Μπιρόλ ΔΟΕ: Προειδοποίηση για τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου

Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απηύθυνε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, σημειώνοντας ότι συρρικνώνεται με επιταχυνόμενο ρυθμό.

«Νομίζω ότι εξαντλούνται πολύ γρήγορα» είπε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι, επαναλαμβάνοντας σχόλια της περασμένης εβδομάδας. Θα είναι «μερικές εβδομάδες, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μειώνεται ραγδαία», είπε.

Τόνισε επίσης ότι η απότομη αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και του ντίζελ έρχεται στην αρχή της περιόδου ταξιδιών και σποράς.

Η έναρξη των εαρινών καλλιεργειών και των καλοκαιρινών ταξιδιωτικών περιόδων στο βόρειο ημισφαίριο θα εξαντλήσει τα αποθέματα πιο γρήγορα, καθώς η ζήτηση για ντίζελ, λιπάσματα, καύσιμα αεροσκαφών και βενζίνη αυξάνεται, εξήγησε.

«Αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές των τροφίμων και μαζί με τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να δώσουν μεγάλη ώθηση στα στοιχεία του πληθωρισμού» τόνισε.

Μιλώντας νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, ο οποίος φιλοξενεί τις συναντήσεις της G-7, δήλωσε στον Όλιβερ Κρουκ του Bloomberg Television ότι υπήρξε μια ανακοίνωση για τα στρατηγικά αποθέματα πριν από μερικούς μήνες και «αν χρειαστεί θα το κάνουμε ξανά στο μέλλον»

Οι πρωτοβουλίες του ΔΟΕ

Την περασμένη εβδομάδα, ο ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα υπολείπεται της συνολικής ζήτησης φέτος, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν προκαλεί χάος στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή και τα αποθέματα εξαντλούνται με πρωτοφανή ρυθμό.

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν με ρυθμό ρεκόρ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, μειούμενα κατά 246 εκατομμύρια βαρέλια, ανέφερε ο ΔΟΕ στην τελευταία μηνιαία έκθεση για την αγορά πετρελαίου.

Ο 32μελής Οργανισμός συντόνισε τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων από στρατηγικά αποθέματα τον Μάρτιο, συμφωνώντας να αποδεσμεύσει 400 εκατομμύρια βαρέλια σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει τις αγορές. Περίπου 164 εκατομμύρια βαρέλια είχαν απελευθερωθεί έως τις 8 Μαΐου, ανέφερε.

Συνολικά, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα μειωθεί κατά περίπου 3,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως το 2026 λόγω του πολέμου, ανέφερε ο οργανισμός, μειώνοντας την προηγούμενη πρόβλεψή του, η οποία προέβλεπε πτώση 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα.