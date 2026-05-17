Social Media: YouTube, Snapchat και TikTok σε αγωγές για «εθισμό» μαθητών

Οι εταιρείες social media προχωρούν σε συμβιβασμούς στις αγωγές των σχολικών περιφερειών στις ΗΠΑ, όπου κατηγορούνται για κρίση ψυχικής υγείας στους νέους

World 17.05.2026, 23:34
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Μεγάλωσαν με ατελείωτα scrolls στα social media, ειδοποιήσεις και αλγόριθμους.

Και τώρα, η ίδια ψηφιακή πραγματικότητα που καθόρισε την καθημερινότητα των εφήβων, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις πιο εκτεταμένες νομικές αντιπαραθέσεις των τελευταίων ετών, με τις σχολικές περιφέρειες στις ΗΠΑ να υποστηρίζουν ότι το κόστος αυτής της «συνδεδεμένης ζωής» δεν έμεινε ποτέ μόνο στις οθόνες.

Στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, μια σειρά από υποθέσεις που αγγίζουν χιλιάδες αγωγές αρχίζει να διαμορφώνει το περίγραμμα μιας πιθανής αναμέτρησης-ορόσημο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media. Πλατφόρμες όπως το YouTube, το Snapchat και το TikTok προχώρησαν ήδη στους πρώτους συμβιβασμούς σε αγωγές σχολικών περιφερειών που τις κατηγορούν ότι συνέβαλαν στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας των μαθητών και στη δημιουργία ενός αυξανόμενου βάρους για τα δημόσια σχολεία, αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters.

Οι όροι των συμφωνιών δεν αποκαλύφθηκαν, όμως το μήνυμα είναι σαφές: η πίεση αυξάνεται και το νομικό τοπίο αρχίζει να μετατοπίζεται.

Οι συμβιβασμοί των social media σε μια ιστορική δικαστική διαμάχη

Ειδικότερα, οι εταιρείες Alphabet Inc. (μέσω του YouTube), Snap Inc. και ByteDance Ltd. κατέληξαν σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς σε μία από τις πρώτες υποθέσεις που έφτασαν στο δικαστήριο σχετικά με τις κατηγορίες ότι τα social media συμβάλλουν στην κρίση ψυχικής υγείας που βιώνουν οι έφηβοι.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Παρασκευή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια, οι συμφωνίες αφορούν την αγωγή σχολικής περιφέρειας στο Κεντάκι, η οποία είχε κατηγορήσει τις πλατφόρμες ότι δημιούργησαν ή ενίσχυσαν εθιστικές συμπεριφορές στους μαθητές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι οικονομικοί όροι των συμβιβασμών δεν αποκαλύφθηκαν.

Η υπόθεση του Breathitt County και το δικαστικό προηγούμενο

Η σχολική περιφέρεια Breathitt County στην αγροτική ανατολική περιοχή του Κεντάκι είχε στραφεί κατά των τεχνολογικών κολοσσών ζητώντας αποζημίωση άνω των 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα χρήματα προορίζονταν για την κάλυψη του κόστους αντιμετώπισης ψυχικών προβλημάτων των μαθητών, αλλά και για τη δημιουργία ενός 15ετούς προγράμματος ψυχικής υγείας.

Η υπόθεση θεωρείται «δοκιμαστική» για περισσότερες από 1.200 αντίστοιχες αγωγές σχολικών περιφερειών στις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του YouTube ανέφερε: «Η υπόθεση επιλύθηκε φιλικά και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ανάπτυξη προϊόντων κατάλληλων για την ηλικία των χρηστών και εργαλείων γονικού ελέγχου που τηρούν αυτή τη δέσμευση».

Η Snap Inc. δήλωσε επίσης ότι η υπόθεση «έκλεισε με φιλικό τρόπο», ενώ η ByteDance Ltd. δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο.

Η ευρύτερη δικαστική εικόνα στις ΗΠΑ

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου κύματος αγωγών. Πάνω από 3.300 υποθέσεις εκκρεμούν στην πολιτειακή δικαιοσύνη της Καλιφόρνιας, ενώ άλλες 2.400 έχουν συγκεντρωθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Σε μια πρόσφατη εξέλιξη-ορόσημο, ένορκοι στο Λος Άντζελες έκριναν στις 25 Μαρτίου ότι η Meta Platforms Inc. και η Google LLC ενήργησαν αμελώς στον σχεδιασμό των πλατφορμών τους, οι οποίες κρίθηκαν επιβλαβείς για τους νέους χρήστες. Η απόφαση οδήγησε σε αποζημίωση 6 εκατομμυρίων δολαρίων σε 20χρονη ενάγουσα.

Οι κατηγορίες και η υπερασπιστική γραμμή των εταιρειών social media

Οι σχολικές περιφέρειες υποστηρίζουν ότι οι πλατφόρμες συνέβαλαν σε κρίση ψυχικής υγείας στους μαθητές και στη συνέχεια μετέφεραν το κοινωνικό και οικονομικό βάρος στα σχολεία.

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνουν εκτεταμένα μέτρα για την ασφάλεια των εφήβων και την ανάπτυξη εργαλείων προστασίας.

Τι σημαίνει η υπόθεση για το μέλλον

Η υπόθεση Breathitt θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι «δοκιμαστικές δίκες» χρησιμοποιούνται συχνά στις ΗΠΑ για να εκτιμηθεί η πιθανή αξία χιλιάδων παρόμοιων αγωγών και να καθοδηγηθούν μελλοντικοί συμβιβασμοί.

Όπως σημειώνει το Reuters, οι δικαστές και οι δικηγόροι χρησιμοποιούν τέτοιες υποθέσεις ως δείκτη για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η μαζική δικαστική διαμάχη ανάμεσα στα σχολεία και στις τεχνολογικές εταιρείες.

