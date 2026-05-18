Λαγκάρντ για sell off στα ομόλογα: Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου!

Τον κώδωνα του κινδύνου εκπέμπει η Κριστίν Λαγκάρντ για το νέο κύμα πιέσεων που προκαλεί στις αγορές το ξεπούλημα στα ομόλογα.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ερωτηθείσα σήμερα, προσερχόμενη στη σύνοδο αυτή, εάν ανησυχεί από το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων απάντησε σε δημοσιογράφους: «Πάντα ανησυχώ, αυτή είναι η δουλειά μου!».

Από την πλευρά της η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε σήμερα ότι το ξεπούλημα στις διεθνείς αγορές ομολόγων αντανακλά τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών πετρελαίου. Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα έκανε τις δηλώσεις αυτές προσερχόμενη σε σύνοδο των υπουργών Οικονομικών από τις χώρες της Ομάδας των 7 (G7) στο Παρίσι.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας θα τροφοδοτήσει νέο πληθωριστικό κύκλο, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η πίεση στις αγορές ομολόγων ήταν ιδιαίτερα έντονη. Οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων αυξήθηκαν σχεδόν παντού, με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν τα ομόλογα υπό τον φόβο ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει δυναμικά.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τριών ετών, ενώ στην Ιαπωνία οι αποδόσεις εκτινάχθηκαν σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τη δεκαετία του 1990. Το 10ετές ιαπωνικό ομόλογο έφθασε σε υψηλό από το 1996, ενώ το 30ετές κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο από την πρώτη κυκλοφορία του το 1999. Πιέσεις καταγράφηκαν επίσης στις αγορές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, σημειώνει το Bloomberg.

Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απώλειες σήμερα καθώς οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στον Κόλπο οδήγησαν ανοδικά τις τιμές πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων.