ΗΠΑ: Απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Κόσμος 18.05.2026, 21:10
Επιμέλεια Αρχοντία Κάτσουρα

Πολύ σοβαρός είναι ο κίνδυνος για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, μετά την απόρριψη και της νέας πρότασης της Τεχεράνης για συμφωνία. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι δεν αποτελεί ουσιαστική βελτίωση και πως είναι ανεπαρκής για συμφωνία.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα είπαν ότι η πρόταση του Ιράν έχει «μόνο κάποιες βελτιώσεις» στην προηγούμενη εκδοχή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται τη στρατιωτική δράση

Το ρεπορτάζ του Axios έρχεται την ώρα που το Ισραήλ έχει ήδη ξεκινήσει τις πολεμικές προετοιμασίες για επίθεση στο Ιράν. Άλλωστε, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές κατά της Τεχεράνης μετά το τηλεφώνημα που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα δε με τους New York Times, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι κάνουν τις πιο εντατικές στρατιωτικές προετοιμασίες τους μετά την εκεχειρία. Όλα αυτά, εν μέσω φόβων ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ακόμη και αυτή την εβδομάδα.


Όπως αναφέρει το Axios, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, αναφέρουν, εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Κυρίως, λόγω της απόρριψης από το Ιράν πολλών από τα αιτήματά του και της άρνηση να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συγκαλέσει την ομάδα εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Καταστάσεων του Λευκού Οίκου την Τρίτη. Εκεί, θα συζητήσουν στρατιωτικές επιλογές.

Σύμφωνα με έναν από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, εάν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «με βόμβες». Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή, πριν οι ΗΠΑ λάβουν την τελευταία προσφορά του Ιράν, ότι «ο χρόνος περνάει». Και πως, αν το Ιράν δεν δείξει ευελιξία, «θα πληγεί πολύ πιο σκληρά».

Ποιος λέει τι και γιατί

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι η ιρανική αντιπρόταση έχει μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Ότι η νέα πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες λέξεις σχετικά με τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, είπε, δεν υπάρχει καμία λεπτομερής δέσμευση σχετικά με την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή την παράδοση του υπάρχοντος αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού.

Νωρίτερα, τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν ορισμένες κυρώσεις που αφορούν το πετρέλαιο του Ιράν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αλλα ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία άρση κυρώσεων «δωρεάν». Θα πρέπει να υπάρξει «αμοιβαία δράση» από το Ιράν.

«Δεν σημειώνουμε πραγματικά μεγάλη πρόοδο. Βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρό σημείο σήμερα. Η πίεση είναι πάνω τους να ανταποκριθούν με τον σωστό τρόπο», δήλωσε. Και πρόσθεσε: «Ήρθε η ώρα οι Ιρανοί να σταματήσουν να πιπιλάνε την ίδια καραμέλα και κάνουν μια μικρή κουβέντα. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση (για τα πυρηνικά). Αν αυτό δεν συμβεί, θα κάνουμε μια συζήτηση μέσω βομβών. Και θα είναι κρίμα».

Συζήτηση «επί της διαδικασίας»

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις για την ουσία της συμφωνίας. Αυτό που γίνεται είναι έμμεσες συνομιλίες. Στόχος, να επιτύχουν συναίνεση σχετικά με το πώς θα μοιάζουν αυτές οι διαπραγματεύσεις.

Εκτίμησε επίσης ότι, το γεγονός ότι το Ιράν έκανε νέα αντιπροσφορά, παρά τις πολύ μέτριες αλλαγές, υποδηλώνει ότι οι Ιρανοί ανησυχούν για περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ. Αν όμως ρωτήσει  κανείς την Τεχεράνη, λέει ότι ο Τραμπ είναι αυτός που επιθυμεί απεγνωσμένα μια συμφωνία. Και πως ο χρόνος είναι με το μέρος τους.

Επίσης, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο TASNIM αναφέρει ότι οι βασικές διαφωνίες Ιράν-ΗΠΑ παραμένουν άλυτες. Και πως οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προβάλλουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις.


Μια πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο πρακτορείο ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει από τα βασικά του αιτήματα. Δηλαδή τον τερματισμό της σύγκρουσης, την πλήρη επιστροφή των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την απαίτηση αποζημίωσης για τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ.


Το Ιράν απέρριψε επίσης τη σύνδεση οποιασδήποτε συμφωνίας τερματισμού του πολέμου με πυρηνικές δεσμεύσεις, αποκαλώντας τις πυρηνικές απαιτήσεις των ΗΠΑ πολιτικές δικαιολογίες.

Πηγή: in.gr

