BlackRock: Με 5 έως 10 δισ. δολάρια στην IPO της SpaceX

Tεχνητή νοημοσύνη 17.05.2026, 11:08
Η BlackRock έχει συζητήσει την επένδυση 5 έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX τον επόμενο μήνα, ανέφερε το ειδησεογραφικό μέσο The Information το Σάββατο, επικαλούμενο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η SpaceX στοχεύει σε άντληση κεφαλαίων περίπου 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση περίπου 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που ενδεχομένως θα την καταστήσει τη μεγαλύτερη εισαγωγή μετοχών στην ιστορία.

Οπως αναφέρει το Reuters, η BlackRock αρνήθηκε να σχολιάσει. Η SpaceX δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η δύναμη πυρός της BlackRock

Η BlackRock θα επενδύσει στη SpaceX από τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαιά της ύψους 536 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε το δημοσίευμα.

Το τελικό ποσό που θα προσφέρει τελικά ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων για επένδυση ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η SpaceX θα τιμολογήσει την IPO της και άλλους παράγοντες που θα οδηγήσουν στη συμφωνία, σύμφωνα με το Information.

Η δημόσια προσφορά της SpaceX συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον και σχεδόν μονοπωλεί το ενδιαφέρον των επενδυτών αρκετούς μήνες πριν την παρουσίαση στις αρχές Ιουνίου.

Η εταιρεία με επικεφαλής τον Ιλον Μασκ σχεδιάζει να ξεκινήσει την περιοδεία της την εβδομάδα της 8ης Ιουνίου, όταν στελέχη και τραπεζίτες θα παρουσιάσουν την αρχική δημόσια προσφορά στους επενδυτές. Περίπου 125 οικονομικοί αναλυτές από τις 21 τράπεζες που συμμετέχουν στη συμφωνία έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν με την εταιρεία την προηγούμενη ημέρα.

Στις 11 Ιουνίου, η SpaceX σχεδιάζει να φιλοξενήσει 1.500 ιδιώτες επενδυτές σε αυτό που οι ίδιες πηγές περιέγραψαν ως μια σημαντική εκδήλωση επενδυτών, αναφέρει το Reuters. Εκτός από τις ΗΠΑ, οι απλοί ιδιώτες επενδυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Κορέα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην προσφορά, πρόσθεσαν οι πηγές.

Ο αναφερόμενος στόχος χρηματοδότησης είναι διπλάσιος σε σχέση με τις πληροφορίες που υπήρχαν προηγουμένως και θα καταστήσει την εισαγωγή των χρεογράφων της εταιρείας πυραύλων και δορυφόρων του Ιλον Μασκ στο χρηματιστήριο,  τη μεγαλύτερη στην ιστορία σε όρους μεγέθους της συμφωνίας, μετά την IPO της σαουδαραβικής Aramco στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.

