Τζένσεν Χουάνγκ: Η επανάσταση της AI είναι η καλύτερη αφετηρία για τη νέα γενιά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πρόσκληση στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon να αδράξουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται απηύθυνε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζενσεν Χουάνγκ.

«Η καριέρα σας ξεκινά με την έναρξη της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, είπε για να προσθέσει χαρακτηριστικά : «Δεν μπορώ να φανταστώ πιο συναρπαστική στιγμή για να ξεκινήσετε το έργο της ζωής σας».

«Μπαίνετε στον κόσμο σε μια εξαιρετική στιγμή», είπε ο ιδρυτής της NVIDIA στους αποφοίτους κατά την ομιλία του στην 128η τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου. «Μια νέα βιομηχανία γεννιέται. Μια νέα εποχή επιστήμης και ανακαλύψεων ξεκινά».

«Καμία γενιά δεν έχει μπει στον κόσμο με πιο ισχυρά εργαλεία ή μεγαλύτερες ευκαιρίες από ότι εσείς», είπε ο Χουάνγκ απευθυνόμενος στους χιλιάδες συγκεντρωμένους στον κεντρικό πανεπιστημιακό χώρο στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβανίας. «Όλοι στεκόμαστε στην ίδια γραμμή εκκίνησης. Αυτή είναι η στιγμή σας να συμβάλετε στο να διαμορφώσετε το μέλλον».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Χουάνγκ έκανε έναν παραλληλισμό αναφερόμενος στην έναρξη της δικής του καριέρας στην αρχή της επανάστασης των PC και της έναρξης της καριέρας των αποφοίτων στην αρχή της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι κάθε σημαντική αλλαγή στην πλατφόρμα υπολογιστών — PC, Διαδίκτυο, κινητά και cloud — οδήγησε σε αυτή την κοινή στιγμή.

«Αλλά αυτό που πρόκειται να συμβεί τώρα είναι μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο στο παρελθόν», είπε. «Επειδή η νοημοσύνη αποτελεί θεμέλιο κάθε κλάδου, κάθε κλάδος θα αλλάξει.»

Ως αποτέλεσμα, καμία τάξη αποφοίτων δεν είναι καλύτερα προετοιμασμένη από την παρούσα για να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα.

«Για πρώτη φορά, η δύναμη της πληροφορικής και της νοημοσύνης μπορεί πραγματικά να φτάσει σε όλους και να γεφυρώσει το τεχνολογικό χάσμα», είπε ο CEO της Nvidia. «Τώρα είναι η στιγμή σας να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας — και η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανική.»

Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει ευκαιρίες

Ο Χουάνγκ περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως την κινητήρια δύναμη της μεγαλύτερης ανάπτυξης τεχνολογικής υποδομής στην ιστορία της ανθρωπότητας και ως μια «ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά σε κάθε γενιά για την εκ νέου βιομηχανοποίηση της Αμερικής και την αποκατάσταση της ικανότητας της χώρας να χτίζει».

Το αμερικανικό όνειρο των ευκαιριών — και η υπόσχεση της ανανέωσης — στηρίζει την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και τις εκτεταμένες επιπτώσεις της στην αμερικανική βιομηχανία και κοινωνία.

Ο Χουάνγκ υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τη νοημοσύνη πιο ευρέως προσβάσιμη — επιβεβαιώνοντας την επιτακτική ανάγκη η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει σε όλους, όχι μόνο σε λίγους εκλεκτούς. Οι ευκαιρίες που προσφέρει εκτείνονται σε πολλούς κλάδους και επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, σιδηρουργών, τεχνικών και κάθε είδους κατασκευαστών.

«Αυτή είναι η στιγμή σας», είπε ο ιδρυτής της Nvidia. «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί απλώς μια νέα βιομηχανία υπολογιστών. Δημιουργεί μια νέα βιομηχανική εποχή».

Μια νέα εποχή

Οι μαζικές βιομηχανικές και οικονομικές αλλαγές φέρνουν πάντα μαζί τους αβεβαιότητα, και η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί εξαίρεση.

«Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση στην ιστορία δημιούργησε φόβο παράλληλα με ευκαιρίες», είπε ο Χουανγκ. «Όταν η κοινωνία αξιοποιεί την τεχνολογία με ανοιχτό πνεύμα, υπευθυνότητα και αισιοδοξία, διευρύνουμε το ανθρώπινο δυναμικό πολύ περισσότερο από ό,τι το περιορίζουμε.»

Ακόμα, εξήγησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί τις εργασίες, αλλά αναβαθμίζει τους εργαζόμενους. Η εργασία και ο σκοπός μιας δουλειάς δεν είναι το ίδιο. Οι ακτινολόγοι, για παράδειγμα, δεν διαβάζουν απλώς τις ακτινογραφίες — φροντίζουν τους ασθενείς.

Η τεχνητή νοημοσύνη αυτοματοποιεί την ανάγνωση των ακτινογραφιών (την εργασία), αλλά αναβαθμίζει τον ακτινολόγο: τον σκοπό. Ο δρόμος προς τα εμπρός για αυτή τη γενιά, και μάλιστα για όλους, είναι να ασχοληθούμε βαθιά με την τεχνητή νοημοσύνη, είπε.

Οι κίνδυνοι

Ο Χουάνγκ τόνισε ότι μια τόσο τεράστια προσπάθεια απαιτεί μια «ρεαλιστική» προσέγγιση, εάν θέλουμε να υλοποιήσουμε τη «μεγάλη υπόσχεση» της τεχνητής νοημοσύνης, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τους «πραγματικούς κινδύνους».

«Η ευθύνη της γενιάς μας δεν είναι μόνο να προωθήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να την προωθήσουμε με σύνεση», είπε, αγγίζοντας την καρδιά του ακροατηρίου της τελετής αποφοίτησης, το οποίο επευφημούσε και χειροκροτούσε την επόμενη παρατήρησή του ότι «οι επιστήμονες και οι μηχανικοί έχουν τη βαθιά ευθύνη να προωθήσουν από κοινού τις δυνατότητες και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης».

Ακόμα, ο διευθυνων συμβουλος της εταιρείας που έχει κεφαλαιοποίηση 5,4 τρισ. δολαρίων εστειλε και ένα μήνυμα στους πολιτικούς.

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν την ευθύνη να δημιουργήσουν προσεκτικά σχεδιασμένα προστατευτικά μέτρα που θα προστατεύουν την κοινωνία, επιτρέποντας παράλληλα την καινοτομία, την ανακάλυψη και την πρόοδο», είπε.