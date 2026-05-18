Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με απώλειες οι αγορές, συνεχίζονται οι πιέσεις στα ομόλογα

Με απώλειες αρχίζουν τη νέα εβδομάδα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αποτυπώνουν τις ανησυχίες τους για τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και τις αγορές ενέργειας.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,76% στις 602 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,12% στις 10.182 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,54% στις 23.821 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 1,05% στις 7.867 μονάδες.

Ο ενεργειακός κλάδος αποτελεί και σήμερα εξαίρεση στην πτωτική εικόνα των αγορών, καταγράφοντας άνοδο 0,7% στις αρχικές συναλλαγές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινούνται υψηλότερα. Κέρδη 0,3% σημειώνουν και οι μετοχές των εταιρειών media, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί κλάδοι βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος.

Στο μεταξύ, οι ανησυχίες εντείνονται και στη σκιά της ανόδου στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και των τιμών του πετρελαίου, μετά από νέες επιθέσεις με drones στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρία drones.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, ενισχύονταν κατά 1,4%, φτάνοντας στα 110,75 δολάρια το βαρέλι.

Οι αγορές ομολόγων δέχονται επίσης πιέσεις, καθώς ενισχύονται οι φόβοι ότι ένα νέο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζωπύρωση του πληθωρισμού, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν υψηλά επιτόκια ή ακόμη και να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις.

Στην Ευρώπη, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας κινούνται υψηλότερα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου άγγιξε υψηλό 15 μηνών, ενώ στην Ιαπωνία οι αποδόσεις διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 1996.