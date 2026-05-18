Ασιατικά χρηματιστήρια: Πιέσεις στις αγορές λόγω της νέας έντασης στη Μέση Ανατολή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, μετά την αναζωπύρωση των γεωπολιτικών εντάσεων που έφεραν οι νέες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πιθανές διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ ανέφερε ότι «ο χρόνος μετρά αντίστροφα» για το Ιράν και προειδοποίησε ότι «δεν θα απομείνει τίποτα» εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, προσθέτοντας πως «ο χρόνος είναι κρίσιμης σημασίας». Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποιες ενέργειες ζητά από την Τεχεράνη ούτε ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 1%, με το διεθνές συμβόλαιο Brent παράδοσης Ιουλίου να ενισχύεται κατά 1,99%, στα 111,43 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI παράδοσης Ιουνίου σημειώνει άνοδο 2,44%, φτάνοντας στα 107,99 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι ανησυχίες των επενδυτών εστιάζονται στο ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμού της προσφοράς πετρελαίου, καθώς η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει αυξημένη, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε στις αρχές Απριλίου.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 1,45%, στις 8.505,30 μονάδες.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,97%, κλείνοντας στις 60.815,95 μονάδες, ενώ ο δείκτης Topix κατέγραψε επίσης πτώση 0,97%, στις 3.826,51 μονάδες.

Αντίθετα, στη Νότια Κορέα ο Kospi ενισχύθηκε κατά 0,31%, στις 7.516,04 μονάδες, ανακάμπτοντας από τις αρχικές απώλειες της συνεδρίασης. Ωστόσο, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 1,66%, στις 1.111,09 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 1,41%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 κατέγραψε απώλειες 0,87%. Στην Ταϊβάν, ο δείκτης Taiex σημείωσε πτώση 0,68%, κλείνοντας στις 40.891,82 μονάδες.

Στο μεταξύ, οι αποδόσεις του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 9 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 2,793%, επεκτείνοντας το sell-off στην αγορά ομολόγων, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό ενισχύουν τις αποδόσεις διεθνώς.

Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένει υψηλή, παρά την προσωρινή εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, ενώ το Ιράν διατηρεί κλειστά τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, δεδομένου ότι από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.