Ιράν προς ΗΠΑ: Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας

Άρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες για περαιτέρω σύγκρουση, προειδοποίησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) .

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συμβουλεύουμε τον αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η Θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον αμερικανικό αποκλεισμό «πράξη πολέμου» και δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει το δικαίωμα να αντιδράσει. «Όσο περισσότερο παρατείνεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ζημιές για τις χώρες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της κρίσης, ο Ρεζαΐ τόνισε ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να αποδείξουν έμπρακτα ότι είναι αξιόπιστες».

Οι ΗΠΑ πρέπει να αποδείξουν την αξιοπιστία τους

«Τώρα είναι η Αμερική που πρέπει να αποδείξει την αξιοπιστία της», είπε, προσθέτοντας πως «οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν το δάχτυλο στη σκανδάλη, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η διπλωματία».

Ο αμερικανικός αποκλεισμός ξεκίνησε στις 13 Απριλίου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου το Ιράν αποδεχθεί ειρηνευτική συμφωνία υπό τους αμερικανικούς όρους. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις της Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ με αναρτήσεις στο Truth Social επανέφερε τις απειλές περί αφανισμού του Ιράν.