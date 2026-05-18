Μασκ: Εχασε τη δίκη εναντίον της OpenAI

Στη διάρκεια των 11 ημερών καταθέσεων και επιχειρημάτων, η αξιοπιστία του Μασκ και του Αλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις

Tεχνητή νοημοσύνη 18.05.2026, 21:22
Αυλαία για την υπόθεση της κόντρας του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο με την Open AI και τον επικεφαλής της Σαμ Αλτμαν.

Η επιτροπή των ενόρκων αποφάνθηκε τη  Δευτέρα κατά του Ιλον Μασκ στην αγωγή του εναντίον της OpenAI, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν φέρει ευθύνη έναντι του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο για το ότι φέρεται να παρέκκλινε από την αρχική της αποστολή να ωφελεί την ανθρωπότητα.

Ακόμα, σε ομόφωνη ετυμηγορία, η επιτροπή ενόρκων στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια, δήλωσε ότι ο Μασκ είχε ασκήσει την αγωγή του πολύ αργά.

Η δίκη ξεκίνησε στις 28 Απριλίου. Έχει θεωρηθεί ευρέως ως κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της OpenAI και της τεχνητής νοημοσύνης γενικά, τόσο ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται όσο και ως προς το ποιος πρέπει να επωφελείται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού οφέλους.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για μυριάδες σκοπούς, όπως η εκπαίδευση, η αναγνώριση προσώπου, η οικονομική συμβουλευτική, η δημοσιογραφία, η νομική έρευνα, οι ιατρικές διαγνώσεις και τα επιβλαβή deepfakes.
Πολλοί εκφράζουν δυσπιστία απέναντι στην τεχνολογία και ανησυχούν ότι θα μπορούσε να αντικαταστήσει τους ανθρώπους από τις δουλειές τους.

Η ετυμηγορία ακολούθησε 11 ημέρες καταθέσεων και επιχειρημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων η αξιοπιστία του Μασκ και του Αλτμαν δέχτηκε επανειλημμένες επιθέσεις.
Κάθε πλευρά κατηγόρησε την άλλη ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για τα χρήματα παρά για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Στην τελική αγόρευσή του, ο δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, υπενθύμισε στους ενόρκους ότι αρκετοί μάρτυρες αμφισβήτησαν την ειλικρίνεια του Αλτμαν ή τον χαρακτήρισαν ψεύτη, και ότι ο Μασκ δεν απάντησε με ένα κατηγορηματικό «ναι» όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης αν ήταν απόλυτα αξιόπιστος.

«Η αξιοπιστία του Σαμ Αλτμαν βρίσκεται ‌άμεσα ⁠υπό αμφισβήτηση», είπε ο Μόλο. «Αν δεν τον πιστεύετε, δεν μπορούν να κερδίσουν.»

Μασκ εναντίον OpenAI

Ο Μασκ κατηγόρησε την OpenAI ότι προσπάθησε αδικαιολόγητα να κάνει προσποριστούν κέρδη επενδυτές και συνεργάτες σε βάρους του μη κερδοσκοπικού οργανισμού και ότι δεν έδωσε προτεραιότητα στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Υποστήριξε επίσης ότι η Microsoft γνώριζε από την αρχή ότι η OpenAI ενδιαφερόταν περισσότερο για τα χρήματα παρά για τον αλτρουισμό.
Η OpenAI αντέκρουσε ότι ήταν ο Μασκ αυτός που έβλεπε μόνο τα χρήματα και ότι περίμενε πάρα πολύ καιρό για να ισχυριστεί ότι η OpenAI παραβίασε τη συμφωνία ίδρυσής της για την κατασκευή ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

«Ο κ. Μασκ μπορεί να έχει το χάρισμα του Μίδα σε ορισμένους τομείς, αλλά όχι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Γουίλιαμ Σάβιτ, δικηγόρος της OpenAI, στην τελική αγόρευσή του.
Η OpenAI ανταγωνίζεται εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Anthropic και η xAI, και προετοιμάζεται για μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά που θα μπορούσε να αποτιμήσει την επιχείρηση στα 1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Microsoft έχει δαπανήσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνεργασία της με την OpenAI, κατέθεσε ένας ανώτερος υπάλληλος της Microsoft.
Η xAI του Musk αποτελεί πλέον μέρος της εταιρείας διαστημικών και πυραυλικών δραστηριοτήτων του, SpaceX, η οποία προετοιμάζει μια αρχική δημόσια προσφορά που θα μπορούσε να ξεπεράσει σε μέγεθος αυτή της OpenAI.

