Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε στους αποφοίτους του CMU

Tεχνητή νοημοσύνη 17.05.2026, 13:38
Σχολιάστε
Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά
Επιμέλεια Αλέξανδρος Σιουτζούκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πρόσκληση στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon να αδράξουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται απηύθυνε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζενσεν Χουάνγκ.

«Η καριέρα σας ξεκινά με την έναρξη της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, είπε για να προσθέσει χαρακτηριστικά : «Δεν μπορώ να φανταστώ πιο συναρπαστική στιγμή για να ξεκινήσετε το έργο της ζωής σας».

«Μπαίνετε στον κόσμο σε μια εξαιρετική στιγμή», είπε ο ιδρυτής της NVIDIA  στους αποφοίτους κατά την ομιλία του στην 128η τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου. «Μια νέα βιομηχανία γεννιέται. Μια νέα εποχή επιστήμης και ανακαλύψεων ξεκινά».

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε ο Χουάνγκ απευθυνόμενος στους χιλιάδες συγκεντρωμένους στον κεντρικό πανεπιστημιακό χώρο στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβανίας. «Όλοι στεκόμαστε στην ίδια γραμμή εκκίνησης. Αυτή είναι η στιγμή σας να συμβάλετε στο να διαμορφώσετε το μέλλον».

O ιδρυτής της NVIDIA στην 128η τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Χουάνγκ έκανε έναν παραλληλισμό αναφερόμενος στην έναρξη της δικής του καριέρας στην αρχή της επανάστασης των PC και της έναρξης της καριέρας των αποφοίτων στην αρχή της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι κάθε σημαντική αλλαγή στην πλατφόρμα υπολογιστών — PC, Διαδίκτυο, κινητά και cloud — οδήγησε σε αυτή την κοινή στιγμή.

«Αλλά αυτό που πρόκειται να συμβεί τώρα είναι μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο στο παρελθόν», είπε. «Επειδή η νοημοσύνη αποτελεί θεμέλιο κάθε κλάδου, κάθε κλάδος θα αλλάξει.»

Ως αποτέλεσμα, καμία τάξη αποφοίτων δεν είναι καλύτερα προετοιμασμένη από την παρούσα για να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα.

«Για πρώτη φορά, η δύναμη της πληροφορικής και της νοημοσύνης μπορεί πραγματικά να φτάσει σε όλους και να γεφυρώσει το τεχνολογικό χάσμα», είπε ο CEO της Nvidia. «Τώρα είναι η στιγμή σας να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας — και η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανική.»

Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει ευκαιρίες

Ο Χουάνγκ περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως την κινητήρια δύναμη της μεγαλύτερης ανάπτυξης τεχνολογικής υποδομής στην ιστορία της ανθρωπότητας και ως μια «ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά σε κάθε γενιά για την εκ νέου βιομηχανοποίηση της Αμερικής και την αποκατάσταση της ικανότητας της χώρας να χτίζει».

Το αμερικανικό όνειρο των ευκαιριών — και η υπόσχεση της ανανέωσης — στηρίζει την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και τις εκτεταμένες επιπτώσεις της στην αμερικανική βιομηχανία και κοινωνία.

Ο Χουάνγκ υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τη νοημοσύνη πιο ευρέως προσβάσιμη — επιβεβαιώνοντας την επιτακτική ανάγκη η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει σε όλους, όχι μόνο σε λίγους εκλεκτούς. Οι ευκαιρίες που προσφέρει εκτείνονται σε πολλούς κλάδους και επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, σιδηρουργών, τεχνικών και κάθε είδους κατασκευαστών.

«Αυτή είναι η στιγμή σας», είπε ο ιδρυτής της Nvidia. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί απλώς μια νέα βιομηχανία υπολογιστών. Δημιουργεί μια νέα βιομηχανική εποχή».

Μια νέα εποχή

Οι μαζικές βιομηχανικές και οικονομικές αλλαγές φέρνουν πάντα μαζί τους αβεβαιότητα, και η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί εξαίρεση.

«Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση στην ιστορία δημιούργησε φόβο παράλληλα με ευκαιρίες», είπε ο Χουανγκ. «Όταν η κοινωνία αξιοποιεί την τεχνολογία με ανοιχτό πνεύμα, υπευθυνότητα και αισιοδοξία, διευρύνουμε το ανθρώπινο δυναμικό πολύ περισσότερο από ό,τι το περιορίζουμε.»

Ακόμα, εξήγησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί τις εργασίες, αλλά αναβαθμίζει τους εργαζόμενους. Η εργασία και ο σκοπός μιας δουλειάς δεν είναι το ίδιο. Οι ακτινολόγοι, για παράδειγμα, δεν διαβάζουν απλώς τις ακτινογραφίες — φροντίζουν τους ασθενείς.

Η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί την ανάγνωση των ακτινογραφιών (την εργασία), αλλά αναβαθμίζει τον ακτινολόγο: τον σκοπό. Ο δρόμος προς τα εμπρός για αυτή τη γενιά, και μάλιστα για όλους, είναι να ασχοληθούμε βαθιά με την τεχνητή νοημοσύνη, είπε.

Οι κίνδυνοι

Ο Χουάνγκ τόνισε ότι μια τόσο τεράστια προσπάθεια απαιτεί μια «ρεαλιστική» προσέγγιση, εάν θέλουμε να υλοποιήσουμε τη «μεγάλη υπόσχεση» της τεχνητής νοημοσύνης, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τους «πραγματικούς κινδύνους».

«Η ευθύνη της γενιάς μας δεν είναι μόνο να προωθήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να την προωθήσουμε με σύνεση», είπε, αγγίζοντας την καρδιά του ακροατηρίου της τελετής αποφοίτησης, το οποίο επευφημούσε και χειροκροτούσε την επόμενη παρατήρησή του ότι «οι επιστήμονες και οι μηχανικοί έχουν τη βαθιά ευθύνη να προωθήσουν από κοινού τις δυνατότητες και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης».

Ακόμα, ο διευθυνων συμβουλος της εταιρείας που έχει κεφαλαιοποίηση 5,4 τρισ. δολαρίων εστειλε και ένα μήνυμα στους πολιτικούς.

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν την ευθύνη να δημιουργήσουν προσεκτικά σχεδιασμένα προστατευτικά μέτρα που θα προστατεύουν την κοινωνία, επιτρέποντας παράλληλα την καινοτομία, την ανακάλυψη και την πρόοδο», είπε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Καμπανάκι στα ομόλογα, αρχίζει η ΑΜΚ της ΔΕΗ, ο «καθρέπτης» των ΔΑΑ και Aegean, αναμονή για Bylot και Evoke, το άλμα της Vodafone, ο αποχαιρετισμός της Λαγκάρντ
Inside Stories

Καμπανάκι στα ομόλογα, αρχίζει η ΑΜΚ της ΔΕΗ, ο «καθρέπτης» των ΔΑΑ και Aegean, αναμονή για Bylot και Evoke, το άλμα της Vodafone, ο αποχαιρετισμός της Λαγκάρντ
Τράπεζες: Πόσο αντέχουν την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τράπεζες

Πόσο αντέχουν οι τράπεζες την κρίση στη Μέση Ανατολή
Ομόλογα: Οι αποδόσεις σε έντοκα, κρατικούς και εταιρικούς τίτλους
Ομόλογα

Πού βρίσκουν (τώρα) καταφύγιο οι αποταμιευτές
Όμιλος Φωτιάδη: Πράσινο φως για τη τουριστικό χωριό 6.200 κλινών στο Ρέθυμνο
Business

Τουριστικό χωριό 6.200 κλινών στο Ρέθυμνο – «Πράσινο» στο όμιλο Φωτιάδη 
Λιανεμπόριο: Θέλει να «τρέξει» με το τουριστικό κύμα – Θα μπορέσει;
Business

Θα ακολουθήσει το λιανεμπόριο το τουριστικό κύμα;
Σούπερ μάρκετ: Μειώθηκαν οι προσφορές, αυξάνονται οι τιμές στην ιδιωτική ετικέτα
Business

Το παιχνίδι με τις προσφορές και το «παράδοξο» των ανατιμήσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τι σηματοδοτεί η ένταξή της στον MSCI
Business

Τι σηματοδοτεί η ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον MSCI

Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένονται εισροές κεφαλαίων τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ από την ένταξη της στον δείκτη MSCI Standard Greece

Χρήστος Κολώνας
Ferragamo: Οι χαμένες προσδοκίες, η πτώση της μετοχής και το δύσκολο στοίχημα της πολυτέλειας
Business

H Ferragamo σε ελεύθερη πτώση – Τι ανησυχεί τώρα τις αγορές

Με πτώση 15% στη μετοχή και απογοητευτικές επιδόσεις στις βασικές αγορές, η Salvatore Ferragamo βλέπει το σχέδιο ανάκαμψης να δοκιμάζεται

Νατάσα Σινιώρη
Ιχθυοκαλλιέργειες: Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού
Business

Η νέα σελίδα της Avramar και το «αγκάθι» του χωροταξικού

Σε νέα φάση περνάνε οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα με την είσοδο της Cooke στην Avramar - Τι συμβαίνει με το χωροταξικό

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fed: Πόσο επικοινωνιακή πρέπει να είναι;
World

Είναι πρόβλημα αν η Fed μιλάει πολύ;

Ο νέος πρόεδρος της Κέβιν Γουόρς εκτιμά ότι Fed μιλάει υπερβολικά για την οικονομία

Τζούλη Καλημέρη
Τουρισμός: Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη
Τουρισμός

Γιατί η Αθήνα δεν είναι Βαρκελώνη [γραφήματα]

Αν και ο τουρισμός στην Αθήνα καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, η πρωτεύουσα απέχει σημαντικά από τον τουριστικό χαρακτήρα της Βαρκελώνης

Λάμπρος Καραγεώργος
Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Η AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε στους αποφοίτους του CMU

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μασούτης – Κρητικός: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν μετά το deal των 2,2 δισ. ευρώ
Business

Το μεγάλο στοίχημα του Μασούτη μετά την Κρητικός

Η είσοδος στην Αττική, ο νέος ρόλος Μασούτη στην ΕΣΕ, οι πιέσεις προς τους προμηθευτές και το δύσκολο project ενσωμάτωσης της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που θα κρίνει την επόμενη ημέρα

Δημήτρης Χαροντάκης
Αθλητικά: Συρρικνώνεται συνεχώς η αγορά – Τι συμβαίνει το 2026
World

Η συρρίκνωση στα αθλητικά συνεχίζεται - Τι συμβαίνει το 2026

Nike, την Adidas - των οποίων τα έσοδα το 2025 σημείωσαν ρεκόρ - και τη New Balance, οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το 74%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Η AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε στους αποφοίτους του CMU

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Κυβερνοασφάλεια: Ο πόλεμος επιχειρήσεων και χάκερ περνά σε νέα εποχή με την τεχνητή νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη πολεμάει... τον εαυτό της

Η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει την κυβερνοασφάλεια σε ένα αδιάκοπο πεδίο μάχης, όπου οι χάκερ αποκτούν υπερόπλα και οι επιχειρήσεις τρέχουν να προλάβουν

Νατάσα Σινιώρη
Big Tech: Στροφή σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι Big Tech στρέφονται σε ξένα νομίσματα για να χρηματοδοτήσουν την AI

Alphabet, Amazon και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί αντλούν δανεισμό εκτός Wall Street, καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτοξεύονται

Microsoft: Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη την εργασία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η εργασία αλλάζει με την AI, οι οργανισμοί δυσκολεύονται να ακολουθήσουν

Νέα έρευνα της Microsoft δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από τις επιχειρήσεις

Δημήτρης Παπαστεργίου: Ψηφιακό κράτος για όλους έως το 2030
Tεχνητή νοημοσύνη

Παπαστεργίου: Στο επίκεντρο η ψηφιακή Ελλάδα του 2030

Για την ψηφιακή πολιτική, την AI και τις νέες υπηρεσίες του Δημοσίου που διαμορφώνουν το κράτος του 2030, μίλησε ο ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδώνας τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδώνας AI

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Τεχνητή νοημοσύνη: Μήπως ήδη έχει αρχίσει να στερεί θέσεις εργασίας από αποφοίτους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Μήπως στερεί ήδη η ΑΙ θέσεις εργασίας από αποφοίτους;

Όσοι μαθαίνουν προγραμματισμό ίσως έχουν κάνει την λάθος επιλογή

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Καμπανάκι στα ομόλογα, αρχίζει η ΑΜΚ της ΔΕΗ, ο «καθρέπτης» των ΔΑΑ και Aegean, αναμονή για Bylot και Evoke, το άλμα της Vodafone, ο αποχαιρετισμός της Λαγκάρντ
Inside Stories

Καμπανάκι στα ομόλογα, αρχίζει η ΑΜΚ της ΔΕΗ, ο «καθρέπτης» των ΔΑΑ και Aegean, αναμονή για Bylot και Evoke, το άλμα της Vodafone, ο αποχαιρετισμός της Λαγκάρντ

Κλυδωνισμοί…

Τράπεζες: Πόσο αντέχουν την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τράπεζες

Πόσο αντέχουν οι τράπεζες την κρίση στη Μέση Ανατολή

Τα πέντε «μαξιλάρια» που απέκτησαν οι τράπεζες και βρίσκονται θωρακισμένες απέναντι στην κρίση

Αγης Μάρκου
Ομόλογα: Οι αποδόσεις σε έντοκα, κρατικούς και εταιρικούς τίτλους
Ομόλογα

Πού βρίσκουν (τώρα) καταφύγιο οι αποταμιευτές

Από τα έντοκα στα εταιρικά ομόλογα - Πώς οι διαδοχικές κρίσεις επανέφεραν τους τίτλους σταθερής απόδοσης στο προσκήνιο

Αθανασία Ακρίβου
Όμιλος Φωτιάδη: Πράσινο φως για τη τουριστικό χωριό 6.200 κλινών στο Ρέθυμνο
Business

Τουριστικό χωριό 6.200 κλινών στο Ρέθυμνο – «Πράσινο» στο όμιλο Φωτιάδη 

Ο κυπριακός Όμιλος Φωτιάδη έλαβε έγκριση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το υπουργείο Πολιτισμού – Αυστηροί όροι προστασίας των τοπικών μνημείων 

Λάμπρος Καραγεώργος
Λιανεμπόριο: Θέλει να «τρέξει» με το τουριστικό κύμα – Θα μπορέσει;
Business

Θα ακολουθήσει το λιανεμπόριο το τουριστικό κύμα;

Το λιανεμπόριο βρίσκεται ήδη μπροστά στην κρίση στη Μέση Ανατολή, τον πληθωρισμό και την κινεζική επέλαση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σούπερ μάρκετ: Μειώθηκαν οι προσφορές, αυξάνονται οι τιμές στην ιδιωτική ετικέτα
Business

Το παιχνίδι με τις προσφορές και το «παράδοξο» των ανατιμήσεων

Πώς ο νέος κώδικας δεοντολογίας στα σούπερ μάρκετ έκοψε τα budget των προμηθευτών κατά 50% - Η άνοδος των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά

Δημήτρης Χαροντάκης
ΔΕΗ: Ξεκινά η ΑΜΚ «μαμούθ» των 4,5 δισ. ευρώ – Πρωτοφανής υπερκάλυψη από θεσμικούς
Business

Αρχίζει η ΑΜΚ της ΔΕΗ, με ισχυρή υπερκάλυψη και στόχο έως και 4,5 δισ. 

Ανοίγει το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ με τις ενδείξεις να σπάνε το φράγμα των 10 δισ. – Πάνω από τα 18,5 ευρώ η τιμή στόχος – Η συμμετοχή του Δημοσίου και το project του data center στη Δυτική Μακεδονία

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Fed: Πόσο επικοινωνιακή πρέπει να είναι;
World

Είναι πρόβλημα αν η Fed μιλάει πολύ;

Ο νέος πρόεδρος της Κέβιν Γουόρς εκτιμά ότι Fed μιλάει υπερβολικά για την οικονομία

Τζούλη Καλημέρη
Πλουμιστές υπερβολές του ΔΝΤ…
Opinion

Πλουμιστές υπερβολές του ΔΝΤ…

… και της Τράπεζας της Ελλάδος με προβλέψεις για «σταθερή δυναμική ανάπτυξη» και το 2026

Δημήτρης Στεργίου
Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027 στην Ελλάδα
Economy

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Καμπανάκι Moody’s: Τα 4 σενάρια για τις εκλογές του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή ασπίδα για την Ελλάδα τα ηλεκτρικά δίκτυα
Experts

Ηλεκτρικά δίκτυα

Η σημασία της αναγνώρισης των ηλεκτρικών δικτύων ως στρατηγικές επενδύσεις

Μάνος Μανουσάκης
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Στο μικροσκόπιο καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσία
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο μικροσκόπιο καταθέσεις και ακίνητα - Έφτασε το... PARE

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα PARE για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία - Το σχέδιο της ΑΑΔΕ

Ανδρομάχη Παύλου
Creta Farms: Δυναμική εκκίνηση στο α’ τρίμηνο του 2026 – Ο αντίκτυπος της ενεργειακής κρίσης
Τρόφιμα – ποτά

Το rebound της Creta Farms συνεχίζεται - Το «αγκάθι» του πολέμου

Ανοδικά κινήθηκε η Creta Farms το 'α 3μηνο του 2026 - Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν ανακόπτει τις επενδύσεις, αλλά θα φέρει ανατιμήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο – Τα ερωτήματα

Κώστας Ντελέζος
Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά
Επικαιρότητα

Διπλωματική «απόψυξη» με φόντο τη φθορά

Μετά το πάγωμα των επαφών Ουάσινγκτον – Μόσχας, οι Βρυξέλλες αναζητούν αυτόνομους διαύλους επικοινωνίας

Γιώργος Μαζιάς
Πλαστικό: Ιστορικά υψηλές τιμές πιέζουν τις επιχειρήσεις
World

Οι υψηλές τιμές του πλαστικού πιέζουν τις επιχειρήσεις

Υπολογιζεται ότι κάθε αύξηση 10 δολαρίων στο πετρέλαιο προσθέτει περίπου πέντε σεντς ανά λίβρα στο πολυαιθυλένιο, το βασικό πλαστικό για τις συσκευασίες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies