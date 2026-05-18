Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανάχωμα στις απώλειες ύψωσαν ΔΕΗ και Κύπρου

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και στο τέλος της συνεδρίασης περιόρισε το εύρος της πτώσης

Xρηματιστήριο Αθηνών 18.05.2026, 17:28
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και στο τέλος της συνεδρίασης περιόρισε το εύρος της πτώσης, καθώς η πλειονότητα των κινήσεων περιστράφηκε γύρω από την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, αλλά με πολλά χαρτοφυλάκια να παρακολουθούν και τις διεργασίες στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,47% στις 2.236,24 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.218,68 μονάδων (-1,25%) και 2.239,21 μονάδων (-0,34%). Ο τζίρος ανήλθε στα 236,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 35 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,7 εκατ. τεμάχια αξίας 16 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,42% στις 5.671,02 μονάδες, ενώ στο -0,81% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.947,24 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,72% στις 2.518,29 μονάδες.

Υψηλή ρευστότητα

Εμφανείς και σήμερα οι κινήσεις της αγοράς για εξασφάλιση ρευστότητας, με πολλά χαρτοφυλάκια να αναζητούν τους τίτλους εκείνους που έχουν αποδώσει προκειμένου να κατοχυρώσουν τα κέρδη. Ένα δύσκολο μίγμα, την ώρα μάλιστα που οι πιέσεις από την αβεβαιότητα της Μέσης Ανατολής παραμένουν, ενώ η αγορά ομολόγων εκπέμπει ανησυχητικά σήματα.

Όπως σχολιάζει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη δανεισμού σαν οικονομία, οπότε βραχυπρόθεσμα μπορεί να είναι και ωφελημένη στη σχέση χρέους προς ΑΕΠ, αρκεί να μην δούμε σημαντικές αυξήσεις επιτοκίων και παράλληλα μείωση της ανάπτυξης. Άρα, η διάρκεια της κρίσης έχει μεγάλη σημασία για τις οικονομίες, εκτιμά ο ίδιος.

Παρόλα αυτά, η ελληνική αγορά βρίσκεται σε ρυθμούς αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ, με το βιβλίο προσφορών να «γεμίζει» με μεγάλες εντολές από τα πρώτα λεπτά. Η ΑΜΚ θεωρείται ήδη καλυμμένη, εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο για την εισηγμένη, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική αγορά.

Ωστόσο, η συνολική τεχνική εικόνα της αγοράς να χαρακτηρίζεται μεικτή, καθώς ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να δίνει αρνητικά σήματα, ενώ η πλειονότητα των υπόλοιπων blue chips διατηρεί ακόμη θετική τεχνική εικόνα. Σύμφωνα με την Fast Finance, ο τραπεζικός δείκτης εξακολουθεί να κινείται σε βραχυπρόθεσμο καθοδικό σχηματισμό («short»), την ώρα που αρκετοί μη τραπεζικοί τίτλοι παραμένουν σε ανοδική τάση («long»), αποτρέποντας προς το παρόν μια πιο έντονη διόρθωση στην αγορά.

Ο Γενικός Δείκτης δοκίμασε αποτελεσματικά την κρίσιμη ζώνη των 2.225 μονάδων, επίπεδο το οποίο θεωρείται κομβικής σημασίας για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Ωστόσο, μόνο μια πειστική κατοχύρωση της περιοχής 2.300–2.320 μονάδων θα μπορούσε να δώσει νέα ουσιαστική ανοδική δυναμική στην αγορά και να επαναφέρει στο προσκήνιο τα υψηλά έτους.

Παράλληλα, η αγορά κάλυψε το ανοδικό χάσμα που είχε δημιουργηθεί στις 6 Μαΐου, στην περιοχή 2.230–2.254 μονάδων και θα πρέπει τώρα να αντιδράσει, εάν δεν θέλει να δοκιμάσει την περιοχή των 2.187 μονάδων, επίπεδο που λειτουργεί ως βασικό stop για τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημείωσε βουτιά 6,44%, με την Aegean να χάνει 2,17%, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε Motor Oil, Eurobank, Allwyn,Βιοχάλκο, Πειραιώς, Λάμδα και Metlen. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Cenergy, OTE, Aktor, Alpha Bank, Εθνική, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τιτάν.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ σημείωσε κέρδη 2,38%, με την Κύπρου να την ακολουθεί με το δικό της +1,55%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Helleniq Energy, Coca Cola, Jumbo, Optima Bank, ΕΥΔΑΠ, ΔΑΑ και Σαράντης.

