ΕΣΠΑ: Χρηματοδότηση 34,8 εκατ. στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 18.05.2026, 13:00
Εκδόθηκε η Πρόσκληση για τη χρηματοδότηση των υποστηρικτικών δράσεων και των δράσεων υλοποίησης του Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός» μέσω ΕΣΠΑ, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, το πρόγραμμα αποτελεί κεντρική πολιτική του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με αρμόδια Υπουργό τη Δόμνα Μιχαηλίδου, για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 34.822.760 ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η νέα πρόσκληση του ΕΣΠΑ

Η νέα Πρόσκληση διασφαλίζει τη συνέχεια του Προγράμματος μετά την πιλοτική εφαρμογή που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υποστηρίζει τη μετάβασή του στο επόμενο στάδιο υλοποίησης.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, το πρόγραμμα θα περάσει τον Ιούνιο σε φάση καθολικής εφαρμογής. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Από το συνολικό ποσό, περίπου 30 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην παροχή της υπηρεσίας του Προσωπικού Βοηθού σε ορίζοντα τριετίας, με 10 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ περίπου 5 εκατ. ευρώ αφορούν τις αναγκαίες υποστηρικτικές δράσεις για την εφαρμογή του προγράμματος.

Τι προβλέπει η υπηρεσία

Η υπηρεσία προβλέπει την υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή της επιλογής του εκπροσώπου του, όπως γονέα ή δικαστικού συμπαραστάτη. Ο Προσωπικός Βοηθός μπορεί να υποστηρίζει τον ωφελούμενο τόσο μέσα στο σπίτι όσο και έξω από αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ίδιου του ατόμου με αναπηρία. Η υποστήριξη προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες, στις συνθήκες ζωής, στις επιλογές και στην εργασιακή κατάσταση του ωφελούμενου, με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του και της ουσιαστικής συμμετοχής του στην κοινωνική ζωή. Η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου παρόχου, σύμφωνα με το πλαίσιο του προγράμματος.

Στο σκέλος των υποστηρικτικών δράσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της λειτουργίας του προγράμματος, ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού, η αναβάθμιση της πλατφόρμας εκπαίδευσης Προσωπικών Βοηθών, η εκπαίδευση Προσωπικών Βοηθών και ωφελουμένων, η λειτουργία ειδικών επιτροπών αξιολόγησης, η λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και οι ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Η εφαρμογή

Η εφαρμογή του Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός» συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης, στην κοινωνική ένταξη και στην αποϊδρυματοποίηση. Παράλληλα, ενισχύει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαμόρφωση ενός πιο οργανωμένου πλαισίου για τον ρόλο των Προσωπικών Βοηθών.

Δυνητικοί δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

