Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ράλι ανόδου την τελευταία ώρα

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,54% στις 610 μονάδες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 18.05.2026, 19:26
Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν τελικά οι ευρωπαϊκές αγορές, ανατρέποντας μάλιστα το αρνητικό πρόσημο που είχαν στις πρώτες συναλλαγές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και τις αγορές ενέργειας.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,54% στις 610 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 1,26% στις 10.323 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,49% στις 24.307 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,44% στις 7.987 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, οι μετοχές της Ryanair κέρδισαν 5%, μετά την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους ότι κατέγραψε καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 2,3 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο, σημειώνοντας αύξηση 40%.

Ο οικονομικός διευθυντής της Ryanair, Neil Sorahan, δήλωσε ότι η εταιρεία έχει αντισταθμίσει (hedge) το 80% των καυσίμων αεροπορίας για τη θερινή περίοδο και έχει προετοιμαστεί για ένα «σενάριο Αρμαγεδδώνα», εν μέσω συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για το κόστος του πετρελαίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να συμφώνησαν σε νέο κείμενο που εστάλη στο Ιράν, το οποίο προβλέπει προσωρινή άρση των κυρώσεων στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Όπως αναφέρεται, η άρση των κυρώσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω εξαίρεσης (waiver) του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC), όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Τεχεράνη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεωρεί ότι η πλήρης άρση των κυρώσεων θα πρέπει να αποτελέσει μέρος των δεσμεύσεων της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση του προέδρου Donald Trump φέρεται να προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση, έως ότου επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία.

Πέραν των παραπάνω όμως, οι αγορές ομολόγων δέχτηκαν και σήμερα πιέσεις, καθώς ενισχύονται οι φόβοι ότι ένα νέο ενεργειακό σοκ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζωπύρωση του πληθωρισμού, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν υψηλά επιτόκια ή ακόμη και να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις.

Στην Ευρώπη, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας κινούνται υψηλότερα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου άγγιξε υψηλό 15 μηνών, ενώ στην Ιαπωνία οι αποδόσεις διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 1996.

