες εταιρείες ήταν υπερδιπλάσιες. Το 84% των εισηγμένων, το υψηλότερο από ποτέ, παρουσίασαν κερδοφόρους ισολογισμούς, με το 70% εξ αυτών μάλιστα να σημειώνουν και αύξηση της κερδοφορίας τους.

Οι εκτιμήσεις

Παρά τις γεωπολιτικές, ενεργειακές, οικονομικές προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας μάλιστα, οι πρώτες εκτιμήσεις των διοικήσεων των εταιρειών και για την πορεία των μεγεθών των εισηγμένων για τη χρήση του 2026 είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, με τους αναλυτές να αναμένουν μικρές μονοψήφιες αυξήσεις στο σύνολο της αγοράς και για τη χρήση του 2026.

Με βάση τα στοιχεία της Euronext Athens, οι εταιρείες της Κύριας Αγοράς σημείωσαν την καλύτερη επίδοση της 20ετίας των ΔΛΠ, τόσο σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (15,52 δισ. ευρώ) όσο και προ φόρων (14,81 δισ. ευρώ) αλλά καθαρών μετά τους φόρους κερδών (11,75 δισ. ευρώ).

Παράλληλα οι 118 εισηγμένες της Κύριας Αγοράς (εκτός τραπεζών) σημείωσαν ρεκόρ στα ίδια κεφάλαια (51,72 δισ. ευρώ), το ενεργητικό (150 δισ. ευρώ), τα ταμειακά διαθέσιμα (19,33 δισ. ευρώ) και τις λειτουργικές ταμειακές ροές (11,71 δισ. ευρώ).

Να σημειωθεί πως οι συνολικές δανειακές τους υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 47,5 δισ. ευρώ, με τις εισηγμένες να προχωρούν σε κεφαλαιουχικές δαπάνες 9,75 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο του προσωπικού έφθασε τους 190.350 εργαζομένους – στα υψηλότερα επίπεδα από το 2010. Το 2025 μάλιστα αυξήθηκε ακόμη και το προσωπικό των τραπεζών σε 40.137 άτομα (από 38.768 άτομα το 2024).

Ρευστότητα

Οι συνολικές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους (μερίσματα, προμερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, μερίσματα παρελθουσών χρήσεων) ανήλθαν σε νέα ιστορικά υψηλά στην περιοχή των 6 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των προ κρίσης επιπέδων των 5,4 δισ. ευρώ το 2007, με τις εταιρείες όμως τότε που «σκέφτηκαν» τις τσέπες των μετόχων τους να είναι υπερδιπλάσιες (189 εισηγμένες σε σχέση με 90 το 2025).

Η μέση μερισματική απόδοση των μετοχών στο ΧΑ κινείται σήμερα στο 4%, την ώρα που οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου (αν εξαιρεθεί και ο πληθωρισμός) αφαιρούν ουσιαστικά εισόδημα από τους καταθέτες.

Υπενθυμίζεται πως τα μερίσματα είχαν καταρρεύσει μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και την ελληνική χρεοκοπία, καθώς το 2013 μόλις 38 εισηγμένες μοίρασαν μερίσματα συνολικού ύψους μόλις 600 εκατ. ευρώ, που είναι και το αρνητικό ρεκόρ της περιόδου.

Κατά τη 10ετία της κρίσης, εξάλλου, η ύπαρξη υπολογίσιμου ταμείου ήταν σημαντικότερη ακόμα και από την κερδοφορία της επιχείρησης, καθώς οι συνθήκες ρευστότητας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές.

Μετά το 2019, η χαμηλότερη φορολογία, η εξαίρεση από την εισφορά αλληλεγγύης, τα μηδενικά επιτόκια ταμιευτηρίου και η σημαντικά αυξημένη κερδοφορία πολλών επιχειρήσεων ενίσχυσαν τα κίνητρα των διοικήσεων των εισηγμένων για να μοιράσουν ρευστότητα στους μετόχους τους, με αποτέλεσμα και οι μερισματικές αποδόσεις να αποκτήσουν νόημα και να συγκινήσουν μέρος των επενδυτών που έλκονται από τα διανεμόμενα κέρδη.

Θετική δυναμική

Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και την άνοδο του ενεργειακού κόστους, η εγχώρια αγορά διατηρεί πάντως ακόμη τη θετική δυναμική της (momentum), λένε οι αναλυτές. Ενδεικτικό είναι π.χ. το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ, καθώς λίγο πριν ανοίξει το βιβλίο προσφορών με βάση και τα roadshows σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, όπως αναφέρεται στην αγορά, πιθανή θεωρείται η υπερκάλυψη της έκδοσης πάνω από δύο φορές.

Παράλληλα, όπως εκτιμούσε και η Morgan Stanley, με ανάπτυξη στην περιοχή του 2% η Ελλάδα, «τρέχει ακόμη μαραθώνιο», καθώς το ελληνικό story των υπεραποδόσεων δεν έχει τελειώσει, με το ελληνικό Χρηματιστήριο μάλιστα να βρίσκεται σε ένα ιδανικό σημείο/«sweet spot», ανάμεσα στις αναδυόμενες και στις ανεπτυγμένες αγορές.

Καθώς ο μεγαλύτερος πάροχος δεικτών, η MSCI, θα επανεντάξει τις ελληνικές μετοχές στην κατηγορία των ανεπτυγμένων στο τέλος του Μαΐου του 2027, ενώ οι υπόλοιποι τρεις βασικοί index providers (FTSE Russell, S&Ρ Dow Jones Indices και STOXX) από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στην εγχώρια αγορά για μία περίοδο θα συνυπάρχουν κεφάλαια τόσο αναδυομένων όσο και ανεπτυγμένων αγορών.

Παθητικές εισροές

Από την αναβάθμιση της MSCI, αναμένει καθαρές παθητικές εισροές $471 εκατ., ενώ η μεγαλύτερη δεξαμενή κεφαλαίων θα στηρίξει μια πιο διαφοροποιημένη και σταθερή μακροπρόθεσμη ζήτηση για τις ελληνικές μετοχές, συμπιέζοντας και τα ασφάλιστρα κινδύνου.

Σήμερα το κόστος ιδίων κεφαλαίων στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 11,2%, έναντι 6,8% του μέσου όρου στην Ευρώπη, ενώ μία σύγκλιση προς τον ιστορικό μέσο όρο θα συνεπαγόταν περιθώριο ανόδου 27% της ελληνικής αγοράς, με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς.

Να σημειωθεί πως στον βασικό δείκτη MSCI Greece Standard εντάσσεται πλέον η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά την τελευταία αναδιάρθρωση των δεικτών της MSCI, με αποτέλεσμα η σύνθεση του δείκτη να αποτελείται πλέον από εννέα μετοχές: Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Piraeus, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Allwyn, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η τελευταία διαγράφεται από τον δείκτη MSCI Small Cap, όπως και η Cenergy, ενώ εντάσσεται η CrediaBank. Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 29 Μαΐου θα λάβει χώρα και το σχετικό rebalancing.

