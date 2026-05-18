Wall Street: Πτώση Nasdaq για 2η ημέρα, εντείνεται η υποχώρηση στον τεχνολογικό κλάδο

Ο δείκτης Nasdaq στον οποίο συμμετέχουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε πτώση 1,2% στη Wall Street

Wall Street 18.05.2026, 23:10
Πτώση σημείωσαν στη Wall Street ο S&P 500 και ο Nasdaq επηρεασμένοι αρνητικά από τις απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των ομολόγων, αναμένοντας τις εξελίξεις στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο ευρύς δείκτης της αγοράς υποχώρησε οριακά κατά 0,07%, ενώ ο Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, υποχώρησε 0,51%. Ο Dow Jones έκλεισε ανοδικά κερδίζοντας 159 μονάδες, ή 0,32%.

Η Seagate οδήγησε σε πώληση στον τομέα των τσιπ μνήμης, αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης της JPMorgan ότι τα νέα εργοστάσια θα «χρειαστούν πολύ χρόνο». Η Seagate υποχώρησε κατά 7% και έσυρε μαζί της μία ακόμα εταιρεία τεχνολογίας, τη Micron Technology , η οποία σημείωσε πτώση 5%. Το σχόλιο αυτό ενέτεινε τις ανησυχίες ότι ο κλάδος των τσιπ μνήμης δεν διαθέτει την ικανότητα να καλύψει τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση. Παράλληλα με τη Seagate και τη Micron, οι μετοχές της Western Digital και της Sandisk υποχώρησαν κατά 5% η καθεμία. Πέραν αυτού, άλλες μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Nvidia και η Broadcom, έχασαν περίπου 1%.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν υψηλότερα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate αυξήθηκαν 3% και διαπραγματεύονταν πάνω από 109 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent αυξήθηκε επίσης 3% και διαπραγματευόταν γύρω στα 112 δολάρια το βαρέλι.

Αυτές οι κινήσεις έρχονται σε μια ευαίσθητη περίοδο για τις μετοχές. Ο S&P 500 και ο Nasdaq έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Dow ανέκτησε για λίγο το όριο των 50.000 μονάδων.

Ωστόσο, οι κύριοι δείκτες υπέστησαν πτώση την Παρασκευή, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε όλο τον κόσμο αυξήθηκαν. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού Δημοσίου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της σε περίπου ένα χρόνο. Τελευταία παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, παράλληλα με την απόδοση των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση των 30ετών κρατικών ομολόγων (Gilt) είχε ανέλθει σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, μαζί με τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ιαπωνικών ομολόγων.

Πλήγμα στις εταιρείες τεχνολογίας της Wall Street

Οι μετοχές τεχνολογίας, οι οποίες οδηγούσαν την αγορά σε ιστορικά υψηλά, δέχθηκαν πλήγμα από την απότομη άνοδο των αποδόσεων. Ο δείκτης Nasdaq-100 υποχώρησε κατά 1,5% την Παρασκευή, σημειώνοντας τη χειρότερη ημερήσια απόδοσή του από τις 27 Μαρτίου.

Οι εντάσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ παραμένουν υψηλές, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, καθώς η πορεία της σύγκρουσης παραμένει ασαφής. Την Κυριακή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να «κινήσει τα νήματα» αλλιώς «δεν θα μείνει τίποτα». Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, καθώς το Axios ανέφερε ότι το Ιράν έχει στείλει μια επικαιροποιημένη ειρηνευτική πρόταση, αλλά οι ΗΠΑ την θεωρούν ακόμα ανεπαρκή για τη σύναψη συμφωνίας.

Επιπλέον, τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα καθιστούν πολύ απίθανη την προοπτική μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον.

«Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα πληθωρισμού», δήλωσε ο Μπεν Φούλτον, διευθύνων σύμβουλος της WEBs Investments, στο CNBC, χαρακτηρίζοντας τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου ως «καθοριστικό» ζήτημα. «Θα είναι δύσκολο να αντισταθμιστεί αυτό».

Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές ενδέχεται να κινηθούν σε «στενό εύρος τιμών» από εδώ και στο εξής, χωρίς θετικές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, ειδικά όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε.

«Θα μπορούσα να δω τους επενδυτές να αρχίζουν να εξασφαλίζουν τα κέρδη τους αρκετά γρήγορα», πρόσθεσε ο Fulton.

