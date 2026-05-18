Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντίβαρο στην πτώση της αγοράς τα κέρδη της ΔΕΗ

Με απώλειες κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών, αλλά έχοντας και το βλέμμα στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία σήμερα άνοιξε το βιβλίο προσφορών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,72% στις 2.230,62 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 22,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,8 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,73% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.653,49 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,03% στις 2.510,52 μονάδες.

ΔΕΗ και Μέση Ανατολή

Ένα δύσκολο μίγμα έχει δημιουργηθεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο από τη μία έχει τις πιέσεις από την αβεβαιότητα της Μέσης Ανατολής και από την άλλη το ισχυρό ενδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Σύμφωνα με ενδείξεις μάλιστα, η ΑΜΚ φαίνεται ότι καλύφθηκε από τα πρώτα λεπτά της έναρξης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο για την εισηγμένη, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική αγορά.

Στο μεταξύ, μετά τη συνάντηση του Τραμπ με την Κίνα, οι αγορές είδαν ότι δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη και, με τον φόβο ότι η ενεργειακή κρίση θα συνεχίσει, με τον πληθωρισμό να πιέζει, οι τιμές των ομολόγων βρέθηκαν σε υψηλότερες αποδόσεις ακόμα και από την περίοδο της εκλογής του Τραμπ. Το 10ετές στην Αμερική σκαρφάλωσε στο 4,6%, με τη Γερμανία στο 3,17% και την Ιαπωνία στο 2,71%. Η Βρετανία βρίσκεται σε δεινή θέση, με την απόδοση του 30ετούς σε υψηλό 30ετίας.

Όπως σχολιάζει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη δανεισμού σαν οικονομία, οπότε βραχυπρόθεσμα μπορεί να είναι και ωφελημένη στη σχέση χρέους προς ΑΕΠ, αρκεί να μην δούμε σημαντικές αυξήσεις επιτοκίων και παράλληλα μείωση της ανάπτυξης. Άρα, η διάρκεια της κρίσης έχει μεγάλη σημασία για τις οικονομίες, εκτιμά ο ίδιος.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει απώλειες 3,94%, με τις Cenergy και Aegean να χάνουν πάνω από 2%. Άνω του 1% είναι η πτώση σε Metlen, Aktor, Βιοχάλκο, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Allwyn και ΟΤΕ. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Πειραιώς, Τιτάν, ΔΑΑ, Σαράντης και Coca Cola.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ σημειώνει κέρδη 1,77%, με τις ΕΥΔΑΠ, Κύπρου, Motor Oil, Jumbo, Optima, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Λάμδα να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή η Helleniq Energy.